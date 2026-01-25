José Manuel Casañ, cantante de Seguridad Social: "Si hubiera vivido en Madrid, mi carrera habría ido por otros derroteros"

Chiquilla no pasa de moda. Es un himno que envejece como el buen vino; como la propia banda -Seguridad Social-, y hasta como uno de los artífices, el vocalista José Manuel Casañ.

Tiene la misma vitalidad que cuando empezó a los 19 años con el grupo, y así lo transmite. Su brillante trayectoria -y el hecho de ser referente del pop rock español- han llevado a Casañ a recibir el Premio Mercado de Colón 2026 en la categoría de Cultura, un reconocimiento del que se siente "francamente maravillado".

No solo supone un paso más en su carrera artística, sino que lo hace todavía más especial el vínculo personal que le une a este emblemático espacio. En su día a día come, compra, queda con amigos y se suele tomar unas copas, según cuenta.

Para el cantante, este galardón simboliza también "un cambio" en Valencia. Recuerda, en una conversación con EL ESPAÑOL, lo mucho que les costó ser reconocidos tanto fuera de La Terreta como desde aquí.

Casañ considera que los valencianos tienen "enormes virtudes", pero "a veces no han valorado lo que tienen cerca".

Ahora, sin embargo, percibe "un cambio de paradigma": "Últimamente nos sentimos valencianos sin ningún tipo de reserva ni prejuicio. Sabemos lo que tenemos a nivel cultural, desde música, cine y hasta teatro".

Preguntado por lo que supone mantener viva una banda como Seguridad Social durante casi 45 años, asegura que ha sido complicado aunque le suelen gustar los retos.

"Si hubiera elegido vivir en Madrid, Los Ángeles, Miami o Puerto Rico, mi carrera habría ido por otros derroteros", confiesa, para decir que se siente "muy afortunado" de vivir en Valencia, "sentir la valencianía por todos los lados y trabajar desde aquí". "No me arrepiento en absoluto de nada", dice.

"Surfear la ola"

Artísticamente, el motor para Casañ y Seguridad Social no se detiene. Describe la trayectoria de la banda como una "sucesión de olas": "Ya llevamos cuatro o cinco años, al salir del Covid, con una buena ola a nivel no solo nacional, sino volviendo a operar en terreno internacional y hay que aprovecharla".

Están inmersos en la gira Voy a Marte y el 2026 viene cargado de novedades: saldrá a la luz un disco con diez canciones, grabado hace ya tres o cuatro años, que se subirá paulatinamente en plataformas.

También publicará un libro de poesías y relatos ilustrado por artistas valencianos como Paco Roca, y hasta comercializarán un nuevo vino. Muchas de estas presentaciones, adelanta, tendrán como escenario el propio Mercado de Colón.

Echando la vista atrás, José Manuel se siente privilegiado. Sus sueños de niño -ser actor y cantante-no solo se han cumplido, sino que han ido más allá de lo que imaginaba.

"Yo realmente empecé haciendo teatro musical, pero ya me gustaba escribir mis canciones. Componer tanto la música como la letra y hacerlas mías encima de un escenario. Luego vi que una banda podía aunar todas mis inquietudes", afirma.

"Nunca pensé que esas cosas me iban a llevar hasta donde he llegado. O sea, tanto tiempo y viviendo de ellas. Era un sueño que tenía y que se ha convertido en realidad y sigo manteniéndolo y sigo estudiando y preparándome porque mi momento está por venir", concluye.

Homenaje

El próximo 4 de febrero el Mercado de Colón se vestirá de gala para rendir homenaje a algunos valencianos que inspiran con su trabajo y su pasión.

Los Premios Mercado de Colón 2026 reconocerán a figuras que han marcado la diferencia en comunicación, cultura, deporte, ciencia, empresa y gastronomía, en una noche que promete emoción y orgullo para Valencia.

Ángela Pérez, José Manuel Casañ, José Manuel Rodríguez Uribes, Pablo Motos y Ricard Camarena recibirán una serigrafía numerada de un cuadro especial del Mercado realizado por Horacio Silva.

La alcaldesa de Valencia recibirá un premio especial por su aportación constante a la mejora del mítico espacio modernista, así como la familia del arquitecto creador del edificio en 1916, Francisco Mora.

Según la Asociación de Mercaderes, "el centro neurálgico de las reuniones de los valencianos no sería igual sin esta joya modernista tan emblemática del Ensanche y un indiscutible símbolo de la ciudad de Valencia".

Cuadro original para el Premio Mercado Colón, hecho por Horacio Silva. EE

Además, cada premiado recibirá una serigrafía (Giclée) numerada, concebida como una pieza única que inmortaliza el espíritu del galardón y la esencia de Valencia.

Los Premios Mercado de Colón 2026 celebrarán el talento que inspira a Valencia y al mundo. En Comunicación, el galardón será para Pablo Motos, rostro emblemático de la televisión.

En Cultura, se reconoce la brillante trayectoria de José Manuel Casañ, cantante de Seguridad Social y referente del pop/rock español.

El deporte estará representado por el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, mientras que, en Ciencia y Empresa, el premio destaca a Ángela Pérez, presidenta de The Terminal Hub, Bioval, Consejo Social de la Universidad de Valencia, vicepresidenta de Healt in Code y empresaria.

En la categoría de Gastronomía, Ricard Camarena consiguió la unanimidad de todos los mercaderes y comerciantes que comparten espacio con él.

Los premios cuentan con el apoyo de AUMSA, la empresa pública gestora del Mercado y del Ayuntamiento de Valencia.

Premios Mercado de Colón

El Mercado de Colón remodelará este 2026 partes de su infraestructura, tal y como demandaba la Asociación de Comerciantes desde hace años.

La ceremonia se celebrará el próximo 4 de febrero a las 19:00 y está abierta para todos los valencianos que quieran asistir. La presentación correrá a cargo del periodista Jesús Álvarez.

"Estos premios son un homenaje a la vida que late en el Mercado de Colón y a quienes, con su talento, hacen que Valencia brille en el mundo", afirma el presidente de la Asociación de Comerciantes, José Manuel Manglano.

Para Horacio Silva, "es un honor poder hacer una obra específica sobre esta joya arquitectónica y que la disfruten personas a las que tanto admiro".