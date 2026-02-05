De Valencia a Ibiza: el Ayuntamiento viajará con la fallera mayor para celebrar los 25 años de las Fallas en la isla

A Valencia e Ibiza las separan 214 kilómetros, pero las une una tradición. La más importante del Cap i Casal, las Fallas, que desde hace 25 años también se celebra en la isla balear.

Para celebrar este aniversario, el Ayuntamiento de Valencia y el de Ibiza han acordado "fortalecer los lazos entre los dos territorios".

Así lo ha anunciado este jueves el concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, que ha adelantado la agenda de la fallera mayor de Valencia: "Viajará junto a su corte de honor".

El acuerdo se ha dado a conocer tras una reunión mantenida con Ballester junto al concejal de Participación Ciudadana de Sant Antoni de Portmany, Jorge Nácher, y la directora de pasaje y marketing del grupo Transmed, Jana Peiró.

Según ha detallado Ballester, se trata de un convenio que firmarán "próximamente" la JCF "como órgano que vela por el correcto desarrollo de la fiesta de las Fallas" y el Ayuntamiento de la localidad ibicenca.

"Es un nuevo marco de colaboración para difundir la fiesta de las Fallas en el 25 aniversario de Sant Antoni de Portmany", ha explicado el concejal valenciano.

Con este propósito viajarán la fallera mayor de Valencia 2026, Carmen Prades, las doce componentes de su corte de honor y los miembros oportunos de JCF.

Lo harán, además, tan solo una semana después de finalizar las Fallas de Valencia. En concreto, el sábado 28 de marzo.

Allí, las representantes de la fiesta acudirán a las 10.00 horas a la Ofrenda de flores a la Mare de Déu que ha programado el Ayuntamiento.

Ese mismo día, a las 13.00 horas, participarán también en la mascletà que disparará la pirotecnia Hermanos Caballer.

Estos dos eventos no son los únicos que tendrán lugar en el municipio ibicenco para celebrar el 25 aniversario de la fiesta en la isla.

La fiesta empezará el viernes 27 de marzo con la tradicional Plantà. Allí, un artista fallero de Mallorca será el encargado de diseñar la falla. El domingo se quemará con la Cremà.

El concejal de Fallas ha señalado, sobre todos estos actos programados, que la colaboración con el consistorio de Sant Antoni de Portmany es "sin obligaciones económicas entre las partes". Así, no será el Ayuntamiento de Valencia quien asuma el coste de la celebración.

Expedición fallera

La directora de pasaje y marketing del grupo Transmed, Jana Peiró, ha anunciado la participación de su empresa naviera en este evento.

Por un lado, ha explicado que el grupo se encargará de transportar el material pirotécnico a Ibiza: "Saldrá desde Barcelona".

Además, serán los encargados de transportar a la fallera mayor de Valencia y su corte hasta Sant Antoni de Portmany. Ellas sí, desde Valencia. Y lo hacen, asegura, porque son "la única naviera que une la península con las Baleares".

Los falleros que deseen acudir no se quedarán en tierra. Según ha anunciado Peiró, Transmed ofrecerá "un descuento del 50% para que los falleros puedan asistir". "Autobuses trasladarán a la gente desde el puerto hasta el lugar y luego los llevarán de vuelta", ha detallado.