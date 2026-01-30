Llegan las Fallas a Valencia: estos son todos los detalles que debes saber sobre la esperada Exposición del Ninot

Las Fallas están a la vuelta de la esquina, y buena prueba de ello son los numerosos actos que se vienen celebrando desde la vuelta de las vacaciones de Navidad. Bueno, y desde antes, porque las Fallas no son únicamente una semana de marzo.

Para calentar motores, el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe recibe, como cada año, a los ninots de cada falla de la ciudad. Es decir, casi 800 figuras entre grandes e infantiles que se exponen durante el mes de febrero en la Exposición del Ninot.

De esto se podrá disfrutar a partir del 6 de febrero, día que tendrá lugar la inauguración. Desde entonces, abrirá todos los días y se podrá acceder por tan solo 3 euros.

La exposición abrirá al público a finales de la semana que viene, pero para eso hace falta exponer los ninots. Por ello, desde el lunes se recibirán en el museo las figuras de cada falla.

Son pequeñas y grandes composiciones que representa cada falla. En general, se caracterizan por ser críticas o satíricas, y cada año incluso se genera polémica con alguno de ellos.

Por ejemplo, en 2025 ocurrió con un ninot que hacía referencia al jugador del Real Madrid Vinícius y su frustración con el Balón de Oro.

Se puede intuir que, este año, temas como la dana, el fútbol y sobre todo, la política, estarán a la orden del día. Habrá que esperar para descubrirlo.

Así, tanto el lunes como el martes son los días habilitados para llevar los ninots allí. En concreto, entre las 10.00 y las 14.00 horas, y entre las 16.00 y las 21.00 horas.

Se trata de un momento especial para cada comisión fallera. Normalmente el cuadro de honor -es decir, los representantes: falleras mayores y presidentes- y los falleros que se quieran sumar al plan, acuden junto a sus artistas falleros hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias para entregar sus ninots.

Allí descansarán durante todo el mes de febrero y hasta bien entrado marzo. Durante ese tiempo, valencianos y visitantes podrán entrar a ver la exposición con los casi 800 ninots que la componen, por tan solo 3 euros (la entrada general).

Cabe destacar, aunque muchas veces se olvida o por pereza se evita, que tras ver la Exposición del Ninot es importante votar por el que más haya gustado. Puede parecer una tontería, pero también es la esencia de acudir allí.

No es moco de pavo. Esta votación es tan importante como que el que más apoyo reciba -uno mayor y uno infantil- no se quema el 19 de marzo.

El día 14 será la recogida del ninot infantil, y todas las comisiones infantiles acudirán hasta este mismo punto para llevarse a sus fallas sus figuras y acabar de plantar la falla.

Al día siguiente tendrá lugar el mismo procedimiento pero con los mayores, que instalarán en sus fallas grandes los ninots para acabar la noche de la plantà.

Eso sí, esos días se conocerá cuáles han sido los ninots más votados. Esos, el 19 de marzo, no arderán. Se retirarán antes de la tradicional Cremà de la falla, y formarán parte del histórico de ninots indultats en el Museo Fallero.