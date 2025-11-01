Arturo Valls (50), sobre Valencia y poder rodar una película en su tierra: "Esa religión en Madrid no la conocen"

Arturo Valls posa para EL ESPAÑOL antes de la presentación de 'Pequeños Calvarios' en Valencia. EE

Arturo Valls forma parte del elenco, pero como él, también Pablo Molinero, Andrea Duro, Vito Sanz, Marta Belenguer, Enrique Arce, Berta Vázquez, Vito Sanz y Lorena López y Raúl Navarro, entre otros.

Filmada en Valencia en tiempo récord, la comedia negra de Javier Polo Pequeños calvarios llega a la gran pantalla para reírse de las pequeñas obsesiones cotidianas.

Recientemente, el director, junto a varios actores presentaron el filme en los Cines Lys de Valencia y EL ESPAÑOL tuvo la ocasión de charlar con ellos.

La producción, muy valenciana, representa cinco inquietantes historias autoconclusivas que funcionan como un espejo distorsionado con ciertas manías que el propio Polo llama "pequeños calvarios". En cada personaje se revela la parte más irracional y gamberra del ser humano.

Tras una trayectoria en el documental con obras como El misterio de Pink Flamingo (2020) o El ascensor (2015), Polo Gandía da el salto a la ficción con una comedia surrealista.

Arturo Valls reconoce a este diario que poder rodar en su tierra es toda una suerte: "Esto era una excusa perfecta, trabajar en Valencia y poder irte a almorzar con amigos. Eso en Madrid no saben lo que es, esa religión no la conocen".

"Tenía muchas ganas de participar en un proyecto puramente valenciano. Encima con humor absurdo, así oscuro", cuenta.

De su personaje, dice que sus pequeños calvarios están en "los problemas del primer mundo", como el no poder abrir la taquilla del gimnasio. "Es una persona narcisista, muy individualista, muy egoísta, muy ensimismado, muy vanidoso", revela.

Como Arturo Valls, sin embargo, confiesa que tiene calvarios, pero los evita bastante: "Por ejemplo, no me dejan silbar en casa. Esto es un calvario porque mi pareja tiene misofonía, entonces no puede con los ruiditos ni los silbidos, lo lleva fatal. Entonces yo estoy cocinando y me dice 'Por favor, ¿Qué eres, un albañil?', Pero bueno, es una cosa llevadera", comenta, con humor.

Respecto a su papel de actor, defender el traje verde pistacho de su personaje también fue desafiante. Y si se tuviese que quedar con una de sus facetas, aunque Arturo Valls se lo pasa bien "en todas partes", donde más disfruita últimamente es en la ficción y la producción.

Sinopsis

Carlo (Pablo Molinero), un excéntrico relojero, parece tener el poder de influir en los habitantes de su ciudad, llevándolos al límite y desafiándoles a tomar el control de sus disparatados destinos. ¿Cómo reaccionará un hipocondríaco incomprendido al confrontar la noticia de su inminente muerte?

¿Podrá una chica superar la pregunta de si su relación es más una carga que una bendición? ¿Qué ocurrirá cuando una pacífica profesora de yoga se vea perturbada por la llegada de una nueva y misteriosa vecina? ¿Y si unas vacaciones soñadas se convierten en una pesadilla?

Mientras trabaja escuchando el programa de radio que da título a la cinta, este enigmático personaje (Carlo) empuja al resto de protagonistas a vivir situaciones límite, con el fin de que tomen el control de sus disparatadas vidas o se desquicien en el intento.

En palabras de su director, la película "arranca con el propósito de sacar a relucir nuestras miserias y ponerlas en el corazón de nuestra historia".

"Siempre he sentido una profunda fascinación por los comportamientos de las personas, por ello disfruto observándolas y trato de comprenderlas. Después de todo, ¿quién no carga con algún calvario interior? ¿Quién no oculta algún demonio bajo la apariencia cotidiana? Estas preguntas me llevaron a una premisa intrigantemente lúdica: ¿qué pasaría si pudiéramos acceder y manipular aquello que atormenta a la gente y llevarlo al epicentro de sus vidas para ver cómo reaccionan?", se pregunta Polo.

Pequeños calvarios es una coproducción con México y cuenta con las ayudas del IVC e ICAA y el apoyo de la televisión valenciana Àpunt Mèdia.

Por la parte española producen, además de Los Hermanos Polo, Japonica Films y por la parte mexicana Paloma Negra Films y Whisky Content.

El film fue estrenado en el Festival de Málaga en sección oficial y tuvo su premiere en Raindance (Londres) el pasado mes de junio con una gran acogida. Asimismo, ha pasado por el Festival de Alicante, Rizoma, Cinemajove y Skyline Benidorm.