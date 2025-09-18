La historia de Valencia aflora con las obras del Mercado Central: aparecen elementos de la construcción original

La historia de Valencia parece aflorar de nuevo. Las obras de retirada y desmontaje de paradas que se llevan a cabo en el Mercado Central han sacado a la luz numerosos elementos patrimoniales que formaban parte de la construcción original del recinto comercial.

La intervención en el edificio consiste en el desmontaje y la retirada de un total de siete paradas comerciales para poder ampliar el espacio de un local de restauración (el Central Bar de Ricard Camarena).

Esta actuación ha destapado importantes elementos patrimoniales de la construcción original, como rejas, pavimento y mobiliario; y cuenta con supervisión profesional de personal especialista en arqueología.

Según ha explicado el concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester, ha aflorado "el pavimento original de mosaico Nolla, que se encontraba debajo de un pavimento superpuesto posteriormente".

"Se trata de un firme formado por baldosines hexagonales de diferentes colores y patrones. También se ha accedido a parte de la rejería original del edificio, compuesta por pilastras ornamentadas con flores y rejilla de la división entre los puestos. El conjunto está rematado con detalles curvos de forja, y aún conserva el soporte de los antiguos números de los puestos", ha dicho.

Asimismo, se ha hallado una mesa de mármol completa con su bancada, de estructura de forja, y con un cajón.

La pieza conserva también el número de mesa, labrado en el canto de la piedra, y que corresponde al 192. Por último, se ha descubierto una pieza singular de forja, que formaba parte de la ornamentación del espacio comercial.

Mesa de mármol completa con su bancada y con un cajón, que conserva el número de mesa labrado en el canto de la piedra, el 192. EE

En este sentido, Ballester ha destacado que el Mercado Central es uno de los edificios "más emblemáticos de Valencia" y, por ello, "los elementos encontrados se conservarán y se pondrán en valor para que la ciudadanía pueda disfrutar de ellos".

Además, es un edificio catalogado Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento.

Edificio "emblemático"

El Mercado Central de Valencia data del año 1928, aunque fue proyectado más de una década antes, en 1914, por los arquitectos Alejandro Soler March y Francisco Guardia Vial, antiguos cooperadores de Doménech Montaner.

Las obras se iniciaron en 1910 y se retrasaron hasta terminar en 1928, bajo la dirección de Enrique Viedma.

Las obras en el Mercado Central de Valencia hacen aflorar elementos patrimoniales originales. EE

La planta del edificio se adapta a la forma de la parcela que ocupa, de más de 8.000 metros cuadrados, y dispone de cubiertas en forma de cúpulas y techumbres inclinadas.

La armadura de cubrimiento remite a las grandes arquitecturas industriales del hierro, como las de la estación del Norte o el mercado de Colón, mientras que los muros perimetrales, que apenas tienen función de sustentación sino más bien de cerramiento, están provistos de zócalos cerámicos polícromos en su base y de "mallorquinas" metálicas en su extremo superior.