El secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, y el portavoz en Les Corts, José Muñoz, este martes en los juzgados. PSPV

El PSPV denuncia a Pérez Llorca en la Fiscalía a 20 días de las generales por unos contratos de su etapa como alcalde

El PSPV ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana contra el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a 20 días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los socialistas apuntan a tres delitos (prevaricación, fraude a la administración y cohecho) por la contratación del despacho de abogados de David Serra para el asesoramiento jurídico del Ayuntamiento de Finestrat cuando Pérez Llorca era alcalde.

La denuncia del PSPV elude, sin embargo, el grueso del contenido del dossier contra el presidente de la Generalitat. El partido anunció que lo llevaría todo a la Fiscalía Anticorrupción, pero únicamente se ha centrado en esa adjudicación al que fuera alto cargo del PP valenciano.

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