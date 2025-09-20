Silvia Ferrer (29), de vestir a Ana Mena o Judeline a irrumpir en Fashion Week: "La colección habla de superar el trauma"

De vestir a artistas como Ana Mena o Judeline a irrumpir en la pasarela EGO de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La diseñadora valenciana Silvia Ferrer desea llegar a lo más alto con Over, una colección que ha preparado con especial cariño.

Su proyecto aborda el concepto de outgrowth -crecer más allá de aquello que alguna vez nos retuvo- a través de una narrativa que oscila entre el ahogo y la resiliencia. "Habla del trauma, de ese paso previo a superarlo y hasta de rehacerse", explica a EL ESPAÑOL en una conversación.

Ferrer compite este domingo 21 de septiembre en la 26ª edición de Mercedes-Benz Fashion Talent, en la que se reconoce la colección más destacada entre los talentos emergentes, como Pepa Salazar, Ernesto Naranjo, Outsiders Division, 404 Studio o Dominnico en anteriores ediciones.

La valenciana es "individual, compleja, Libra, cruda, elevada, romántica, desesperada, delicada, club, cama, nostálgica, impaciente, internet y manuscritos". Así se autodefine.

Con un gusto por la sofisticación de la ropa casual y la búsqueda de una "disrupción sutil", Silvia parte del minimalismo para explorar la temporalidad de las prendas y reflexiona sobre lo que significa ser una misma hoy en día.

A través de la ropa, ha creado 16 looks con prendas sobredimensionadas y efecto segunda piel, combinados con detalles multiposición, transparencias y referencias estéticas que mezclan el minimalismo de los 90 con el indie sleaze de los 2010.

La propuesta se mueve entre lo íntimo y lo público, la fiesta y la calma, generando una atmósfera etérea y sugerente.