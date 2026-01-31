Así ha sido la Exaltación de Carmen Prades como fallera mayor de Valencia: solemne y más corta que años anteriores

Así ha sido la Exaltación de Carmen Prades como fallera mayor de Valencia. JCF

Tradición, música, solemnidad y valencianía. En estas cuatro palabras se puede resumir el acto de Exaltación de Carmen Prades como fallera mayor de Valencia 2026, aunque ha dado para mucho más.

Se trata de una de las fechas más señaladas del calendario fallero, ya que este día la fallera mayor recibe la banda que le acredita como máxima representante de la fiesta. Y encima, estrena su traje oficial. Su corte también va de gala.

Así, el Palau de la Música ha sido, un año más, el escenario de este momento tan especial para ellas. Tras un espectáculo de baile y música, Carmen Prades y su corte han desfilado, entre aplausos, y ya custodian sus bandas.

Como su propio nombre indica, el acto de la Exaltación sirve para exaltar la figura de la fallera mayor y su corte de honor. Todo ello gracias al discurso de su mantenedor. Pero vamos por partes.

El proceso es el mismo cada año -aunque hay algunas novedades-, así que en esta ocasión vamos a centrarnos en la Exaltación de Carmen como fallera mayor de Valencia 2026.

Este día es especial, además de por el acto en sí, porque la fallera mayor desvela el color de su espolín, su traje oficial para este ejercicio fallero. Poco antes de las 20.00 horas, Carmen desvelaba el suyo al salir de su casa.

De allí, tanto ella como su corte -que también estrena traje, aunque los colores ya eran públicos- se trasladan al Ayuntamiento de Valencia, donde les esperan los coches de época que las llevarán hasta el Palau de la Música.

Primero, la corte de honor infantil y la fallera mayor, Marta Mercader, llegan al lugar. Eso sí, algo nerviosas, ya que su momento especial es justo al día siguiente.

También acuden la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, las representantes de las fiestas de Alicante y Castellón y otras autoridades como el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

A las 21.00 horas es el turno de Carmen y sus chicas. Su llegada no pasa desapercibida, y decenas de invitados al acto las esperan a las puertas del recinto para aplaudir y fotografiar a las protagonistas de la noche.

Puntual, a las 22.00 horas comienza el espectáculo previo al momento solemne de la Exaltación. En esta ocasión, tres bailarines sorprenden al público al ritmo de la Banda Sinfónica de Valencia. Una actuación elegante que da paso a lo más esperado.

Además, este año con la novedad de suprimir el descanso. Hasta 2026, la Exaltación se dividía en dos actos: el espectáculo y la exaltación. En esta ocasión, además de reducir la duración de la actuación, se ha fusionado y ha dado paso, elegantemente, al gran momento.

Cada una de las 12 componentes de la corte de honor desfilan por el pasillo del Palau, sube al escenario y se les impone la banda que las acredita en el cargo.

Después llega el turno de Carmen Prades, fallera mayor de Valencia. Desfila, sube, y la alcaldesa de Valencia le impone su banda de máxima representante de la fiesta de las Fallas. Y se sienta en la conocida como Cadira d'Or, la silla de oro.

Aplausos resuenan en el Palau. Las chicas, emocionadas y con una sonrisa que no se les borrará en todo el fin de semana, se preparan para escuchar el discurso de su mantenedor.

Esta figura es la encargada de dirigir unas palabras tanto a Carmen como a su corte, de ensalzar su figura y la importancia de la fiesta. Cada año es una persona diferente, y en esta ocasión el afortunado ha sido el comunicador Boro Peiró.

Durante esta parte del acto, además, tiene lugar el desfile de las canastillas florales que diversas entidades regalan a la fallera mayor de Valencia.

Cada administración entrega la suya: el presidente de la Generalitat Valenciana, la delegada del Gobierno de la Comunitat, presidenta de Les Corts y el presidente de la Diputación de Valencia. La última es la del Ayuntamiento de Valencia.

También participan las universidades públicas de la ciudad, militares, Guardia Civil, los equipos de fútbol de Valencia y una larga lista de entidades.

Ahora, tanto Carmen como las 12 chicas de la corte de honor ya custodian sus bandas, las que llevarán en cada acto hasta que termine su reinado. Comienzan las Fallas 2026.