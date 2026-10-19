Jaime Verdú, experto en curar a niños con cáncer: "Si hay una recaída, se limitan las opciones y hay poca supervivencia"

El cáncer infantil es una de las principales causas de muerte entre los menores de 14 años, pero se considera una enfermedad rara, por lo que la investigación es fundamental para ofrecer esperanza.

Pese a que las tasas de supervivencia han mejorado en las últimas décadas y superan el 80 por ciento, existe todavía un porcentaje de pacientes en los que el cáncer que ya había sido tratado y había remitido, vuelve a manifestarse. Y, para ellos, las opciones terapéuticas son muy reducidas.

"Somos capaces de curar muchos casos de cáncer infantil. El problema son los que no conseguimos curar con un primer tratamiento. Con la recaída, las opciones de medicación son limitadas y hay poca supervivencia".

Quien hace esta afirmación es el doctor Jaime Verdú, responsable de la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Clínico de Valencia, que atiende a EL ESPAÑOL para explicar el proyecto REPLY del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA del que forma parte.

El objetivo de este programa es contribuir al desarrollo de alternativas terapéuticas para niños y adolescentes con recaídas de linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático.

La iniciativa, financiada gracias a una recaudación de fondos liderada por el propio Verdú, se centra en tres pilares: crear una base de datos que permita investigar, poner en marcha un comité internacional de expertos para analizar cada caso y ofrecer evidencias la Agencia Europea del Medicamento para que apueste por fármacos para estos casos.

Qué es REPLY

En España se diagnostican anualmente unos 1.500 casos de cáncer en niños y adolescentes, de los cuales menos de 100 corresponden a linfomas no Hodgkin. Esta baja incidencia en nuestro país dificulta que haya una muestra suficiente para obtener conclusiones científicas importantes.

Al añadir casos europeos en la base de datos, se consigue un número importante para continuar investigando en esta enfermedad que "es muy heterogénea y agresiva".

Por su parte, la creación de un comité internacional de especialistas e investigadores internacionales en el campo de la oncología y la hematología pediátrica permitirá discutir los casos clínicos de mayor complejidad.

"Son enfermedades muy rápidas y necesitan una respuesta rápida por parte de los médicos", afirma Verdú, al tiempo que explica que este grupo funcionará como una herramienta de apoyo directo a los hospitales que soliciten asesoramiento, lo que agilizará la toma de decisiones y la aplicación de la mejor estrategia médica para cada menor.

Finalmente, el uso de los datos del registro hará posible que exista una evidencia clínica de los fármacos que actualmente se administran fuera de ficha técnica y en contextos compasivos, es decir, de forma excepcional en casos muy graves y antes de que estén aprobados oficialmente. Esto es importante para que la Agencia Europea del Medicamento desarrolle estos medicamento.

Jaime Verdú en INCLIVA EE

Al respecto, el doctor señala que en pediatría oncológica "vamos por detrás en el desarrollo de fármacos en comparación con el cáncer de adultos" y defiende que con este proyecto se podrá avanzar hacia el objetivo de mejorar las tasas de curación, pero también de reducir progresivamente los tratamientos más agresivos, como la quimioterapia convencional.

En esta línea, incide en que el cáncer infantil es muy diferente al de adultos. Son enfermedades completamente distintas y que no se comportan igual.

Además, el tratamiento afecta también de forma diferente, puesto que el organismo de los pacientes está en pleno desarrollo, por lo que la quimioterapia o la radioterapia puede afectar al crecimiento óseo, la función cognitiva o el desarrollo hormonal, por ejemplo.

"Los supervivientes de cáncer infantil sufren una carga inaceptable de secuelas a largo plazo a consecuencia de los tratamientos convencionales, por lo que son necesarias modalidades de tratamiento personalizadas y menos tóxicas", asegura.

En esta línea, el especialista subraya que la investigación busca aumentar la precisión, con tecnología como la protonterapia, que tiene mayor capacidad de proteger los tejidos sanos, o la inmunoterapia.

Solidaridad

REPLY, cuya idea se originó hace ya dos años, será una realidad durante el primer trimestre de 2027 tras una intensa campaña de recaudación de fondos que ha llevado a cabo el propio doctor y en la que han participado algunos de sus pacientes y sus familias. De hecho, un paciente de 14 años fue el encargado de diseñar el logo del proyecto.

Entre las campañas realizadas, destaca HOPE, creada junto a los artistas falleros de la Falla Municipal de 2026, con la que consiguieron 15.000 euros gracias a la venta de sudaderas con el lema oficial y a las donaciones de la Fila 0. Este fin de semana, han participado en un encuentro solidario de coches americanos con el que han recaudado casi 2.000 euros.

Este mecenazgo privado ha sido imprescindible para reunir una cantidad suficiente, entre 50.000 y 100.000 euros, para dotar al proyecto de la infraestructura básica para ponerlo en marcha.

Actualmente, el programa está en fase de evaluación, esperando la conclusión del comité de ética de INCLIVA y gestionando los trámites de los centros internacionales que van a participar.

El doctor Jaime Verdú participa en el acto solidario con las Fallas. EE

El doctor reflexiona sobre la importancia de la solidaridad privada para iniciar este tipo de proyectos. Ahora, sentadas las bases, solicitarán becas públicas para nuevas investigaciones asociadas a REPLY.

En este sentido, considera que el cáncer infantil, al estar clasificado como enfermedad rara, se enfrenta a más dificultades para obtener financiación pública.

Las becas son escasas y muy competitivas, según asegura, por lo que resulta complejo conseguir dinero público para la fase "semilla" de los proyectos de investigación.

La estrategia pasa por demostrar el impacto del proyecto y cuando estén recopiladas las primeras conclusiones, optar a becas "más estables y de mayor cuantía" para garantizar la continuidad de la investigación.

"Entendemos que los recursos son limitados, sin embargo, hay necesidades no cubiertas en el caso de la oncología pediátrica", manifiesta el doctor, quien considera que este tipo de investigaciones "son necesarias", por lo que agradece a la sociedad civil el "esfuerzo colaborativo". "Nuestro proyecto REPLY es el germen para nuevas líneas de investigación", añade.