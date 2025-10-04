Una jugadora de fútbol o una emprendedora de ropa de pádel: así son las 13 candidatas a fallera mayor de Valencia 2026

La cuenta atrás ya ha empezado. Trece valencianas y falleras están a pocos días de conocer quién de ellas será la máxima representante de las Fallas este 2026.

Todas han ido superando diversas fases que, como si de un concurso se tratase, trata de buscar a la mejor candidata para ser fallera mayor de Valencia.

Primero fueron las preselecciones. Durante la Feria de julio, las candidatas de las fallas de todos los sectores ya pasaron algunas pruebas para lograr ser preseleccionadas. Las 146 elegidas, entre mayores e infantiles, continuaron su camino hacia el Roig Arena.

En esta nueva ubicación, las preseleccionadas vivieron el pasado 27 de septiembre una noche mágica: la Gala de la Elección. Tras unos días de pruebas y entrevistas con el jurado, desfilaron con su mejor traje ante el mundo fallero.

De un total de 73 chicas preseleccionadas, solo podían resultar elegidas 13. Un filtro bastante amplio, y complicado, que han logrado superar las trece mujeres que ha podido conocer EL ESPAÑOL.

Las jóvenes siguen ahora su camino para lograr llegar a lo más alto, aunque saben que solamente una podrá ser la embajadora de la ciudad.

¿Y cómo se conoce el veredicto final? El próximo 13 de octubre se celebrará la tradicional Telefonada; momento en el que la alcaldesa, María José Catalá, llama a la próxima Fallera Mayor y le comunica que así lo ha decidido el jurado. En cualquier caso, todas representarán a Valencia durante las Fallas 2026.

Anabel Calero Bru

Anabel Calero Bru tiene 31 años y es de la falla Plaça Sequiota-El Palmar, del sector Poblats al Sud. Fue la primera candidata adulta que escuchó resonar su nombre en el Roig Arena. Además, es la mayor de las trece chicas que salieron candidatas.

Actualmente trabaja como administrativa en un gabinete pericial y, al mismo tiempo, estudia Secretaría de Intervención. "Los estudios los tengo un poco apartados desde que empecé mi año como fallera mayor", confiesa. Y adelanta que este próximo año los dejará "totalmente aparcados".

Anabel Calero Bru. EE

Explica Anabel que es fallera "de nacimiento", y que de su año como fallera mayor no puede evitar recordar la dana: "Hubo un momento en el que parecía que todo se iba a paralizar, pero fue al contrario, todo nos unió más a las compañeras del sector. Vivimos cada acto más intensamente". Sus favoritos: la Ofrenda y el día de San José.

Más allá de las Fallas, Anabel tiene como afición practicar varios deportes, como pilates y salir en bicicleta. También pasar tiempo con su familia y amigos, aunque asegura que no suele "hacer planes fuera de lo común".

Sus falleras mayores de Valencia referentes son Marina Civera, Raquel Alario y María Estela Arlandis. Y añade que Berta Peiró "ha acabado su reinado de una forma maravillosa".

Zoe Molino Tomás

Zoe Molino Tomás tiene 22 años y es de la falla Mare de Déu de la Fonsanta, del sector Olivereta. Es educadora infantil y actualmente estudia el grado de Pedagogía mientras trabaja como dependienta en una tienda.

Es fallera desde que nació, y su año como máxima representante de su comisión ha sido muy especial: "He podido compartirlo con mis dos tíos, que son los presidentes y el presidente infantil ha sido mi primo".

Zoe Molino Tomás. EE

"Amor, familia, trabajo y dedicación". Así define Zoe lo que son las Fallas para ella. El acto más especial, la Exaltación. "Tiene muchísima dedicación a la figura de la fallera mayor y me parece súper emocional", destaca.

Estudia, trabaja y es fallera mayor. Confiesa que durante los últimos meses ha tenido "poco tiempo libre", algo que se prolongará durante el próximo ejercicio fallero con su llegada a la corte de honor. A pesar de ello, siempre busca un hueco para "pasear por el mar, estar con la familia y cocinar".

Su fallera mayor de Valencia referente es Carmen Sancho de Rosa. "Con ella vi lo que era realmente ser fallera mayor de Valencia, era una chica muy joven y creo que dejó huella en la fiesta".

Mar Vivanco Marco

Mar Vivanco Marco tiene 23 años y es de la falla Plaza Doctor Collado, del sector La Seu-La Xerea-El Mercat. Es logopeda y trabaja como tal, aunque especializada en atención temprana, con niños de 0 a 6 años.

