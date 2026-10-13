La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana premiará los mejores trabajos periodísticos

La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV) premiará en su décima convocatoria de los Premios de Periodismo Sociosanitario (2026), con una dotación de 1.500 euros para cada una de las dos categorías, el mejor trabajo periodístico y la mejor trayectoria.

La primera categoría premiará el mejor trabajo periodístico de prensa, radio o televisión, en cualquier formato del género informativo, ya sea en medios impresos o digitales, que trate sobre temas relacionados con el ámbito sociosanitario, publicado en cualquier medio de la Comunidad Valenciana originalmente en castellano o valenciano, del año de la convocatoria.

La segunda categoría reconocerá la trayectoria profesional de un/a periodista de constatada independencia y compromiso con la idea de servicio público, que constituya un ejemplo y merezca ser destacado por su trayectoria en el sector sociosanitario y en el campo de la salud.

El plazo de presentación finaliza este jueves 15 de octubre. Los trabajos que participen deberán enviarse mediante correo electrónico a asociacion@adscv.com.

Estos premios quieren reconocer e incentivar la búsqueda de la excelencia, la innovación y el rigor en el tratamiento de los hechos de profesionales de la información que trabajan y publican de manera regular sobre asuntos sociosanitarios en la Comunidad Valenciana.

El jurado de los X Premios Periodismo Sociosanitario estará compuesto de cinco periodistas de acreditada experiencia y prestigio en la Comunidad Valenciana: Vicente Ordaz, Secretario Autonómico de Comunicación de la Generalitat Valenciana, Elvira Graullera, Delegada de Europa Press en la Comunidad Valenciana; y Adolfo Ibarra, delegado de la Agencia EFE en la Comunidad Valenciana.

Se unen a ellos Ana Gómez, Antonio Martin y Pablo Miranzo, ganadores en la edición del pasado año de los premios a la trayectoria profesional y al mejor trabajo periodístico, respectivamente.

En la anterior edición la periodista valenciana Ana Gómez recibió́ el reconocimiento a la Mejor Trayectoria. Además, la noticia de la delegación alicantina de la Agencia EFE sobre los retrasos en niños afectados por COVID con el Premio al Mejor Trabajo Periodístico, entre los 16 presentados a la convocatoria de 2025.

Para seleccionar el trabajo premiado, el jurado valorará el interés informativo, la calidad narrativa de la historia, la investigación propia, el rigor en el tratamiento de los hechos, la independencia, la originalidad y la contribución del trabajo en el periodismo y la sociedad.

El fallo del jurado y la gala de entrega de los galardones tendrá́ lugar durante el mes de noviembre de 2026. Las bases de la convocatoria de los premios están en la web de la ADSCV.