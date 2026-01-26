Así será la Exaltación de Carmen y Marta, falleras mayores de Valencia 2026: "Este año no habrá descanso"

Carmen Prades, Marta Mercader y sus cortes de honor ya cuentan los pocos días que quedan para que la banda de falleras mayores de Valencia les acredite en el cargo.

Se trata de la Exaltación, uno de los actos más solemnes del ejercicio fallero, por no decir el que más, y tiene lugar el próximo fin de semana en el Palau de la Música. En concreto, el viernes será el turno de Carmen, y el sábado será el de Marta.

Para ello, cada año se configura un espectáculo diferente, dividido tradicionalmente en dos actos. El primero con un tono más festivo y el segundo, más protocolario. Pero para este año, desde la organización se han introducido algunos cambios, en esta ocasión "no habrá descanso".

Así lo ha asegurado el concejal de Fallas y presidente de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, en la rueda de prensa celebrada este lunes para dar a conocer todos los detalles de estos actos tan importantes.

Ballester, acompañado por los protagonistas y organizadores de los eventos, el mayor y el infantil, ha anunciado que "este año se ha querido que el tradicional espectáculo que abra la primera parte del acto se fusione con la segunda". En ambos casos.

De esta manera, asegura, el espectáculo se convierte en "una apertura elegante como preludio al acto de imposición de las bandas a las máximas representantes de la fiesta". Esto se traduce en que la Exaltación se hará en un solo acto y, por tanto, no habrá descanso.

Por ello, la atención a los medios en directo que tradicionalmente se hacía en dicho descanso tendrá lugar ahora antes del inicio del acto, un hecho que supone adelantar la llegada de la comitiva al Palau de la Música y, por tanto, dar una mayor relevancia a la importancia del acto y de sus protagonistas.

Con este cambio también se modifica la duración total del acto, que "se reducirá aproximadamente una hora", según ha explicado el concejal.

En cuanto a los espectáculos, Ballester ha defendido que "se ha decidido apostar por dos elencos artísticos profesionales de primer nivel cultural para dirigir artísticamente estos actos tan importantes, elencos con un claro sello valenciano".

"Una vez más, se apuesta por el talento autóctono y por dar la oportunidad a jóvenes talentos locales para que sean profetas en su tierra y disfruten de trabajar en casa", ha añadido.

Para la Exaltación de Carmen Prades y su Corte de Honor, el espectáculo llevará precisamente el nombre de la Fallera Mayor de Valencia.

'Carmen' es el espectáculo que el bailarín valenciano Ismael Turel Yagüe ha preparado junto con la Banda Sinfónica Municipal de Valencia, con el maestro Miguel Vidagany a la batuta.

En cuanto a la escenografía, los encargados son los directores de arte Nacho Fernández y Ana Ariño, que introducirán parte del espectáculo desde el hall de entrada.

De hecho, habrá elementos escénicos que transformarán por unos momentos el Palau de la Música en un teatro para después, difuminarse y dejar paso a los elementos icónicos de la noche como La Cadira d’Or.

Para la Exaltación de Marta Mercader y su Corte de Honor se repite el formato de un solo acto sin descanso. Para la apertura musical de Marta se ha depositado la confianza en un tándem creativo de éxito, el formado por Víctor Lucas y Mamen Mengó.

Ellos son los autores y directores de 'Espurna', un estreno absoluto escrito, compuesto y dirigido en clave 100% valenciana y 100% fallera.

Al mando de las coreografías estará Rocío Mora, otro gran talento valenciano. 'Espurna' es el musical del sentimiento fallero, una obra de arte en su máxima expresión.

Por primera vez, se han compuesto canciones, se han escrito las letras y textos. Un gran concepto que tiene como protagonista esa chispa capaz de encender una traca, de prender una falla o de iluminar la imaginación de un artista.

El musical se llama 'Espurna' precisamente porque el fuego es el alma de la fiesta y por eso, la llama eterna la representará una cantante de musicales muy conocida en Valencia, Lorena Calero, que ya puso voz a la pasada Crida, siendo una de las culpables de la viralidad del "Xiqueta meua".