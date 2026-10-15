Felipe VI, Illa, Llorca, Azcón y Prohens ensalzan la "red" de territorios que impulsó Jaume I 750 años después de su muerte

El rey Felipe VI ha presidido este jueves la reunión del patronato del Real Monasterio de Poblet, en Tarragona, donde se encuentra la tumba de Jaume I, fallecido hace 750 años. En el encuentro ha llamado a la colaboración entre Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana e Islas Baleares a través de este espacio, vinculado a la historia de estas cuatro comunidades autónomas.

La reunión del patronato del Real Monasterio de Poblet, que no se celebraba desde 2011, ha contado también con la presencia de los presidentes autonómicos de los cuatro territorios que formaban la Corona de Aragón: el catalán Salvador Illa; el aragonés Jorge Azcón; el valenciano Juanfran Pérez Llorca y la balear Margalida Prohens. También ha asistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

“En este monasterio confluye la historia de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Descansa aquí el rey Jaime I el Conquistador, rey de Aragón y de Valencia. Su figura nos remite a la época en la que los territorios de la corona compartían instituciones, intereses y horizontes de expansión”, ha afirmado Felipe VI durante la apertura del acto en la sala del palacio del rey Martín.

El monarca, en declaraciones recogidas por la agencia Efe, ha destacado que estos vínculos “se reflejaron también en la capacidad de la Corona de Aragón para crear cauces de intercambio diplomático, comercial y comercial con otras ciudades del Mediterráneo”.

“Ahí ya estaba la idea de las redes, aunque lo que hoy entendemos como redes ni pudiera ni soñarse en aquel lejano medievo. Pero también había una estructura nodal y colaborativa; una voluntad de progreso basada en la noción de que el intercambio y la puesta en común beneficia a todos”.

Felipe VI ha animado a las cuatro comunidades autónomas implicadas a que, como patronato del monasterio y con el patrimonio como pretexto y la cultura como punto de partida, den continuidad a “todo ese entramado de relaciones e intereses comunes” que Poblet fue en su día.

Cuatro presidentes

Illa ha abogado por “dar continuidad” a las reuniones de este patronato “para compartir proyectos”. “Desde Cataluña apostamos por llevar el espíritu de Poblet a todos los ámbitos. Cooperar es la forma más inteligente de defender lo que somos”, ha dicho.

Pérez Llorca ha mostrado la disposición de la Generalitat Valenciana a colaborar “para que Poblet ocupe el lugar que merece por su trascendencia histórica y espiritual”, y ha defendido “la solidaridad territorial, tender puentes que lleven a una España mejor”.

Azcón ha reivindicado “tolerancia y entendimiento” entre los pueblos que formaron la Corona de Aragón: “Lo que nos une es muchísimo más que lo que nos separa”. Y ha propuesto que la reunión del patronato sea anual y rotatoria y que la próxima tenga lugar en Aragón.

Prohens ha resaltado el compromiso por la conservación del Monasterio de Poblet. “Es un legado y patrimonio de nuestra historia compartida, que nos une. Su conservación debe ser una tarea compartida”.

Por su parte, Urtasun ha destacado que esta reunión debe servir para dar un paso adelante en la protección y conservación del monasterio “desde la cooperación entre instituciones” y “la responsabilidad y ambición compartidas”.