Valencia revive el horror dos años después con la dana Adam: 3 muertos, 145 pueblos confinados y 500 rescates

Tres víctimas mortales, 145 municipios confinados y cerca de 500 rescates por un temporal "extraordinario" en la Comunitat Valenciana, según Aemet. La provincia de Valencia volvió a vivir el horror dos años después de la dana más mortífera del siglo, la de octubre de 2024.

Porque en la tarde del pasado viernes ya se advirtió de la llegada de Adam, una nueva dana que, según estimó entonces el Gobierno valenciano, podría dejar acumulados de hasta 300 litros por metro cuadrado en unas 24 horas, tras activar Aemet el aviso naranja en el sur de Valencia y norte de Alicante para el domingo.

Pero lo peor estaba aún por llegar cuando desde los canales oficiales se elevó la alerta al máximo nivel durante el fin de semana.

Las lluvias torrenciales dejaron hasta 643 l/m2 en el término municipal de Oliva en tan solo 48 horas, según Avamet (Associació Valenciana de Meteorologia).

Inundaciones que se saldaron con la vida de dos personas; la de una mujer de 79 años hallada en el bajo de su casa junto a su sobrina, que estaba viva, y la de un hombre de 64 años que sufrió un infarto en un cámping.

A estas dos víctimas mortales se suma el de una mujer que el domingo por la tarde entró en el mar en Sagunto (Valencia) durante el temporal y cuyo cadáver fue localizado después en Canet d'En Berenguer tras ser arrastrado por el agua; y otra cuarta en Cabrera de Mar (Barcelona), tras hallarla seis kilómetros más lejos del punto en el que desapareció.

Las comarcas más afectadas, la Safor y la Marina Alta, registraron hasta 700 litros por metro cuadrado en algunas localidades alicantinas como Forna (720) o Pego (693) en tan solo 48 horas -desde el día 17 hasta el pasado lunes a las 10:00-, informó Avamet.

En Oliva cayeron 643 litros por metro cuadrado; en el Real de Gandia, 615; en Barx, 602; en la Vall d’Ebo, 580; en Vilallonga, 551; en Gandia, 548; en Palma de Gandia, 544; y en Alfauir, 499.

Además, el episodio de lluvias y tormentas bautizado como Adam obligó a confinar hasta 145 municipios de los litorales sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante.

Ya por la tarde, tras celebrarse la reunión del Cecopi, la Generalitat decidió levantar la restricción a la mayoría de ellos, excepto en ocho: Bellreguard, Oliva, Daimús, Piles y Miramar (Valencia); y Xàbia, Pego y Els Poblets (Alicante).

Esta última decisión se adoptó "tras hablar con las alcaldesas y los alcaldes para saber de primera mano cuál era la situación y cómo les afectaba las inundaciones" para realizar el trabajo de rescate y de achiques necesario, argumentó el conseller de Emergencias.

Rescates

En estas dos zonas de la Comunitat, teñidas de rojo en las previsiones meteorológicas hasta la mañana del lunes, se produjeron más de un millar de incidentes, lo que obligó a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El conseller concretó que la cifra se elevó hasta los 1.513: 1.031 en la provincia de Valencia, 468 en Alicante y 14 en la provincia de Castellón.

Pero además, con la prioridad puesta en rescatar vidas y prestar atención a los colectivos más vulnerables, como menores o gente mayor, una quincena de helicópteros y distintos cuerpos de seguridad se desplegaron por el territorio.

Según detalló la delegada del Gobierno al término de la última reunión de coordinación, se llegaron a realizar cerca de 500 rescates.

Residentes evacuados este lunes en la localidad de Oliva por la dana Adam. Efe / Natxo Francés

En concreto, la Guardia Civil efectuó 226 evacuaciones, tanto aéreas como por tierra. La UME llevó a cabo más de 200 rescates y la Policía Nacional, que también se sumó a las labores de rescate, a pesar de que no era su demarcación, auxilió a unas 25 personas.

José Luis Baños, oficial de Guardia del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, explicó que alrededor de 130 personas tuvieron que ser desalojadas de sus domicilios y recibieron cobijo en albergues municipales.

El bombero afirmó que "la peor parte" se la llevó el barranco de la Gallinera, una zona donde había dos cámpings y en la que trabajaron más de una docena de helicópteros y medios aéreos de rescate, además de aproximadamente 700 unidades de servicios de emergencia, contando con Guardia Civil, UME, y consorcios provinciales de bomberos.

"El número de rescates efectuados -en barca y en helicóptero- ha sido muy importante y continuará aumentando", señaló el bombero.

"Como la zona es muy plana, está costando que baje el nivel del agua, pero sí es verdad que va a ser difícil que vuelva a subir", observó el profesional, que consideró que, durante la tarde del lunes se podría pasar a la fase de evacuación con vehículos pesados o con el autobús de la UME.

Actividad suspendida

Varios de los ayuntamientos de las zonas damnificadas habilitaron espacios municipales para acoger a los vecinos tras los desbordamientos de ríos, como el Girona, o de barrancos, y que provocaron que el agua alcanzara más de 1,5 metros de altura en algunos lugares o que los coches se amontonaran en varias calles.

En concreto, la Conselleria de Sanidad estableció en el pabellón polivalente de Oliva un dispositivo sanitario -con dos médicos y tres enfermeras- a consecuencia de las intensas lluvias registradas en ese municipio de La Safor.

Por parte del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana (SESCV), se desplazó al pabellón una unidad del SAMU, una unidad de Soporte y Coordinación y un vehículo de comunicaciones.

Inundaciones tras el paso de la dana Adam en la localidad alicantina de Els Poblets. Efe / Morell

Respecto a la jornada educativa, unos 102.000 alumnos -80.913 de 42 municipios de la provincia de Valencia y 21.868 de 25 municipios de la de Alicante- no pudieron acudir a las clases debido al temporal, según la Conselleria de Educación.

Además, se acordó suspender la actividad judicial en Gandia y en Dénia y la Sala de Gobierno del TSJCV acordó por unanimidad este domingo que durante la vigencia de la situación de emergencia, "no existe obligación alguna de desplazarse a las sedes judiciales".

Renfe también suspendió la circulación de las líneas de Cercanías C1 (València Estació del Nord-Gandia) y C2 (València Estació del Nord-Moixent), y habilitó cambios y anulaciones sin coste para sus clientes.