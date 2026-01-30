El "desconocido" Museo de la Ciudad de Valencia se prepara para Sorolla: "El reto será recibir a todo el público que se espera"

Pese a ser la joya de la Corona de los centros culturales del Ayuntamiento de Valencia, el Museo de la Ciudad es todavía un "gran desconocido", una situación que seguro que cambiará después de que la pinacoteca haya sido seleccionada para albergar la colección de Sorolla en manos de la Hispanic Society.

La institución cultural está de sobra preparada para exhibir la muestra antes de verano, fecha en la que se espera que llegue el primer lote de las más de 200 obras que conformarán la exposición. Dispone de espacio suficiente y no tendría que retirar ninguna colección, puesto que actualmente solo acoge muestras temporales.

El reto, según explicó la directora del museo, Marta López, a EL ESPAÑOL, será gestionar el gran aumento de público previsto. El año pasado, según los datos de la entidad pública, recibieron a unas 22.000 personas. En la actualidad, trabajan en el centro cultural cinco personas, más los conserjes, por lo que no descarta que haya que reforzar la plantilla para hacer frente al crecimiento que se espera.

En cualquier caso, todavía es pronto para conocer los detalles del proyecto. La Generalitat Valenciana, con Carlos Mazón como presidente, firmó un acuerdo con la Hispanic Society of America para poner en marcha en Valencia el Museo Sorolla.

La idea inicial era exhibir la importante colección de Nueva York en el Palacio de las Comunicaciones, el antiguo edificio de Correos, en 2026, pero para ello había que acometer una importante reforma.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales bloqueó las obras ante un recurso de los arquitectos valencianos, por lo que la Generalitat se vio obligada a buscar una sede alternativa para cumplir con el calendario previsto.

Finalmente, firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de Valencia para que las obras se expongan de forma provisional en el Museo de la Ciudad, donde empezarán a llegar en tres lotes: los cuadros de Sorolla en España, las obras de Sorolla en Nueva York y los retratos ilustres.

Pérez Llorca y Catalá este miércoles tras firmar el acuerdo. EE

Será una fundación participada por la Generalitat, la Hispanic Society, el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia la que gestione la esperada colección. "No sabemos todavía qué va a pasar, estamos expectantes", subraya la directora del Museo de la Ciudad.

Recibió la noticia con "sorpresa", pero "sorpresa positiva", añade. Es consciente de que es una oportunidad de oro para el centro que dirige. "Va a ser increíble, por las obras de Sorolla, pero también para el propio museo, que es el gran desconocido pese a no tener nada que envidiar a otras pinacotecas".

De hecho, relata que ya están notando la expectación. Desde que se confirmó la nueva sede, la gente ya está acercándose al museo a preguntar cuándo llegan los cuadros. "Estamos recibiendo consultas de otras ciudades de España e incluso han llamado tres personas de Estados Unidos, preguntando si estarán las obras este verano", asegura.

En este sentido, explica que ha aumentado el público en los últimos días. Vecinos de la ciudad que no conocían la instalación están visitándola. Afirma que se quedan "alucinados" por las exposiciones y por el propio edificio, el emblemático Palacio del Marqués de Campo.

Para el equipo del Museo, acoger las obras de Sorolla es "un privilegio". "Da vértigo, pero tenemos un gran equipo humano y estoy segura de que estaremos a la altura", concluye.

El museo

El Museo de la Ciudad fue fundado en el año 1927 gracias a una moción del concejal en el Ayuntamiento de Valencia, Enrique Durán.

Inicialmente aspiró a agrupar todos los objetos de carácter mueble pertenecientes al patrimonio municipal, aunque, en un primer momento, fue un anexo del Archivo Histórico Municipal, puesto que no disponía de local propio.

En el año 1973, el Ayuntamiento adquirió finalmente el Palacio de los Condes de Berbedel, hoy Palacio del Marqués de Campo, en la Plaza del Arzobispo, para destinarlo a museo. Abrió sus puertas en 1989.

Se trata de un edificio de interés patrimonial que constituye, en sí mismo, un elemento relevante del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

La fachada Museo de la Ciudad. EE

Alberga la colección pictórica municipal, así como otros fondos artísticos y patrimoniales que permiten ofrecer una visión global de la historia, el arte y la evolución cultural de la ciudad.

Sus espacios se destinan tanto a la exhibición permanente de las colecciones propias, como a la realización de exposiciones temporales, aunque en estos momentos, la colección permanente permanece guardada en los almacenes de la propia institución museística.

La planta noble, de estética decimonónica, alberga una exposición dedicada al pintor Manuel Benedito, discípulo de Joaquín Sorolla, organizada junto con el Consorcio de Museos por el 150 aniversario de su nacimiento. Los áticos permanecen cerrados al público.

Reordenación de fondos

En paralelo a la exposición de Sorolla, el Museo de la Ciudad seguirá inmerso en su reordenación de sus fondos y en la modernización del espacio.

Según fuentes municipales, una vez elaborado el proyecto museológico (adjudicado el 18 de octubre de 2023 a la empresa especializada Marte Art Advisors y entregado en septiembre de 2024), el siguiente paso es la contratación de la redacción del proyecto museográfico y, con posterioridad, la ejecución del mismo, a través de un procedimiento abierto.

Estos trabajos no se verán interrumpidos por el uso del Museo de la Ciudad como sede provisional de la Hispanic Society.

Una de las salas del museo. EE

El Museo posee obras de grandes artistas como Sorolla, Benlliure, Pinazo, Cecilio Pla, Mongrell o Ricardo Verde. Además, cuenta con piezas de la vanguardia valenciana, con obras de Carmen Calvo, Michavila, Grup Parpalló o Equipo Crónica, entre otros.

El plan museológico plantea un recorrido secuencial de acuerdo con dos líneas maestras. Por una parte, la colección de arte de entre siglos en las ocho salas de la planta noble; y por otra, la vanguardia en los áticos.