Las Fallas son crítica, sátira y… política. Es inevitable. Y así lo dejan claro un año más los 'ninots' de la Exposición del Ninot de Valencia.

Si se hiciese un ranking de los personajes políticos más recurrentes, sin duda la figura del exministro socialista José Luis Ábalos se lleva el oro este 2026.

Representado en solitario o junto a sus compañeros del 'Peugeot', muchos artistas falleros han optado por satirizar la realidad que envuelve a Ábalos y su partido desde hace unos meses atrás.

Uno de los más mediáticos es, sin duda, el 'ninot' de la falla Mariano Benlliure. En él aparece Ábalos con un aspecto destartalado saliendo de un club con las llaves del Peugeot en la mano. En otro aparece en ropa interior, con unos calzoncillos de Hello Kitty, rodeado de las famosas chistorras -fajos de dinero- y un top donde se lee "I love PSOE".

La plata -continuando con el ranking ficticio de 'ninots' políticos más recurrentes- sería para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esta ocasión no puede ser 'el uno'.

Pero así lo representan, por ejemplo, en la falla Doctor Serrano - Carlos Cervera - Clero: como el "Rey de los unos".

"Es terrible la ambición de este 'uno' omnipotente que barata la nación para ser el presidente", denuncian. En otros 'ninots' aparece Sánchez junto a Koldo García y Ábalos: el 'trío del Peugeot'.

E incluso se representa también al jefe del Ejecutivo central junto al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, como si ambos fueran dos marionetas manejadas, rodeadas de los respectivos casos de corrupción que les salpican.

La medalla de bronce sería para el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Ya se llevó el protagonismo en 2025, después de la dana, y más de un año después todavía lucha por el podio.

Se le representa como una marioneta, como Pinocho con la nariz larga e incluso como reflejo del actual presidente, Juanfran Pérez Llorca. Esta última figura, más bien, sugiere que el segundo -Llorca- es el reflejo del primero -Mazón-. Es de la falla Cura - Femenía.

También aparece Mazón con un traje de superhéroe: 'Ventorro-man' en el 'ninot' de la falla Poeta Llorente.

Y hasta el desaparecido expresidente Francisco Camps ha sido caricaturizado con el "partido Aliança valenciana", en alusión a su reaparición en la escena pública.

Todos ellos no son los únicos protagonistas de los 'ninots' más políticos. Donald Trump y su relación con Venezuela, y sus ansias por dominar el planeta, o la Unión Europea, hacen bastante ruido este año. Por cierto, incluso con un Trump disfrazado de Donald, el pato.

La exposición se ha inaugurado este viernes, 6 de febrero, y a partir del sábado estará abierta al público hasta mediados del mes de marzo. Se puede acceder por un precio de 4 euros.

Allí descansarán durante todo el mes de febrero y hasta bien entrado marzo. Durante ese tiempo, valencianos y visitantes podrán entrar a ver la exposición con los casi 800 ninots que la componen.

Permanecerá abierta todos los días: de lunes a jueves de 10.00 - 20.00 horas, y de viernes a domingo de 10.00 - 21.00 horas.

Excepto los días 14 y 15 de marzo, que cerrará a las 15.00h para organizar la recogida del 'ninot' por la tarde. Entonces, cada falla de Valencia acudirá para llevarse sus piezas y colocarlas en el monumento en la tradicional Plantà.