El juez reabre la investigación sobre las amenazas de muerte a Mazón: "Si no fuera por los escoltas lo mataba allí mismo"

La plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha reabierto la investigación sobre las amenazas de muerte a Carlos Mazón. El magistrado ha dictado el auto después de recibir el análisis de la Policía sobre el volcado del móvil del detenido en marzo de 2025, en el que constan mensajes en sus diferentes cuentas en redes sociales e incluso en su wasap.

El juez, marido de la instructora de la dana, sobreseyó la causa en octubre de 2025 a la espera del resultado del volcado. Ahora la ha reabierto.

El informe de la Policía desgrana las amenazas de muerte contra Mazón. Algunas de ellas fueron a través de la red social X y de Instagram. Mencionan, por ejemplo: "Els valencians anem a llevar-te la vida" (Los valencianos vamos a quitarte la vida), "Estàs mort" (Estás muerto), "Anem a pegar-li un tir entre cella i cella a Mazón, aneu assumint-ho. I aspai qui estiga al volant que pagarà també" (Vamos a pegarle un tiro entre ceja y ceja a Mazón. Y cuidado con quien esté al volante, que lo pagará también) o "Estàs mort Mazón. Mala punyalà vas a endur-te" (Estás muerto, Mazón. Mala puñalada vas a llevarte).

También aparecen otros: "Mazon està mort, espai qui estiga al seu costat" (Mazón está muerto, cuidado quien esté a su lado). "Deveres et val la pena viure la resta de la teua vida en por de que algún afectat t'arranque la vida algún dia? Ni tots els millons paguen que estigues sentenciat pel poble valencià a mort. Seràs perseguit sempre, qui la fa la paga i tu l'has fet molt grossa" (¿De verdad te merece la pena vivir el resto de tu vida con miedo de que algún afectado te arranque la vida algún día? Ni todos los millones pagan que estés sentenciado por el pueblo valenciano a muerte. Serás perseguido siempre, quien la hace la paga y tú la has hecho muy gorda).

"Mazón está muerto, que muchos ciudadanos vayan a hacer uso de la violencia contra él si tienen la oportunidad es un hecho. Pero a quien lo defiende, después de 4 meses mintiendo con + de 200 muertos en la mesa, también se merece que se les desfigure la cara, como mínimo".

"Y los de abajo vamos a cortaros el cuello como cerdos en un matadero a los de arriba, seguís protegiendo a un asesino, los afectados por la Dana no te haces una idea de las ganas que tenemos de quitaros la vida".

"Tellado, no queremos dinero, queremos quitarle la vida a Mazón, y vosotros seguís protegiéndole, pero te digo una cosa, acabaran pagando los que están a su alrededor, que lo tengas claro".

"No hace falta que Mazón haga nada más, con lo que lleva ya es más que suficiente, quemar no lo sé, pero la vida la perderá, y será una cuestión de justicia". "El dinero que está dando la Generalitat no va a salvar la vida de Mazón".

"Gonzalo, ni 1.000 millones van a pagar las muertes que han dejado que suceda tu jefe. Ni 1.000 millones van a salvar la vida de Mazón, está sentenciado a muerte, y cuidado con quien esté a su lado, que los afectados os tenemos unas ganas... Estaros preparados porque pagaréis".

"Y de nada va a servir, le vamos a quitar la vida a Mazón igualmente. Ni 1.000 millones van a salvar su vida, los afectados estamos deseando que se exponga".

"Los vecinos vamos a desfiguraros la cara como tengáis los cojonazos de presentarse a las municipales. Después de lo que ha pasado, el uso de la violencia es más que legítimo y necesario si váis a las municipales, vosotros sabréis, pero esta vez de rositas no se va a ir nadie".

"Y ni todos los millones conseguirán que los valencianos no le quitemos la vida tarde o pronto. Mazón está sentenciado a muerte, no tiene otro camino. Y él lo sabe, por eso se esconde tanto. Pero le llegará su hora".

"Esteu morts, si tinc l'oportunitat de llevar-li la vida a Mazón li la llevaré, esta vegada pagareu" (Estáis muertos, si tengo la oportunidad de quitarle la vida a Mazón se la quitaré, esta vez pagaréis).

"Si ve Mazón al meu poble ja pot vindre escortat, perquè pense traure el seu budellam i tirarlo per terra, no teniu perdó, res salvarà" (Si viene Mazón a mi pueblo ya puede venir escoltado, porque pienso sacarle las tripas y tirarlas por el suelo, no tenéis perdón, nada salvará).

Además de todos estos mensajes en redes sociales, la Policía destaca varios wasaps en un grupo con amigos del detenido.

-Hoy estará Mazón en el Puerto de Catarroja. ¿Qué hago? ¿Me acerco?

-Pa qué? xD

-Para amenazarlo de muerte. Pa decirle que tiene una deuda de sangre con los valencianos y se le cobrará. Quiero que sienta que si no fuera por los escoltas que lleva lo mataba allí mismo. Pa que sepa la que le espera cuando acabe políticamente y no vaya protegido. Pa que se haga una idea de cómo va a ser su vida hasta que muera.

El hombre se trasladó al Puerto de Catarroja aquel día y comunicó en el grupo que estaba allí, adjuntando una foto.

La Policía también hace hincapié en que el arrestado consultó en su móvil la agenda de Mazón 170 veces a través de Google; y buscó "Dónde vive Mazón" y "Mujer de Mazón".