Pérez Llorca, al PSPV-PSOE tras su anuncio de llevar a la Fiscalía el dosier para tumbarlo: "Solo les falta mandarme un sicario"

"Ya les falta solo pedir a un sicario que vaya también a buscarme, como han hecho con la jueza de Extremadura". De esta manera ha atacado el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a la izquierda este jueves durante la sesión de control en Les Corts.

El jefe del Consell ha dedicado parte de su intervención a celebrar que la Fiscalía haya pedido archivar la querella interpuesta contra él por la entrada que recibió para asistir a la final del Mundial de fútbol.

"No encontrarán nada", les ha dicho al PSPV y a Compromís. Ni en este asunto, ha señalado, ni en el dosier elaborado para desbancarlo y en el que se recogen presuntas irregularidades sobre él y su entorno. "Pueden llevar todos los que quieran, porque se archivarán", ha vaticinado después de que el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, le hubiera pedido una valoración sobre el informe anónimo.

Pérez Llorca ha afeado a Compromís que vaya "a rebufo" del PSPV, que fue quien "sacó" este documento y dijo "que las acusaciones que había hacia mi persona eran tan graves que tenían que llevarlo de inmediato a la Fiscalía". Por ello, ha emplazado a Baldoví a preguntarle "a sus socios" si lo han puesto ya en conocimiento del ministerio público.

Además, ha señalado que esta semana los socialistas "dijeron que añadirían las entradas del Mundial" de fútbol, pero ha advertido al PSPV de que tendrá que "cambiar el argumentario porque se ha archivado esta mañana por parte de la Fiscalía". "Se lo pongo fácil: no lleven un dosier, lleven 21, no encontrarán nada", ha garantizado a los grupos de izquierda.

"Denunciaron lo de mi mujer y se ha archivado, me denunciaron por el Mundial y se ha archivado. Y pueden llevar todos los dosieres que quieran, porque se archivarán. Porque nosotros no somos un partido político que utiliza las cloacas, los dosieres y los informes para dañar la imagen de nadie, que eso es lo que pretenden", ha replicado.

"Ya les falta solo pedir a un sicario que vaya también a buscarme, como han hecho con la jueza de Extremadura", ha añadido tras conocerse un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se recoge el testimonio de una testigo que aseguró que la 'trama Leire' le habló de "eliminar" a la magistrada de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por su parte, el portavoz del PSPV, José Muñoz, ha hecho entrega al presidente de la Generalitat, al finalizar el turno de Baldoví, del famoso dosier.

El PSPV anunció la semana pasada que interpondría una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción tras haber recibido este documento, a raíz de "la gravedad de los hechos recogidos" en el mismo. Todavía no la ha presentado porque, según los socialistas, están "atando" los hechos que se describen.

La vivienda, centro del debate

Esta ha sido solo una pequeña parte del rifirrafe parlamentario en una sesión de control que ha pasado a centrarse casi en exclusiva en la vivienda. Sobre todo tras la muerte de Maricarmen y la acampada en Valencia que va a marcar la celebración del 9 d'Octubre.

Los socialistas han cambiado su pregunta y han exigido a Perez Llorca que condene la postura de Vox “por la memoria de Maricarmen” y que aplique sus competencias en materia de vivienda.

El presidente de la Generalitat ha replicado que “esa persona ha fallecido buscando una solución" porque el PSOE "no se ha dedicado a gobernar, sino a resistir". "Esa es la diferencia. Ustedes se ponen detrás de las pancartas pero después, cuando gobiernan, se olvidan de las clases medias y trabajadoras. Esa es la realidad de la izquierda y del ‘sanchismo’ en España", ha incidido.

El jefe del Consell ha expresado, en nombre del PP, “por supuesto, respeto absoluto a las personas fallecidas y a sus familiares”, pero ha remarcado que “si de verdad queremos honrar la memoria de Maricarmen” es necesario recordar que “ella dijo en una entrevista que su situación se debía a las políticas de Pedro Sánchez”.

“Seguramente habrá habido más fallecidos en los 270.000 desahucios durante los ocho años de Gobierno de la izquierda. Pensemos en sus familiares y en el drama que han vivido”, ha manifestado, y ha mostrado “certeza absoluta” de que “gran parte del problema de la vivienda se arregla construyendo casas y facilitando viviendas de protección pública”.

"Escupido sobre la memoria"

En su segunda intervención, José Muñoz ha acusado a Llorca de haber “permitido que los fondos buitres campen a sus anchas” y de impulsar el plan Vive para “dar viviendas a los de siempre y expulsar a los vulnerables”. “Ustedes y su partido han escupido sobre la memoria de esta señora”, ha aseverado, y ha afeado al presidente de la Generalitat que no condenara las críticas a Maricarmen por parte de un asesor de la senadora valenciana Eva Ortiz.

Muñoz también ha instado a Llorca a que el PP vote a favor de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso: “El mejor legado y memoria para Maricarmen es que salgan adelante”.