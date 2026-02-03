Vencer al cáncer infantil y la pirámide del transporte: los 'ninots' de las fallas municipales llegan a la exposición

No hay Exposición del Ninot sin 'ninots'. Se trata de una pequeña muestra de las casi 800 fallas que se plantarán en el mes de marzo en Valencia, y entre ellas no pueden faltar las municipales.

Estas están exentas de todo concurso, pero las falleras mayores de Valencia y sus cortes participan igualmente en actos como la entrega de 'ninots' a la exposición, que será inaugurada por ellas mismas este viernes. En su caso, con una representación de la lucha contra el cáncer infantil y la pirámide del transporte.

Así, en el segundo día de recepción de composiciones en el Museo de las Ciencias, a última hora de la tarde han acudido las falleras mayores de Valencia, Carmen y Marta, acompañadas por sus cortes de honor y los artistas de las fallas municipales.

Primero ha sido el turno de la fallera mayor infantil de Valencia, Marta Mercader, y su corte de honor. Acompañadas por Mario Pérez y Paco Camallonga, artistas de la falla municipal infantil, han hecho entrega de su pequeño 'ninot'.

Se trata de una representación de la pirámide alimenticia pero, en lugar de con alimentos, con transportes. Así, se ordenan todos ellos de los más beneficiosos a los más perjudiciales, como si de bollería y verduras se tratara.

En cuanto a la falla municipal infantil, Mario Pérez resultó elegido con su proyecto Valencia es mou, con un diseño de Paco Camallonga.

Se trata de una propuesta didáctica que combina diversos elementos que presentan a nuestra ciudad como una Valencia moderna, avanzada y sostenible.

Habla de movimiento urbano y social y jugará precisamente con eso, con lo que "mueve a la ciudadanía y de las movidas que hacen de ella una ciudad dinámica y divertida'.

Media hora después, la fallera mayor de Valencia, Carmen Prades, y su corte de honor, han entregado el 'ninot' de la falla municipal a la exposición.

Obra de Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer, en esta ocasión buscan visibilizar la lucha contra el cáncer infantil.

Una médico con bata y traje de Superman toca la ansiada campana, lo que indica que un pequeño niño que aparece a su lado, sin pelo por el tratamiento pero también vestido de superhéroe, ha superado la enfermedad.

Fallera mayor infantil y corte de honor junto al 'ninot' de la falla municipal infantil. EE

Santaeulalia y Llácer son los encargados de realizar la falla grande. Bajo el diseño de José Santaeulalia, fueron los artífices del proyecto favorito para el jurado. Ahora, con el lema Hope, repiten por segundo año consecutivo en la plaza del Ayuntamiento.

Su propuesta para esta nueva aventura es crear una "falla figurativa": "Va a ser muy impactante, pero para eso tiene que cumplir con unos cánones de calidad muy grandes".

Con Hope el mensaje toma forma, dejando claro que las guerras nunca son un buen camino. En la figura central se puede ver la icónica y universal imagen de Charles Chaplin en su película ¡Armas al hombro!, un largometraje satírico sobre belicismo que ahora se convierte en falla para denunciar también todo lo que se está viviendo en el mundo.

Habla de cómo se puede cambiar el mundo y transformar la oscuridad en alegría, color y paz. Un planteamiento estético moderno, de gran altura y que, de seguro, no dejará indiferente a nadie.

En la parte posterior, varios niños se encuentran realizando actividades relacionadas con la cultura, la pintura, la lectura o la música en una clara alusión a la esperanza en las nuevas generaciones, en la palabra y el diálogo.