Las Fallas son crítica, sátira y… política. Es inevitable. Y así lo dejan claro un año más los 'ninots' de la Exposición del Ninot de Valencia.

Si se hiciese un ranking de los personajes políticos más recurrentes, sin duda la figura del exministro socialista José Luis Ábalos se lleva el oro este 2026.

Representado en solitario o junto a sus compañeros del 'Peugeot', muchos artistas falleros han optado por satirizar la realidad que envuelve a Ábalos y su partido desde hace unos meses atrás.

Uno de los más mediáticos es, sin duda, el 'ninot' de la falla Mariano Benlliure. En él aparece Ábalos con un aspecto destartalado saliendo de un club con las llaves del Peugeot en la mano. En otro aparece en ropa interior, con unos calzoncillos de Hello Kitty, rodeado de las famosas chistorras -fajos de dinero- y un top donde se lee "I love PSOE".

La plata -continuando con el ranking ficticio de 'ninots' políticos más recurrentes- sería para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esta ocasión no puede ser 'el uno'.

Pero así lo representan, por ejemplo, en la falla Doctor Serrano - Carlos Cervera - Clero: como el "Rey de los unos".

"Es terrible la ambición de este 'uno' omnipotente que barata la nación para ser el presidente", denuncian. En otros 'ninots' aparece Sánchez junto a Koldo García y Ábalos: el 'trío del Peugeot'.

E incluso se representa también al jefe del Ejecutivo central junto al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, como si ambos fueran dos marionetas manejadas, rodeadas de los respectivos casos de corrupción que les salpican.

La medalla de bronce sería para el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Ya se llevó el protagonismo en 2025, después de la dana, y más de un año después todavía lucha por el podio.

Se le representa como una marioneta, como Pinocho con la nariz larga e incluso como reflejo del actual presidente, Juanfran Pérez Llorca. Esta última figura, más bien, sugiere que el segundo -Llorca- es el reflejo del primero -Mazón-. Es de la falla Cura - Femenía.

También aparece Mazón con un traje de superhéroe: 'Ventorro-man' en el 'ninot' de la falla Poeta Llorente.

Y hasta el desaparecido expresidente Francisco Camps ha sido caricaturizado con el "partido Aliança valenciana", en alusión a su reaparición en la escena pública.

Todos ellos no son los únicos protagonistas de los 'ninots' más políticos. Donald Trump y su relación con Venezuela, y sus ansias por dominar el planeta, o la Unión Europea, hacen bastante ruido este año. Por cierto, incluso con un Trump disfrazado de Donald, el pato.

La exposición se ha inaugurado este viernes, 6 de febrero, y a partir del sábado estará abierta al público hasta mediados del mes de marzo. Se puede acceder por un precio de 4 euros.

Allí descansarán durante todo el mes de febrero y hasta bien entrado marzo. Durante ese tiempo, valencianos y visitantes podrán entrar a ver la exposición con los casi 800 ninots que la componen.

Permanecerá abierta todos los días: de lunes a jueves de 10.00 - 20.00 horas, y de viernes a domingo de 10.00 - 21.00 horas.

Excepto los días 14 y 15 de marzo, que cerrará a las 15.00h para organizar la recogida del 'ninot' por la tarde. Entonces, cada falla de Valencia acudirá para llevarse sus piezas y colocarlas en el monumento en la tradicional Plantà.

    Figura de Ábalos en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    El reflejo del actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, es Carlos Mazón, su antecesor, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Trump, representado en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    José Luis Ábalos con chistorras a su alrededor y una camiseta de 'I love PSOE', en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Escena de Trump y Sánchez estrechando la mano en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Mosaico de la 'Mare de Déu' en una de las piezas de Especial en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Pedro Sánchez y Feijóo, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Ábalos y "sus pajaritas" en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Figura de Koldo, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    La clase media española, representada en forma de esqueletos, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Escena de un abuelo que juega con su nieta, pieza de Especial en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Detalle de Buzz Light Year en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    La torre de 'El Micalet', en una de las figuras de Especial, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Detalle de 'La Mareta' en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    'El cazador de emociones', obra de Josué Beitia, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Escena de un padre con sus hijos montando un cohete, obra de David Sánchez Llongo, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    "Onírica", la niña que vive en guerra y sueña en un mundo de Paz, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    El expresidente Carlos Mazón, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Una entrañable escena de un abuelo y nieto en el taller, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Señal de "riesgo por político enchufado", en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Un bebé, víctima de vivir en guerra, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Figura en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Francisco Camps, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Figura de la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Koldo y Pedro Sánchez, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    'El trío del Peugeot', en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Un artista fallero en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Marionetas de Pedro Sánchez y Feijóo, junto a los casos de corrupción que les salpican, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Los casos de corrupción, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Isabel Díaz Ayuso pregunta al 'espejito' quién es el político más guapo, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    'El Congreso de los imputados', en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, lleva la batuta de "la percusión en obras públicas", en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Trump, con una bola del mundo en la mano, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    El rey Felipe VI, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Figuras de la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Estreno de Torrente 5, con Ábalos de protagonista, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Ábalos, con 'fajos' de 500, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Las chistorras de Koldo, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Trump y la secta de 'Los Gemelos', en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Trump, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Una paloma con una bandera alza la voz por Ucrania y Gaza, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Crítica al Congreso Fallero por prohibir que un hombre pueda ser fallera mayor, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Las redes sociales, representadas en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Lamine Yamal y Mbappé, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Ábalos, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Figuras de la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Mazón, representado como Pinocho, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    El trío del Peugeot, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Crítica a Mazón por su gestión de la dana en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Mazón, el 'Ventorro-Man', en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Figura que visibiliza el colectivo Trans, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Venta de churros en diferentes idiomas, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Figuras de la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Figuras de la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Escena de la Falla Císcar- Borriana 'Ojalà la alcaldessa em cride', en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Escena de la Falla Císcar- Borriana 'Ojalà la alcaldessa em cride', en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Escena de un padre y una hija vestida de fallera, ninot infantil de Sección Especial, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Escena de un artista fallero, ninot infantil de Sección Especial, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Obra de Mario Pérez, "Nuestras profesiones", en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Ninot infantil de la Falla Municipal, en la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Figuras infantiles de la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Figuras infantiles de la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Figuras infantiles de la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell
    Figura infantil de la Exposición del Ninot de las Fallas 2026.

    Raquel Granell