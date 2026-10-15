Una coportavocía de Més e Iniciativa para el Congreso: la vía para desatascar el pulso del 1 por Valencia en Compromís

Los tres partidos que integran Compromís negocian a contrarreloj para resolver los tres grandes frentes que tienen abiertos para las elecciones generales del 29 de noviembre: la integración de EUPV y Podem en sus listas, quién encabeza la candidatura por Valencia y si confluyen o no con el PSPV en una lista unitaria para el Senado.

Dos de las tres cuestiones deberá resolverse antes de este viernes, cuando finaliza el plazo para presentar las confluencias para esta cita electoral. Para debatir la tercera, cómo se diseña la lista por Valencia, habrá más margen: hasta el próximo 26 de octubre.

Sin embargo, es una cuestión que la coalición ya negocia a la interna. Y cuya solución ya barruntan en los mentideros de las dos principales formaciones que integran Compromís, Més e Iniciativa, si las negociaciones se enquistan: una coportavocía a alternar durante la siguiente legislatura entre el número 1 y número 2 de la lista.

Las conversaciones, por el momento, se encuentran muy estancadas. Y el debate sobre la mesa no es nuevo, puesto que ya se produjo en los mismos términos en las elecciones de 2023. Incluso, con los mismos nombres sobre la mesa.

La discusión de fondo se centra en si debe ser Àgueda Micó (Més) o Alberto Ibáñez (Iniciativa) quien encabece la lista por la circunscripción de Valencia.

El partido de Ibáñez defiende que el cabeza de lista debe ser designado por ellos, dado que Més ya cuenta con Joan Baldoví como candidato a la Generalitat y, por tanto, encabezará la lista a Les Corts.

La formación mayoritaria, a la que pertenece Micó, sin embargo, rechaza que ese puesto pueda resolverse mediante un reparto de cuotas entre las distintas patas que integran Compromís. Y defienden, por contra, que deben realizarse unas primarias para elegir al número 1 por Valencia.

En este sentido, argumentan que Iniciativa ya ha situado a tres referentes del partido como candidatos a las alcaldías de las grandes ciudades de la Comunitat Valenciana: Mónica Oltra será la candidata de Compromís a la alcaldía de València, mientras Rafa Mas lo será en Alicante y Esther Díez en Elche.

Los avances que se han producido en las últimas horas son prácticamente nulos. Cada uno barre para su casa, pero en el seno de Més ya trabajan en el plan B que pudiera desatascar la negociación.

Este consistiría en pactar el primer puesto para Micó, pero a cambio ofrecer a Iniciativa que Ibáñez y ella compartieran portavocía durante la legislatura, siempre y cuando obtuvieran más de dos escaños.

También que pudieran turnarse los tiempos y las intervenciones que protagonizaran en el Congreso y ambos, además, tengan una presencia equiparable durante la campaña electoral.

Un acuerdo que, en caso de producirse, fuentes de la coalición subrayan que debería sellarse como un pacto de legislatura, ya que las relaciones entre Més e Iniciativa están especialmente deterioradas desde que en junio de 2025 Compromís se partiera por la mitad en la Cámara Baja por la crisis del PSOE.

El informe de la UCO sobre el llamado caso Koldo fue una bomba que afectó no solo a los socialistas, sino también a los partidos que daban sustento al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso. Entre ellos, la coalición valencianista.

Tras unas intensas negociaciones internas, Més Compromís -partido en el que milita Micó- decidió que la diputada debía romper su alianza con Sumar y pasar al Grupo Mixto.

Una decisión que sometió a votación, en la que participaron el 89% de la militancia y en la que el 90% de los encuestados votó por que la "vía más adecuada para la defensa de los intereses de los valencianos y fiscalizar al Gobierno, sobre todo en el contexto de corrupción en el seno del PSOE" era irse al Grupo Mixto.

La resolución provocó una profunda crisis interna en Compromís, dado que el diputado Alberto Ibáñez, de Iniciativa, no tomó el mismo camino. Prefirió quedarse con los de Yolanda Díaz en el grupo plurinacional. Y aquello abrió una brecha que a día de hoy permanece abierta.