Los profesores valencianos planean un 'Noviembre Verde': paros diarios para forzar a la Generalitat a volver a negociar

El profesorado valenciano prepara un calendario de protestas para mantener la presión sobre la Generalitat durante los próximos meses y forzar a la Conselleria de Educación a retomar las negociaciones sobre las reivindicaciones que quedaron pendientes tras la suspensión de la huelga indefinida en junio.

Una serie de acciones que se concentrarán especialmente en el mes de noviembre, cuando está prevista que se lleve a cabo, si así lo ratifican los docentes a través de una encuesta telemática, la campaña 'Noviembre Verde'.

Una iniciativa que propone la presencia diaria de profesores, familias y alumnos en la calle, concretamente a las puertas de la Conselleria -situada en la Avenida Campanar 32-, en turnos de mañana y tarde, para reclamar al Gobierno valenciano que negocie mejoras para la educación pública.

En un documento, los sindicatos invitan a los docentes a que se sumen a la huelga general prevista para el día 11, que si bien está convocada con motivo de la crisis de vivienda, consideran que es una buena ocasión para aglutinar protestas por la mejora de los servicios públicos.

Será por tanto el mes con mayor intensidad de todas las movilizaciones, pues aunque también se prevén paros puntuales, lectura de manifiestos o conciertos-protesta en diciembre, enero y febrero, lo cierto es que noviembre es el único para el que se proponen acciones diarias.

Las protestas coincidirán, además, con un periodo clave para los sindicatos, dado que los profesores deberán acudir a las urnas el 3 de diciembre para elegir a sus representantes.

Así, las organizaciones sindicales medirán su respaldo entre los docentes apenas unas semanas después del mayor periodo de presión a la Administración autonómica. Por lo que estas reivindicaciones laborales se convertirán en uno de los asuntos que marcarán la inminente campaña electoral.

Más allá de la "rueda de concentraciones de personal educativo, centros, asambleas y comunidad educativa" ante el departamento que dirige Carmen Ortí en turnos de "mañana como de tarde para mantener una presencia colectiva y continuada", proponen "bicicletadas, marchas y concentraciones" en la semana del 2 al 6 de noviembre.

Con la intención, eso sí, de hacerlas extensibles al resto de semanas de noviembre. También "conciertos, actividades culturales y actos de apoyo" y, en los centros educativos, instaurar lo que denominan "los jueves combativos", que se basarían en concentraciones en la puerta con chalecos y camisetas verdes.

Asimismo, instan a "difundir información entre las familias a través del AFA de cada colegio e instituto, llenar de pancartas las fachadas, registrar "quejas o peticiones por registro de entrada o correo electrónico a la Conselleria" y "suspender las actividades voluntarias", así como "el estricto cumplimiento del horario laboral".

De diciembre a febrero

Ya a partir de diciembre, plantean una manifestación en las tres capitales de provincia para el día 12 y nuevas jornadas de paro por territorios en enero o febrero. Estas últimas fechas, al igual que el conjunto del calendario, quedan pendientes de la consulta telemática al profesorado.

Esta se celebrará entre el lunes 19 y el viernes 23 de octubre y permitirá decidir tanto el respaldo al plan general como las fechas de los próximos paros.

Para el inicio del segundo trimestre se plantean otras tres jornadas de huelga distribuidas por provincias, aunque el profesorado deberá elegir entre dos alternativas: los días 19, 20 y 21 de enero para Alicante, Valencia y Castellón respectivamente; o los días 2, 3 y 4 de febrero.

Todo irá acompañado, además, de una campaña de comunicación en redes sociales para dar visibilidad a las reivindicaciones y denunciar las deficiencias de los centros.

La hoja de ruta también prevé revisar las medidas en función de los resultados de las negociaciones. Si no se producen avances sustanciales ni compromisos concretos por parte de la Administración, STEPV, UGT y CCOO plantean mantener o intensificar la presión durante la segunda parte del curso.