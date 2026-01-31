Marta Mercader desvela el color de su traje de fallera mayor infantil de Valencia: "pureza, frescura y luminosidad"

La empresa Vives i Marí colabora un año más con el Ayuntamiento de Valencia para elaborar el espolín que lleva Marta Mercader Roig en este 31 de enero con motivo de su Solemne Exaltación.

Azul Cristalino ha sido el tono elegido, simbolizando pureza, frescura y luminosidad para "reflejar a la perfección la esencia de la Fallera Mayor Infantil.

Inspirado en el azul cristalino del día, este matiz natural de urdimbre transmite alegría, integrándose con distinción en el conjunto floral tejido con exquisitas tramas de seda.

El resultado es una armoniosa composición que, "al igual que Marta, irradia elegancia, delicadeza y una luz propia que enaltece la tradición valenciana", explican desde Vives i Martí.

Esta firma ha sido este año la encargada de tejer los dos espolines oficiales que lucen Carmen y Marta en sus respectivas Exaltaciones, "una obra de arte que han elegido minuciosamente para hacer realidad sus sueños".

La empresa Vives i Marí es, desde hace más de 60 años, una firma pionera en el oficio del arte de la seda valenciana y la empresa líder en sedes dedicadas a la indumentaria regional de la Comunidad Valenciana.

Imagen del espolín de Marta Mercader

Sus fundadores, Luis Vives y José Marí, comenzaron creando una pequeña empresa en los años '50,

convirtiéndola más tarde en la sociedad que es actualmente al añadir a su equipo a Manuel Aznar, Vicente Bayot y Jaime García.

Desde el año 1973, Vives i Marí implementa su producción dedicándose a la creación de tejidos para los trajes tradicionales de toda la Comunidad Valenciana, y desde el año 1999 recupera la fabricación de Espolines.

La empresa, reconocida por su trabajo y ganadora del Premio de Artesanía 2010 de la Cámara de Valencia, es una referencia en el mundo de las fiestas de la Comunidad Valenciana y el resto de España.

La Joia Indumentaristas será la empresa encargada de confeccionar los trece trajes oficiales de las representantes infantiles. Esta firma fue fundada en Xirivella en el año 1998 y en ocho ocasiones han tenido el encargo de vestir en diferentes Cortes de Honor y Falleras Mayores de Valencia.

Purificación Gutiérrez está detrás de la Joia como fundadora y, actualmente, su hija, Macarena Izquierdo, continúa la tradición familiar.

Para el primer traje se ha seguido el patronazgo tradicional del siglo XIX, un traje elaborado a partir de un modelo de mangueras de farola recreado del libro de Indumentaria Tradicional Valenciana.

Un cosete de manguera de farola corta y cinta en el cuello combinado con la falda a juego. Para la Crida y la Ofrenda, también han confeccionado el corpiño de manguera larga.