La plaza del Ayuntamiento se prepara para las 'mascletàs': fecha y hora del primer disparo de las Fallas 2026

Del árbol de Navidad de diciembre a las Fallas de marzo. En teoría, entre ambas fiestas existe un lapso temporal de dos meses, pero para la plaza del Ayuntamiento se reduce a unas pocas semanas.

Los vecinos decían 'adiós' a las decoraciones navideñas a principios del mes de enero, tras la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Y este mismo mes, pero a finales, han dicho 'hola' a las vallas de las mascletàs de Fallas.

El montaje de la popularmente conocida como 'jaula' lleva su tiempo, no es una tarea sencilla. Por eso, y también por lo temprano que está programada en 2026 la primera mascletà, el Ayuntamiento ha decidido comenzar ya a descargar piezas. Según indican a EL ESPAÑOL fuentes municipales, la primera semana de febrero concluirá el montaje.

La llegada de estas primeras piezas coincide con el día previo a la Exaltación de la fallera mayor de Valencia 2026, Carmen Prades, que tiene lugar este viernes en el Palau de la Música.

Así, los actos falleros han puesto el 'turbo' tras la Navidad y cada vez se aproximan más al mes de marzo. Antes, el 22 de febrero, Valencia disparará su primera mascletà. Para ir abriendo boca.

Este día es el conocido como día de la Cridà, el momento en el que las falleras mayores de Valencia anuncian la llegada de la fiesta a la ciudad.

Esta jornada está marcada por su intensidad. Comienza a primera hora de la mañana y acaba a última de la tarde, e incluso algunos alargan a la noche.

En el caso de las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor, el primer acto del día lo tienen a las 6.30 horas. En concreto, es la plegaria a Santa Bárbara, y tiene lugar cada año en la Iglesia de San Juan del Hospital.

A las 7.00 horas es momento de la despertà infantil, y media hora más tarde tiene lugar la macrodespertà. En ella, los falleros se reúnen en las calles del centro de Valencia y "despiertan" a la ciudad como mejor saben: con pólvora.

Esto finaliza en la plaza del Ayuntamiento con un disparo pirotécnico digno de ver. A continuación, se ofrece un desayuno fallero a todos los que han participado en el evento.

A mediodía continúa la programación oficial de festejos. Como cada año, a las 12.00 horas tiene lugar la Entrada de Bandas de Música en la plaza del Ayuntamiento. Justo después, a las 14.00 horas, llega la primera mascletà.

Este día, además, los falleros suelen tener comida en sus casales. Aperitivo, tardeo, música y mucha germanor fallera caracterizan esta jornada.

Ya por la tarde, a las 19.30 horas comienza la esperada Cridà en las Torres de Serranos. A este evento acuden cada año miles de personas, falleras y no falleras.

Eso sí, en el caso de las comisiones de falla, participan con las prendas corporativas de la falla y, en caso de tener a una fallera como máxima representante, presumen con pancartas, luces y acuden al lugar después de comer para coger un buen sitio. La espera es larga, pero vale la pena.