"Soy fallera desde que nací", subraya. Por ese sentimiento es que ha vivido tan intensamente tanto su año de fallera mayor como su camino hasta el Roig Arena. Ahora le queda un camino todavía más ilusionante por delante. "He vivido cada acto al máximo", recuerda.

Mar Vivanco Marco. EE

Para ella las Fallas "son pasión". Sobre todo, con actos que le hacen especial ilusión como son la Exaltación y la Dansà, un momento que recuerda como "muy emotivo".

Precisamente porque el baile es una de sus aficiones. De hecho, baila danza contemporánea, también clásica y, además, bailes regionales en la falla.

Si tiene que escoger a una fallera mayor referente no sabe a cuál elegir: "Tengo muchas, porque cada una tiene su personalidad en la fiesta. Pero si tengo que destacar a una sería Raquel Alario".

Marta Capella Guanter

Marta Capella Guanter tiene 24 años y es de la falla Carretera d'Escrivá-Cooperativa de Sant Ferran, del sector Jesús. Es enfermera, aunque actualmente no está trabajando.

Proviene de una familia con una tradición bien arraigada: "Nací un 20 de febrero y ese ejercicio yo ya estaba apuntada a la falla", recuerda. De hecho, destaca que la familia de su padre fundó una falla y la de su madre, otra.

Marta Capella Guanter. EE

Así, Marta asegura que no puede concebir las fallas de otra manera que no sea "una forma de vida". "A todos los momentos vitales de mi vida me han acompañado las Fallas", explica.

Pero también tiene otros gustos y aficiones. Por ejemplo, pasear por la playa. "Tengo la suerte de vivir en el Cabanyal, o sea que tengo el paseo marítimo muy cerca", presume. También se considera una "forofa" de la lectura: "Ahora me estoy leyendo un libro de geografía histórica de Valencia".

Como a sus compañeras, le encantaría llegar a ser fallera mayor de Valencia. Ella, por ejemplo, se fija mucho en históricas como Covachi, Gloria Martínez Amigó, Sandra Muñoz y María Estela Arlandis. Para Marta, todas tienen algo en común, la cercanía. Es "la cualidad" de quien representa ese cargo.

Marta Salvador Salinas

Con una sonrisa "incansable", el sueño de representar a Valencia en 2026 va por delante para Marta Salvador Salinas. Tiene 22 años y es de la falla Pare Domènech-Pius XII, sector Campanar. Acaba de terminar el grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Este año tenía previsto hacer un máster, sin embargo, hará una pausa.

Es fallera desde los nueve años, cuando su madre decidió apuntarla a ella y a su hermano a la comisión familiar, en la que se siente muy arraigada. Como fallera mayor, asegura que ha sido "un año mágico, lleno de experiencias, emociones y de mucho aprendizaje".

Marta Salvador Salinas. EE

Prefiere quedarse con un acto como la Crida porque es la presentación oficial a las fiestas, y convive una ilusión especial de volverse a juntar y de dar comienzo a las fallas. "He soñado con dar ese discurso un montón de veces".

Marta es activa: baila desde los dos años, es una apasionada del arte y la pintura y le encanta aprender nuevos idiomas. Por el momento tiene conocimientos de inglés, francés e italiano. Aunque también necesita sus momentos de calma y pasar tiempo de calidad con familiares y amigos.

Le gustaría dejar huella en las Fallas transmitiendo el "gen fallero", el valor de la sátira y la crítica, y el significado simbólico del fuego como "acto de morir para renacer". Y, consciente de que ser fallera mayor otorga una posición "muy privilegiada", alude a que debe ser cercana, con los valencianos y con su corte, serena y amante de la tradición.

Daniela Roig Añón

Daniela Roig Añón tiene 21 años y es de la falla Joaquín Costa-Conde Altea, del sector Pla del Remei-Gran Vía. Actualmente estudia el cuarto curso del doble grado de Derecho y ADE. Además, es fija discontinua en el Valencia Basket.

Junto a su familia, es fallera desde que nació: "Tengo la suerte de tener mucha cultura fallera a nivel familiar. Por ejemplo, mi familia fue fundadora de mi falla", resalta.

Daniela Roig Añón. EE

Para ella, las Fallas son "sentimiento". Por eso, ha podido vivir su año como máxima representante de la comisión y "cumplir un sueño".

