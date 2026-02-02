El Ayuntamiento de Valencia analiza en un congreso el "papel esencial" de la música en Fallas: "Es un encuentro inédito"

El Museo de las Ciencias de Valencia acoge este viernes el primer Simposio Música i Falles, un encuentro "inédito hasta la fecha" que servirá para analizar el "papel esencial" de la música en la fiesta.

La jornada, impulsada por el Ayuntamiento de Valencia, nace con el objetivo de visibilizar, analizar y poner en valor el papel central que desempeña la música en las fiestas josefinas y que supone "una dimensión fundamental y parte esencial" del expediente que las reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El evento contará con una ponencia central del compositor Ferrer Ferran, titulada 'La música en les Falles: entre tradición i innovación', que abordará la evolución, el presente y los retos de la música fallera.

El programa también incluye una mesa de análisis sobre la situación de la música en las Fallas moderada por la subdirectora artística del Palau de la Música de Valencia, Nieves Pascual.

En esta participarán el subdirector artístico de la Banda Municipal de Valencia, Miguel Vidagany; el fundador de la Agrupación Musical Gayano Lluch y vicepresidente de COSOMUVAL, Enrique Vizcaíno; el presidente de la Sociedad Musical Poblats Marítims y vicepresidente de la FSMCV, Domingo Carlos; el responsable de la Colla de Tabal i Dolçaina de Junta Central Fallera, Toni Gil Serer; y la maestra de Cant d'Estil Marisé de Montolivet, María José Ruiz.

La segunda parte de la jornada estará dedicada a la exposición de modelos de buenas prácticas de distintas entidades con proyectos de especial relevancia en el ámbito de la música y la fiesta de las Fallas.

Así, intervendrán el vicepresidente de la falla Jerónima Galés, Juan Hernando; el director del Grup de Danses El Forcat, José Vicente Romero; y el vicepresidente de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, Paco de Domingo Muñoz.

La fallera mayor de Valencia, Carmen Prades, inaugurará este encuentro. Tras la jornada, el presidente de Junta Central Fallera y concejal de Fallas, Santiago Ballester, lo clausurará.

Con esta iniciativa, explica el Ayuntamiento que busca reforzar el carácter "transversal y representativo" de los principales agentes del sector musical y fallero de la ciudad.

Se refieren a entidades colaboradoras como la Junta Central Fallera, la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV), COSOMUVAL (Coordinadora de Societats Musicals Federades de la ciutat de València), la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana i la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters.

Motor cultural

Valencia Music City es la estrategia que impulsa la música como motor cultural, social y económico de la ciudad, e impulsa la música en vivo, la profesionalización del sector, la educación musical y la proyección internacional de Valencia.

Para el consistorio valenciano, iniciativas como este simposio reflejan la voluntad de la estrategia de "reconocer, cuidar y fortalecer las prácticas musicales que forman parte del ADN identitario y cultural valenciano, favoreciendo el diálogo entre tradición y contemporaneidad y situando la música en el centro del desarrollo urbano y social".

Al respecto, Santiago Ballester ha destacado que este encuentro se concibe "como un espacio de reflexión compartida, análisis y puesta en común entre los principales agentes implicados en la música fallera: creación, interpretación, tradición, innovación y gestión cultural".

"Es la primera vez que Valencia acoge un simposio de estas características, centrado específicamente en la música dentro de la fiesta fallera, con la voluntad de abrir un diálogo estructurado y generar una base común de conocimiento y consenso", ha resaltado.

El simposio se enmarca dentro de la estrategia València Music City, impulsada por el Ayuntamiento para "consolidar la música como eje transversal del desarrollo cultural, social y urbano de la ciudad, vinculado profundamente a uno de los pilares de su identidad musical: la música de las Fallas".

Desde esta perspectiva, la iniciativa se plantea como una herramienta para "favorecer la coordinación entre sectores, fomentar el diálogo entre tradición e innovación y generar consensos duraderos en torno a la música como elemento vertebrador de las Fallas y de la identidad cultural valenciana".