El pirotécnico Ricardo Caballer disparará 9 'mascletás' con 3.600 kilos de pólvora: "Jamás se ha hecho en Valencia"

Tres años han pasado hasta que el reconocido pirotécnico valenciano Ricardo Caballer haya decidido volver a disparar una mascletá en Valencia. Aunque con ciertos matices.

Caballer, técnicamente, no vuelve a realizar un espectáculo pirotécnico en la ciudad de Valencia, sino que lo hará de manera simultánea en nueve municipios que resultaron afectados por la dana el pasado 29 de octubre.

El pirotécnico valenciano lleva desde 2022 sin disparar una mascletá en España. Fue precisamente ese año cuando anunció que su empresa, Ricasa, se dedicaría únicamente a la fabricación de material pirotécino y a disparar, en otro tipo de eventos alrededor del mundo.

Ahora, nueve municipios afectados por la dana gozarán de una mascletá única creada por el pirotécnico. Estos nueve disparos se realizarán de manera simultánea el próximo sábado 22 de febrero por la tarde.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, sostiene que este espectáculo tenga lugar un 22 de febrero no es casualidad, sino que "está todo pensado". "Hacer algo en plenas Fallas es muy complicado y se le quita repercusión".

Matiza Caballer que se trata de un "espectáculo pirotécnico" más que de una mascletá, pues no tendrá lugar a mediodía, sino sobre las 19:00 horas.

"El espectáculo va a ser de noche, pero va a tener un ritmo tradicional de mascletá. Irá creciendo de menos a más, y la duración rondará los 7 minutos, 20 segundos, más o menos como una mascletá", detalla Caballer.

Esta decisión, según cuenta el propio pirotécnico, se debe a que el disparo "es mucho más espectacular de noche": "La visibilidad es muchísimo mayor, sobre todo se hace pensando en el público, porque va a haber sonido y color".

Estos disparos tendrán lugar en los municipios de Alaquàs, Aldaia, Albal, Benetússer, Catarroja, Chiva, Massanasa, Paiporta y Quart de Poblet. Sobre la hora exacta, Caballer adelanta que "no será a las 19 en punto porque todavía clarea un poco el cielo, pero la gente se va preparando".

Así, explica que el espectáculo está diseñado para que finalice sobre las 19:30 horas, pues "muchas fallas de los pueblos tienen actos de Crida, y la hora les viene perfecta".

Se trata de un disparo de 3.600 kilos de pólvora. Sobre ello, Caballer dice estar "seguro de que jamás se ha hecho en Valencia".

"Tengo bastantes datos sobre el tema. Se han podido disparar a veces 3.000 o 3.200 kilos, pero igual en 25 minutos, no en 7", subraya.

Además de la cantidad de pólvora, lo llamativo de este espectáculo es que no es uno, sino nueve disparados a la vez. "Está todo perfectamente sincronizado, no nos podemos retrasar en ningún pueblo", detalla.

Sobre su vuelta a la pirotecnia en España, Caballer explica que se trata de una cosa esporádica. "Tanto Amstel como Pirotecnia Vulcano, que colaboran, me ayudaron para que esto fuera posible".

Amstel es la empresa organizadora del evento solidario 'Germanor Fest', que va más allá de la pólvora de Caballer. Ellos tuvieron una primera idea del proyecto, sobre la que el pirotécnico confiesa que "Valencia se merecía y necesitaba bastante más".

Así, con la ayuda de la firma y también de los compañeros de Pirotecnia Vulcano, juntos han podido hacer frente al gasto que supone realizar este disparo. "Si hubiera tenido que pagarlo habría sido imposible hacerlo ahora mismo en Valencia, confiesa.

Gracias a esta decisión, nueve pueblos de Valencia están a punto de hacer historia con este disparo, en un espectáculo que prevé congregar a personas llegadas de múltiples puntos de la provincia.

"Quería hacer algo que llamase la atención a nivel nacional e internacional para que la gente no olvide a los valencianos", detalla Caballer.

Pero Caballer no disparará únicamente este sábado 22 de febrero. El 8 de marzo, el día que se celebra el 'Germanor Fest', un festival solidario que reúne en Torrent múltiples actividades y artistas como La Habitación Roja o La Casa Azul, también contará con pólvora.

La vuelta de Caballer

Al pirotécnico valenciano le va "muy bien". Cuenta que, desde que anunció su retirada de los disparos en España, está "creciendo en muchas cosas".

La gran pregunta que se hace todo valenciano es si volverá a disparar en Valencia. Caballer, de momento, lo tiene claro: "No creo. Vuelvo por la dana, porque es una cosa que me llena mucho, pero todavía no es el momento de volver a hacer espectáculos".

"Nunca se puede decir 'nunca jamás', pero de momento este disparo se va a quedar como una cosa excepcional", sentencia.