Además, Daniela es extremadamente deportista. Le gusta el pádel y algún deporte acuático, pero sobre todo el fútbol. "Juego en un equipo de tercera RFEF, ya es una liga nacional y estamos muy contentas".

A nivel fallero, su referente como fallera mayor de Valencia es Raquel Giner. "Mi madre formó parte de su corte de honor y tengo el privilegio de conocerla como fallera, pero también como persona".

Vega Archer Ríos

Vega Archer Ríos tiene 20 años y es de la falla Plaça Mercat Central, del sector La Seu-Xerea-Mercat. Es la única comunicadora de la corte de honor, ya que actualmente cursa el doble grado de Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas.

Las dos décadas que lleva en este mundo son también las que lleva formando parte de las Fallas. Es fallera desde que nació, y ya ese primer mes de marzo desfiló en la Ofrenda. Precisamente, ese es su acto favorito de la fiesta.

Vega Archer Ríos. EE

Aunque para ella "las Fallas son la vida", también tiene algunas aficiones fuera de la fiesta. "La lectura y la escritura son mis dos grandes pasiones", explica. Y para los curiosos, el último libro que se ha leído es Los pilares de la tierra.

En el plano fallero, se siente afortunada porque tiene su traje de valenciana soñado "colgado en casa". "Siempre quise un Borgoña, ese color que me enamoró de la fallera mayor Carmen Sancho de Rosa en las Fuerzas Armadas", detalla.

Precisamente, Sancho es una de sus falleras referentes. Pero "es complicado quedarse solo con una", y quiere también destacar a Rocío Gil y María Estela Arlandis. Todas ellas tienen una cualidad que, para Vega, es muy importante en esta figura: la naturalidad.

Paula Castell García

Paula Castell García tiene 22 años y es de la falla Conde Salvatierra-Cirilo Amorós, del sector Pla del Remei-Gran Vía. Es graduada en Derecho y, aunque quiere matricularse en un máster, puede que lo pause durante este año.

Ella no ha sido fallera mayor de su comisión, pero desde que decidió presentarse a la preselección de su sector ha contado con el apoyo de su familia y amigos. Ahora, el sueño continúa.

Paula Castell García. EE

Porque Paula lleva siendo fallera desde hace 17 años, y para ella la fiesta "es una parte muy importante" de su vida. "La gente de la falla es como mi segunda familia", subraya.

Fuera del mundo fallero, explica que le gusta "ir a caminar con los perros y desconectar". "Intento hacer algo de deporte, pero prefiero pasear tranquilamente a mi bola", confiesa.

Sueña con dar un paso más y poder representar a Valencia durante las Fallas 2026. Para ello, se fija en la fallera mayor Marina Civera, a quien sintió "muy cercana": "Es una persona normal pero que me transmitió mucho".

Paula Andrea Marí Turrientes

Paula Andrea Marí Turrientes es de la falla Matías Perelló-Luis de Santàngel, del sector Ruzafa A. Estudió Farmacia, y actualmente trabaja como visitadora médica.

Fallera de nacimiento, primero estuvo apuntada a la comisión que fundaron sus propios abuelos. Después, junto a su familia, aterrizaron en Ruzafa. Allí, este año, ha sido la máxima exponente de su comisión con su hermana pequeña como fallera mayor infantil.

Paula Andrea Marí Turrientes. EE

Así, describe este año como un ejercicio fallero "inolvidable e intenso". Pero de todos los actos se queda con uno: la plantà. "Es el inicio de todo, sin plantar la falla no habría nada". Ni habría Ofrenda, otro de sus actos más especiales.

En cuanto a referentes, confiesa que tiene "muchas". "Por destacar alguna, María Estela Arlandis me parece una chica súper elegante, muy cercana y cariñosa. Carismática", detalla.

Fuera de las Fallas se decanta por el mar. Pasear por la playa es una de sus aficiones favoritas, y viviendo en la ciudad de Valencia, es bien fácil para ella pasar tiempo allí.

Ani Torregrosa Pérez

Ani Torregrosa Pérez tiene 26 años y es de la falla San Vicente Marvà, del sector La Roqueta-Arrancapins. Tiene el doble grado de Derecho y ADE y actualmente trabaja en el departamento de contabilidad y administración de la empresa familiar, un concesionario.

Es fallera desde que tiene un año: "Mi madre me viste de valenciana desde entonces", recuerda. Y matiza: "A partir de los tres años ya me apuntaron a la falla".

