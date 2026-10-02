Miles de funcionarios se quedan sin poder teletrabajar por la lluvia al colapsar el sistema de la Generalitat

La Generalitat Valenciana no está preparada a nivel informático para que todos sus funcionarios teletrabajen de forma simultánea. Es una de las principales conclusiones que deja el episodio de lluvias que afecta a la Comunitat desde este jueves y que ha provocado la suspensión de clases en numerosos municipios, además del cierre de parques, jardines y otras medidas de prevención.

Desde primera hora de este viernes los empleados de la Administración autonómica intentan sin éxito trabajar en remoto desde sus casas. La gran cantidad de personal que ha intentado acceder a la vez a sus respectivas aplicaciones ha provocado que el sistema haya colapsado.

Según trasladan diferentes empleados públicos de la Generalitat a EL ESPAÑOL, los sistemas han registrado problemas que han impedido o dificultado la conexión. Algunos que han podido acceder durante unos minutos relatan que no se podía "avanzar nada". "No van ni las carpetas ciudadanas", exponen.

"Ha habido una altísima demanda de conexión y la red no lo ha soportado", explican desde la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), dependiente de la Conselleria de Hacienda, que ya trabaja para poder solucionar el problema a lo largo de la mañana.

Este viernes permanecen cerradas, entre otras, la Ciudad Administrativa del 9 de Octubre, donde trabajan más de 3.300 funcionarios, o las oficinas de Labora.

La Generalitat, conviene recordar, remitió en la noche del jueves un mail a todos sus funcionarios en el que les comunicaba que la alerta roja por lluvias se alargaría "hasta las 12:00 horas del 2 de octubre".

Aunque advertía que la medida se reevaluaría en la reunión de coordinación del Cecopi a las 9:00 de la mañana, indicó que todos los centros de trabajo deberían "permanecer cerrados" al menos hasta media mañana del viernes.

"En aplicación del protocolo de actuación en caso de emergencias exteriores para el personal de la Administración de la Generalitat, el personal no acudirá a su puesto de trabajo y deberá prestar servicios en modalidad no presencial", zanjaba el mensaje dirigido a la plantilla.

El fallo en el sistema de teletrabajo se produce, precisamente, cuando la Generalitat tramita el decreto de teletrabajo para sus funcionarios. Una norma en fase de tramitación que no se espera que esté en vigor al menos hasta principios de 2027.

Aunque ya ha superado la fase de alegaciones por parte de los sindicatos, debe todavía recibir las aportaciones de las distintas consellerias. Posteriormente deberá pasar por la Mesa Sectorial, recibir el informe de la Abogacía de la Generalitat y ser sometido al dictamen del Consell Jurídic Consultiu antes de llegar finalmente al Consell para su aprobación.

El borrador de esta norma prevé que, al menos, el 40% de la plantilla trabaje de forma presencial en las distintas sedes de las consellerias y entes públicos. Sin embargo, tras la negociación con los sindicatos mayoritarios -UGT, CCOO y CSIF-, se ha mostrado dispuesta a reducir este porcentaje mínimo a un 33%, una tercera parte de los trabajadores.

La foto fija que deja la jornada del viernes, en cualquier caso, ha evidenciado que el sistema no está preparado para que todos los funcionarios trabajen desde sus casas sin ninguna incidencia.

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