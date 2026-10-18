Susana Camarero, César Sánchez, Gerardo Camps... los nombres que maneja el PP valenciano para su lista al Congreso

La dirección nacional del PP ultima las listas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre. Una candidatura en la que Alberto Núñez Feijóo se está implicando en primera persona.

Las quinielas circulan desde hace días entre los populares valencianos sin que nadie confirme realmente unos nombres que se conocerán esta próxima semana, cuando se abre el plazo para registrar las listas.

Si se cumplieran, el grado de renovación de la candidatura sería importante, aunque se mantendría igualmente cierto continuismo.

Por Valencia, el primer perfil que suele salir en los círculos del partido es el de Susana Camarero, vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad.

Con buenas conexiones con Génova, su intención pasa por regresar a Madrid, si bien su trayectoria se ha destacado por la gestión. Si está llamada a ocupar un Ministerio o una Secretaría de Estado es pronto para saberlo. Y también la fórmula de llegar a ello, pues el Congreso puede ser un trampolín.

El movimiento, sin embargo, tendría sus consecuencias, pues desencadenaría una remodelación en el Gobierno valenciano que tampoco es demasiado conveniente a seis meses de las elecciones autonómicas. En cualquier caso, la dirección nacional decidirá.

Ese número uno al Congreso fue ocupado por Esteban González Pons en 2023. Actualmente es vicepresidente del Parlamento Europeo, un cargo relevante que no parece fácil que deje. Pese a ello, en algunos círculos del PP no se descarta hasta última hora que volviera a encabezar si fuera la voluntad de Feijóo.

En la lista por Valencia también aparece como posibilidad Gerardo Camps, senador con una amplia trayectoria política y uno de los pocos referentes de la etapa de Francisco Camps que ha vuelto a ganar peso en el PPCV de unos años a esta parte. De hecho, es el portavoz de campaña de los populares valencianos.

Se trata, como todos los anteriores, de una persona de la confianza de la dirección nacional. Si no fuera al Congreso podría volver a ir al Senado.

Por Valencia también parece probable que repita Belén Hoyo, de acuerdo con varias fuentes, y en duda queda Fernando de Rosa, sobre el que según a quién se pregunte tiene una opinión.

Tampoco se sabe muy bien qué ocurrirá con Esperanza Reynal, Carlos Gil y Alma Alfonso, quienes integraban la lista de 2023.

En Alicante se mencionan dos nombres: Macarena Montesinos y César Sánchez. La primera tiene un largo recorrido en el Congreso, donde esta legislatura ha sido secretaria general del grupo y se ha convertido en una persona de la confianza de la portavoz popular, Ester Muñoz.

En cuanto a César Sánchez, es el portavoz de campaña del PPCV, por lo que también se da por hecho que irá en la lista junto a Montesinos.

Respecto a Joaquín Melgarejo, Julia Parra y Sandra Pascual, tienen opciones de repetir aunque tampoco se dan por hecho todavía los tres.

Por Castellón, las fuentes consultadas apuntan a dos opciones: Alberto Fabra y Óscar Clavell. Los dos no obtendrían puestos de salida por las listas cremallera, de manera que uno de ellos podría acabar en el Senado.

Si Fabra fuera número uno, de dos podría acompañarle Candela Anglés, actual diputada autonómica. La parlamentaria se presentó para liderar Nuevas Generaciones, pero finalmente se integró en la lista de otro de los candidatos, Ignacio Dancausa, que actualmente lidera la organización.

Su posible incorporación al Congreso se interpreta como una compensación a esa voluntad de Génova de que hubiera una lista de unidad para el congreso de la organización juvenil.