Ani Torregrosa Pérez. EE

"Soy una persona muy disfrutona, muy feliz, y he vivido mi año de fallera mayor así de principio a fin", recuerda con nostalgia. Por ejemplo, actos como la Ofrenda los recuerda con mucho cariño.

Asegura que es "devota de la Mareta", por lo que "poder darle el ramo a la Virgen y escuchar tu nombre en la plaza es una barbaridad". Además, es religiosa y confía en que el Señor tendrá la respuesta a su destino.

Además, Ani tiene algunas falleras mayores referentes. Entre ellas se encuentran Raquel Alario, María Estela Arlandis y Marina Civera. Asegura que de todas ha podido aprender alguna cualidad, ya que son "muy espontáneas y cercanas".

Virginia Pulido Martínez

Virginia Pulido Martínez tiene 29 años y es de la falla Marqués de Montortal-Josep Esteve, del sector Rascanya. Finalizó sus estudios años atrás, y actualmente trabaja como odontóloga.

Junto a sus padres y hermano, Virginia lleva toda la vida siendo fallera. "Mi familia siempre ha estado involucrada en el mundo de las fallas, y ahora viven esto con mucha ilusión", explica. Aunque al mismo tiempo, confiesa que sus padres "pensaban que no iba a salir". Su nombre sonó el 11 de 13.

Virginia Pulido Martínez. EE

"Siempre me he criado en el casal de la falla", confiesa. Así, este vínculo con la fiesta se ha ido potenciando gracias, por ejemplo, a su participación en los playbacks de Junta Central Fallera.

Además, Virginia ya fue corte de honor infantil en 2008. Por eso, siente un cariño especial por su fallera mayor de Valencia, Gloria Martínez Amigó. "Por cómo llevó su año y cómo ha utilizado su figura después", la considera su referente.

Más allá de las Fallas, Virginia descubrió hace poco su amor por el pádel. De hecho, es una afición que está intentando potenciar yendo a clases. Además le encanta ir a la playa y leer. Sobre todo, los libros de la escritora valenciana Elísabet Benavent.

Laura Llobell López

Laura Llobell López tiene 27 años y es de la falla Exposición-Micer Mascó, del sector Pla del Reial-Benimaclet. Es licenciada en International Business y actualmente cursa un MBA en Dirección de Empresas de Moda. También es emprendedora con una marca de ropa de pádel femenina.

Ha vivido intensamente su año como fallera mayor, pero de todos los actos destaca uno: la Ofrenda. "Puede que suene muy típico, pero entrar con mis representantes por la calle de la Paz se me ha quedado grabado en el corazón".

Laura Llobell López. EE

Comparte este amor por la fiesta con su madre, Laura López Albero. Fue corte de honor en 1995, y ahora disfruta viendo a su hija. Por ello, la fallera mayor de Valencia Raquel Giner es una de las favoritas de Laura. También destaca a Vanessa Lerma y Laura Caballero.

Para Laura, ellas son "auténticas": "Creo que la máxima representante de la fiesta debe ser natural y empática, muy unida a su corte y a la gente".

Además de las Fallas, a Laura le apasiona el deporte. Practica pádel, pilares y también disfruta saliendo a correr. Eso sí, siempre junto a su familia y amigos.

Carmen Prades Gil

Carmen Prades Gil tiene 25 años y es de la falla Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal, del sector La Roqueta-Arrancapins. Trabaja en la empresa familiar dedicada al transporte y la logística, por lo que ha orientado sus estudios hacia este sector. El último título que obtuvo fue un máster en gestión portuaria y transporte intermodal.

Describe el momento de la elección en el Roig Arena como "muy especial", pero también "muy tenso". Y es que precisamente Carmen fue la última en ser llamada, la número 13; cifra que coincide con su número favorito, el número de preselección y ser la última candidata. "Al final en ser la última piensas que no va a ser tu nombre", afirma.

Carmen Prades Gil. EE

Es fallera desde siempre, pero en el censo consta desde 2011. Cuando piensa en el verdadero significado de las Fallas, lo asocia a la familia y la unión, tanto por la influencia de su tío, quien la acercó a la fiesta.

En cuanto a sus preferencias personales, le gusta leer, jugar a pádel, practicar pilates y, sobre todo, pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. No tiene claro de qué color le gustaría su traje de fallera mayor, pero buscaría algo especial y distinto de lo que ya ha tenido.

Como reto personal, aspira a ser una fallera mayor próxima y accesible, que haga sentir la fiesta 'más cerca' de los valencianos, transmitiendo cercanía y cariño al conjunto de la sociedad fallera.