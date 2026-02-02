Ábalos a la salida de un club y el 'trío del Peugeot' con Sánchez y Koldo: los primeros 'ninots' políticos de las Fallas 2026

Si por algo se caracterizan las Fallas es por satirizar y criticar los aspectos más relevantes de la actualidad social y política. Con el repertorio de acontecimientos que se suceden durante el último año, Ábalos y Pedro Sánchez no han logrado escapar.

El exministro socialista, el presidente del Gobierno y Koldo, persona de confianza de ambos, son protagonistas en algunos 'ninots' de falla de la Exposición del Ninot.

Cada año, las fallas de Valencia llevan sus 'ninots' grandes e infantiles al Museo de las Ciencias. Allí se exponen, hasta mediados del mes de marzo, como muestra de lo que en la semana grande de las Fallas plantarán en las calles.

El Museo de las Ciencias de Valencia es el lugar que cada año acoge esta exposición. Allí, desde su apertura a las 10.00 horas, las comisiones de falla más madrugadoras han llevado sus propuestas.

La primera falla ha sido Duque de Gaeta, que a las 10 en punto ha entregado su 'ninot' infantil, obra del artista fallero Mario Pérez.

Una veintena de falleros ha acompañado al artista y al 'ninot', que este año tiene por lema Som com som: les nostres professions. La propuesta ensalza los oficios más valencianos, como los indumentaristas falleros que tejen los trajes y los orfebres que elaboran los aderezos.

Otras comisiones falleras como Espartero, Císcar-Burriana, Conde Salvatierra y Convento Jerusalén también han acudido a primera hora con sus propuestas infantiles.

Estas ansias están justificadas. Dentro de la exposición no existe un orden estipulado de dónde se coloca el 'ninot' de cada falla, y quien primero llega elige el sitio que más le guste. Cada detalle cuenta para intentar salvar a su figura del fuego.

Porque cabe destacar, aunque muchas veces se olvida o por pereza se evita, que tras ver la Exposición del Ninot es importante votar por el que más haya gustado. Puede parecer una tontería, pero también es la esencia de acudir allí.

No es moco de pavo. Esta votación es tan importante como que el que más apoyo reciba -uno mayor y uno infantil- no se quema el 19 de marzo.

Mientras algunas fallas compiten por salvarse de las llamas, otras buscan hacer ruido con 'ninots' satíricos sobre la actualidad. Y ahí entra, entre otros, el Partido Socialista.

'Ninot' de Pedro Sánchez y Koldo.

Realmente no suele librarse ningún político que se encuentre en el ojo mediático durante el último año. Todavía quedan propuestas por ver, ya que las fallas pueden llevar sus 'ninots' tanto este lunes como este martes. En concreto, entre las 10.00 y las 14.00 horas, y entre las 16.00 y las 21.00 horas.

De los que ya se conocen, llama la atención el 'ninot' dedicado exclusivamente al exministro socialista -ahora investigado por la justicia- José Luis Ábalos.

La falla Mariano Benlliure-Acequia de Tormos y su artista, Víctor Navarro, han entregado su propuesta durante la mañana de este lunes.

El 'ninot' es una representación irónica de Ábalos, que porta en la mano un llavero de la marca Peugeot como alusión al 'trío del Peugeot'. Detrás de esta figura, una puerta con la palabra 'Club' insinúa de dónde sale el político.

Otra de las grandes propuestas que ya se han dejado ver es la de la falla Plaza Mercado Central. El 'ninot', obra de Palacio i Serra, representa a Pedro Sánchez vestido de cowboy y a Koldo junto a un buitre.

Tampoco pasará de puntillas la gestión de la dana de octubre de 2024 y continuarán presentes otro año más temas clásicos y habituales como la delicada situación del colectivo de los artistas falleros, entre otros.

La exposición

De todo esto se podrá disfrutar a partir del 6 de febrero, día que tendrá lugar la inauguración de la Exposición del Ninot. Desde entonces, abrirá todos los días y se podrá acceder por tan solo 3 euros.