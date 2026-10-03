El histórico gesto de la Generalitat con Ceuta: Pérez Llorca propondrá concederle la Alta Distinción el Nou d'Octubre

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, propondrá al Pleno del Consell que la ciudad autónoma de Ceuta reciba la Alta Distinción de la Generalitat con motivo del próximo Nou d’Octubre.

Este anuncio institucional da continuidad al respaldo mostrado este viernes durante la feria Alicante Gastronómica, donde se celebró un acto de solidaridad con el sector turístico y hostelero ceutí ante la crisis migratoria y humanitaria que sufre desde principios de agosto. Esta situación ha generado un severo impacto económico en la ciudad autónoma, con especial incidencia en el turismo y la restauración.

El jefe del Consell ha querido reiterar el apoyo firme de la Generalitat a Ceuta y a sus habitantes. En sus declaraciones, Pérez Llorca ha valorado la actitud de los ciudadanos afirmando que “están demostrando un gran sentido de Estado”.

El presidente autonómico ha elogiado la labor del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Sobre su gestión al frente de la institución, Pérez Llorca ha destacado su ejemplo de “liderazgo, lealtad con su pueblo y valentía”.

Como parte del itinerario institucional programado, el president de la Generalitat recibirá a Juan Jesús Vivas en visita institucional el próximo lunes 5 de octubre.

Posteriormente, Pérez Llorca acompañará a Vivas al acto de entrega de Honores y Distinciones del 9 d'Octubre del Ayuntamiento de València. En esta ceremonia, a la ciudad de Ceuta se le otorgará la Medalla de Honor de la ciudad.

Este reconocimiento político e institucional refuerza las acciones de apoyo iniciadas este viernes en la feria alicantina, que incluyó en su programa el encuentro ‘Ceuta-Alicante, el mar y la solidaridad que nos une’.

Ese homenaje gastronómico reunió a los cocineros Hugo Ruiz y Dani Frías y contó con la participación de una delegación de empresarios encabezada por el presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta.

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