Así será la Gala de la Elección de candidatas a falleras mayores de Valencia 2026: tendrá un guiño a "la luz de Sorolla"

Empieza la cuenta atrás. Este sábado 27 de septiembre, las Fallas se visten de gala para conocer a las 26 candidatas a falleras mayores de Valencia 2026, 13 infantiles y 13 mayores.

En esta ocasión el Ayuntamiento de Valencia ha querido innovar. Y, sobre todo, hacer un gran guiño a "la luz de Sorolla" y a la cultura valenciana.

Así, a pocos días de la noche más mágica del mundo fallero, desde la organización han querido desvelar algunos de los detalles más importantes. Eso sí, el factor sorpresa lo guardan bajo llave hasta el gran día.

En concreto, el concejal de Fallas y presidente de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, ha detallado algunos aspectos acompañado por el maestro Quique Montesinos, director musical de la gala, y Álvaro Cuenca, coreógrafo del espectáculo.

Una novedad más que evidente es el cambio de escenario. De celebrarse durante los últimos años en la Fonteta, en esta ocasión la Gala de la Elección se traslada al nuevo Roig Arena.

Ballester ha querido destacar que el cambio al Roig Arena ha sido "ilusionante, lleno de retos", pero al mismo tiempo ha permitido dar un "salto cualitativo" en la propuesta artística, "a la altura de este gran edificio".

Además, ha añadido que se han propuesto "elevar la gala a un nivel cultural tal que la ha convertido en ceremonia. Con toda la elegancia, con toda la importancia y con el mayor de los respetos y delicadeza que merecen las ilusiones y los sueños de 146 valencianas, las candidatas".

El lema en esta ocasión es Llum. Se trata de una propuesta inspirada en Valencia y en uno de sus

maestros de la pintura, el color y, por supuesto, la luz. Joaquín Sorolla y sus Visiones de España son el telón de fondo de esta puesta en escena.

Esta visión de Valencia inspira el espacio escénico diseñado por el arquitecto Nacho Fernández y construida en El Taller de Llongo con elementos de atrezzo fantásticos que salen de otro taller, el de Zeta, en la Ciudad Fallera.

Asimismo, el espectáculo es un homenaje plástico a nuestra mayor riqueza patrimonial: las fiestas

centenarias del cap i casal.

Equipo organizador de la gala, con el concejal de Fallas en el centro. EE

Y es que este año hay muchas efemérides que celebrar y por ello, este espectáculo estará cargado de sorpresas y homenajes. Por ejemplo, se celebra el 775 aniversario de la Comunidad de Pescadores de El Palmar, el 700 aniversario del Corpus, el 400 aniversario de la fiesta de los Xiquets de Sant Vicent, el 600 aniversario de la finalización del Miguelete, el 675 aniversario del nacimiento del Padre Jofré y el centenario de la Consagración del Himno Regional.

Además, cabe destacar que la Gala de la Elección dará comienzo a las 19 horas, un adelanto horario con el que se pretende que las candidatas puedan disfrutar después con sus fallas si son elegidas.

Música en directo

En esta ocasión, quien cogerá la batuta en el Roig Arena será el maestro Quique Montesinos. Es, actualmente, director titular de la Orquesta y Banda Sinfónica de la Sociedad Musical Primitiva Xativina de Xàtiva y de la Agrupación Artístico Musical "El Trabajo" de Xixona. Además, dirige desde 2024, la Banda Joven de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV).

Como principal novedad, el espectáculo de este año será con toda la música en riguroso directo, interpretada por una banda sinfónica creada para la ocasión por músicos valencianos que han querido sumarse al proyecto.

A través de un llamamiento abierto a la Federación de Bandas de la Comunidad Valenciana, 65 miembros de diferentes bandas de la comarca de Valencia serán los encargados de interpretar el gran repertorio propuesto para este espectáculo único donde hay una alta presencia femenina.

En cuanto al repertorio musical, sonarán 20 partituras de diferentes compositores valencianos, entre otros, Óscar Navarro, Andrés Valero, Saul Gómez, el maestro Serrano o Adam Ferrero.

Entre ellas, también la partitura de Mª Teresa Andrés Blasco, una compositora valenciana a reivindicar y destacar.

Además, con la memorable versión de El Fallero que Kike Soriano hizo para la Crida, se vuelve a contar con su talento para versionar una de las canciones de nuestro cantante más universal, Nino Bravo.

Por ello, será el cantante Javi Reig quien, después de haber estado todo el verano triunfando con el musical homenaje a Nino Bravo en Madrid con sus compañeros de Melomans, se sume a este proyecto.

En palabras de Quique Montesinos "el guión de ‘LLUM’ está escrito para llevar al espectador y a las candidatas a puntos de emoción muy concretos, y ahí es donde la música juega un papel clave".

Así, Montesinos ha destacado la gran selección musical "toda escrita por compositores valencianos, de nuestra tierra".

Baile

'LLUM' es color y pasión con Valencia como telón de fondo y por ello, también se ha querido contar con otro valenciano, Álvaro Cuenca, como coreógrafo. Junto a él, 11 bailarines profesionales valencianos darán luz a este espectáculo que combinará la danza contemporánea, clásica y acrobática con el pop o el streetdance.

Y no solo eso, también estará presente la danza tradicional valenciana de la mano de Les Folies de Carcaixent.

Con un vestuario del taller de Edgar Molina y con el maquillaje de Gemma Verdejo, 'LLUM' es una propuesta que quiere elevar la belleza artística a otro nivel.