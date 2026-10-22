La 'consellera' Elena Albalat será cabeza de lista del PP por Castellón y obliga a una remodelación del Gobierno

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, será la cabeza de lista del PP al Congreso por Castellón para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Su nombre no estaba hasta la fecha en ninguna de las quinielas, por lo que ha causado una gran sorpresa en el seno del partido. De hecho, los nombres que circulaban eran los de Alberto Fabra y la diputada autonómica Candela Anglés.

La decisión de Génova, adelantada por la Cadena Ser y confirmada por este periódico, conlleva que se haya optado por desplazar al expresidente de la Generalitat del número uno a la Cámara Baja que ocupó en 2023. Irá de uno al Senado por Castellón.

La consellera de Servicios Sociales es una persona cercana a Marta Barrachina, presidenta provincial del PP en Castellón. Y el movimiento, aunque se pueda interpretar como una propuesta que parte de ella, tampoco le viene del todo mal al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. En el seno del Ejecutivo es conocido que ambos no mantenían una relación muy próxima.

En cualquier caso, la salida de Albalat conlleva una remodelación del Consell que Pérez Llorca tendrá que afrontar a pocos meses de las elecciones autonómicas. Todavía no se sabe si será el único cambio, pues en las quinielas para el Congreso aparece también la vicepresidenta de la Generalitat Susana Camarero.

Tanto ella como Gerardo Camps son los perfiles que más suenan para encabezar la lista por Valencia desde hace semanas. La incógnita se despejará posiblemente este viernes, pues Alberto Núñez Feijóo tiene previsto un mitin en el Palau de les Arts.

En cuanto a Alicante, se da por hecho que irá de número uno Macarena Montesinos, actual diputada y secretaria general del grupo parlamentario popular. De dos suena César Sánchez, portavoz de campaña del PPCV.

Génova ha mantenido en un absoluto secretismo las listas hasta última hora, lo que ha generado un gran desconcierto en la organización valenciana. Se trata de uno de los pocos territorios en los que no se han anunciado todavía los 'número uno' de manera oficial.

En el mitin de este viernes están previstas las intervenciones de Feijóo, Pérez Llorca, Vicente Mompó (presidente del PP en la provincia de Valencia) y María José Catalá (alcaldesa de Valencia). El partido avisa de que podría haber modificaciones de última hora, por lo que lo lógico es que también se diera a conocer al cabeza de lista al Congreso.