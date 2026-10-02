El temporal descarga en el mar 600 l/m2 en una hora, el triple que el récord de España registrado el 29-O en Valencia

Las precipitaciones registradas en la Comunitat Valenciana durante la alerta roja de este jueves por la tarde dejaron grandes acumulados en el litoral de Valencia y Castellón, donde cayeron 160 l/m2 en tan solo 10 minutos y hasta 600 l/m2 en menos de una hora.

Así lo ha comunicado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en declaraciones a los medios tras la reunión a primera hora de este viernes del Cecopi en el Centro de Coordinación de Emergencias en L'Eliana (Valencia), quien ha destacado que las principales precipitaciones se produjeron en el Mediterráneo.

La cifra de 600 l/m2 que han caído sobre el mar triplica el récord nacional registrado durante el 29-O, día de la dana, en la localidad de Turís, donde se registraron 184,6 l/m2 en una hora y 771 l/m2 en 24 horas.

Además, como consecuencia de las lluvias, se han producido un total de 77 incidentes, menos de los previstos porque las lluvias más intensas han caído en el mar, y se ha reducido el tráfico de vehículos en más de un 80%, lo que demuestra que "la gente ha estado en sus domicilios".

Aunque las tormentas han sido torrenciales en algunas zonas durante la pasada noche, como en Oropesa, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Polinyà del Xúquer o la Safor, "afortunadamente", la previsión más adversa se ha concentrado en el mar y no ha impactado en la zona litoral de Valencia y el sur de Castellón, donde había "verdadera preocupación".

"Se han registrado en el Mediterráneo lluvias de más de 160 litros por metro cuadrado en diez minutos, que llegaban aproximadamente a 600 litros por metro cuadrado en una hora. Si hubieran impactado en el litoral, habría habido importantes problemas todo el litoral, la zona dana y el sur de la provincia de Castellón", ha expuesto Valderrama.

Sobre la respuesta de la población a este episodio de lluvias, ha resaltado que "donde se han producido lluvias torrenciales se ha demostrado que la concienciación y la transmisión de información ha funcionado". Como ejemplo ha señalado que el tráfico de vehículos se ha reducido en más de un 80% y el de vehículos pesados en aproximadamente en un 60%: "La gente ha estado en sus domicilios".

De cara a las próximas horas, Valderrama ha indicado que "preocupa que pueda producirse un cambio de las lluvias y que en algún momento sean torrenciales en algún punto muy concreto". También "preocupa" que pueda haber instalaciones eléctricas afectadas por el viento y por las lluvias.

En cuanto al estado del tráfico, actualmente sigue cortada la N-340 entre Vinaròs y Tarragona por las lluvias en esta última ciudad, con lo que los desplazamientos hacia Barcelona se deben realizar por la AP-7. En Eslida también se ha cortado la CV-223.

Fin de la alerta

Respecto a las alertas activadas, el Centro de Coordinación de Emergencias ha desactivado este mediodía la alerta roja por lluvias en el interior de Castellón y en el litoral de Valencia, pero la mantiene en todo el litoral de la provincia de Castellón.

Asimismo, ha puesto fin a la alerta naranja por tormentas en todo el litoral de Valencia y Alicante; y en toda la provincia de Castellón, según la actualización del boletín por fenómenos meteorológicos del CCE.

Además, siguen activas este viernes la alerta por lluvias nivel naranja en todo el litoral de Valencia y litoral de Alicante; y interior de Castellón y nivel amarillo en el interior de Valencia y Alicante. También sigue vigente la alerta por tormentas nivel amarillo en toda la Comunidad Valenciana.