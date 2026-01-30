El Ayuntamiento de Valencia sortea 340 entradas para ver la 'mascletà' desde el balcón: así puedes conseguir una

El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este viernes las bases para realizar el sorteo de invitaciones para las mascletàs de Fallas.

Cada año, el Consistorio sortea entradas para que algunos afortunados vivan una experiencia premium: disfrutar de una tradicional mascletà desde el balcón del Ayuntamiento. Como la fallera mayor.

Así, según se ha acordado en la Junta de Gobierno Local de este viernes, cada día de Fallas habrá 10 agraciados que, junto a un invitado, podrán acceder al recinto.

En concreto, el Ayuntamiento repartirá 10 invitaciones diarias válidas para dos personas para los días comprendidos entre el 1 y el 19 de marzo, a excepción de los días 8 y 13.

En total, podrán disfrutar de esta experiencia 340 personas durante las Fallas, y el mecanismo para participar en el sorteo es muy sencillo.

Para poder optar a una de las invitaciones, el participante debe ser mayor de edad, estar empadronado en la ciudad y haberse inscrito previamente a través de la web municipal.

Las bases del sorteo indican que, con las inscripciones registradas, se generará una base de datos que se utilizará exclusivamente para la realización del sorteo, el cual se llevará a cabo mediante un procedimiento informático.

El plazo de inscripción se abrirá el lunes 9 de febrero, a las 00:00 horas, y permanecerá abierto hasta el miércoles 11 de febrero, a las 23:59 horas.

A cada persona agraciada le corresponderán dos invitaciones para un día concreto, que no podrá ser modificado, y cada una de las invitaciones será personal e intransferible para la persona ganadora, mientras que la segunda será para un acompañante de su elección.

Una vez realizado el sorteo, el resultado será comunicado a las personas ganadoras por correo electrónico.

En el caso de que alguna de las personas agraciadas tenga movilidad reducida y necesite acceder con silla de ruedas, y dadas las particularidades del balcón municipal durante las mascletàs, se le ubicará en otro espacio del edificio habilitado al efecto.

Asimismo, si alguna mascletà tuviera que ser suspendida por causas de fuerza mayor, las personas afectadas serán reubicadas en otro día.

Cabe recordar que el año pasado participaron en este sorteo un total de 18.987 personas. De estas casi 19.000 solicitudes, 3.383 más que en 2024, 7.228 fueron excluidas por no cumplir los requisitos de edad o empadronamiento.

El sorteo, realizado mediante un sistema informático, despertó un mayor interés entre las mujeres (11.670 frente a 7.482 hombres) y generó inscripciones a todas horas, desde la apertura del plazo hasta el último segundo.