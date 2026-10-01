La televisión valenciana À Punt presenta un otoño de grandes estrenos, nuevas caras y apuesta por la ficción valenciana

"En À Punt tenemos mucho que ver este otoño". Así ha presentado la televisión autonómica valenciana la nueva parrilla que incorpora grandes estrenos, nuevos formatos y nuevas caras, sin renunciar a los programas que ya forman parte de su identidad.

Para Paco Aura, director general de la cadena, "la apuesta de otoño viene cargada de programación que muestra la grandeza de nuestro patrimonio arquitectónico y cultural, más debates, más humor, programas de música, más gastronomía y más horas de actualidad, siempre pegada a lo que importa a los valencianos".

Como grandes novedades destacan la nueva serie de ficción Bambalina, con una inversión de 1,25 millones de euros; y formatos como I tu de qui eres?, con Benja Serra, y Mira quina casa, con Laura Grande, Josep Lozano y Yasmina Grigoryan.

La oferta llega bajo el lema Tenim molt a vore, la nueva campaña de À Punt que invita a ver la televisión autonómica para descubrir todo aquello que se comparte y que conecta a la sociedad valenciana.

Especial 9 d’Octubre

El 9 d’Octubre será una de las grandes citas del otoño en À Punt, coincidiendo con la conmemoración del 750 aniversario de la muerte de Jaume I.

La cadena estrenará el documental Jaume I, l’influencer medieval, una producción de los servicios informativos de la casa que propone una mirada contemporánea sobre la figura del rey conquistador y sobre la construcción de su propio relato a través del Llibre dels Fets.

También se emitirá una serie documental sobre Jaume I, que será presentada la próxima semana; y se completará con L’herència invisible, el nuevo espacio sobre patrimonio y monumentos con el que el historiador y cronista Vicent Baydal acercará a los espectadores, de una manera nunca vista, algunos de los tesoros de la historia valenciana.

Este 9 d’Octubre, además, se añade una cita ineludible para los aficionados a los toros. En su intervención ante los medios de comunicación, Paco Aura ha anunciado que À Punt retransmitirá la corrida del 9 d’Octubre desde la Plaza de Toros de Valencia con un cartel de lujo: Morante de la Puebla, Roca Rey y Tomás Rufo.

"Los toros nos funcionan muy bien de audiencia y por ese camino tenemos que seguir sin complejos", ha apostillado Aura. Por eso, la cadena también cubrirá la Feria de Otoño desde Las Ventas los días 10, 11 y 12 de octubre.

Grandes estrenos, nuevas caras

Benja Serra da el salto a la televisión de À Punt con I tu de qui eres?, un formato que pone en valor los pueblos, las raíces, los apodos y el sentido del humor de los valencianos.

El cómico y creador de contenido recorrerá la Comunitat Valenciana para descubrir personajes e historias que forman parte de la manera de ser de los valencianos, en un programa con una mirada cercana, actual y cargada de humor.

Paco Aura, director general de À Punt. À Punt.

Otra de las grandes novedades es Mira quina casa, con Laura Grande, Josep Lozano y Yasmina Grigoryan. El programa abre las puertas de viviendas singulares para descubrir espacios sorprendentes, arquitecturas especiales y, sobre todo, las personas y las historias que hay detrás de cada casa.

El otoño incorpora también Orígens, el valor de les arrels, un programa de servicio público que centra la atención en el mundo rural y en las personas, iniciativas y proyectos que luchan contra la despoblación y contribuyen al desarrollo territorial y sostenible.

Más premios

Los concursos continúan siendo una de las señas de identidad de la casa.

A la saca, con Eugeni Alemany, celebra sus 500 programas tras haber reunido a más de 1.000 concursantes y repartido 300.000 euros en premios. A partir de este otoño, la cuantía semanal alcanzará los 25.000 euros.

En la sobremesa continúa Atrapa’m si pots, con Òscar Tramoyeres, mientras que Cantem! Hits, de Maria Fuster, estrena nueva etapa con cambios en la dinámica y en el escenario, pero con la música y las grandes voces como protagonistas.

À Punt, conectada a la calle

La televisión en directo gana peso con Obert pel matí, con Clara Castelló y Juanma Melero, que cada mañana abre una gran ventana a la actualidad valenciana.

Mientras que el magacín vespertino Està passant Comunitat Valenciana, presentado por María Domínguez y Rosa Porta, amplía a tres horas su duración.

'Bambalina': la nueva ficción

La radiotelevisión autonómica apuesta decididamente por el talento y la industria audiovisual valenciana y ha anunciado que comienza la producción de Bambalina, la nueva serie de ficción propia de À Punt, de los productores de L’Alqueria Blanca. Contará con una inversión de 1,25 millones de euros.

En el elenco de actores se encuentran caras conocidas como Maria Maroto, Jaime Linares o Cristina Fernández y también nuevas apuestas como Paula Valiño, Sergio Martín o Carla Benavent.

Bambalina está ambientada en una pequeña ciudad a finales de los años 80 y principios de los 90 y tiene como protagonista a Isabel, que recibe una herencia inesperada y llega a esta ciudad con la intención de descubrir el porqué.

La primera temporada constará de 13 capítulos de 55 minutos y se rodará en Buñol, donde los decorados aún están en fase de construcción.

'Prime time'

La franja de prime time amplía la diversidad de géneros con las nuevas propuestas y la continuidad de formatos que ya tienen su espacio en la parrilla.

Valencians al món acaba de estrenar su decimoquinta temporada con nuevos reporteros y destinos, y Entre els nostres, conducido por María José Berbegall, acerca historias de personas procedentes de diferentes países que han encontrado su hogar en la Comunitat Valenciana.

Continúa también Historias de la peluquería, la primera coproducción de entretenimiento de À Punt con Telemadrid; aunque próximamente comenzará la producción de la segunda temporada del programa de entrevistas En casa d’Inés, en el que seguirá al frente Inés Ballester.

Gastronomía

La gastronomía valenciana sigue teniendo un lugar privilegiado en la parrilla con La cuina de Morera, con Jordi Morera y Ana Sirvent, reconocido este año con un Premio Nacional del FestVal por la divulgación de la gastronomía mediterránea, los hábitos saludables y la proximidad con la audiencia.

También vuelve Sabors de sempre, con Àlex Blanquer y Rubén Fenollar, para continuar recorriendo pueblos y recuperando recetas que forman parte de la memoria gastronómica valenciana.

La información, columna vertebral

Los Servicios Informativos continúan siendo la columna vertebral de la televisión pública valenciana, con una cobertura diaria y continuada de la actualidad de la Comunitat Valenciana, España y el mundo.

A las diferentes ediciones informativas se suman ediciones especiales y despliegues específicos ante los grandes acontecimientos, con información en directo, contexto y seguimiento cuando más lo necesita la ciudadanía.

Así, À Punt comienza un otoño que combina nuevas caras y formatos con programas ya consolidados, en una parrilla que pone a las personas, las historias y el territorio en el centro y que invita a los espectadores a descubrir todo aquello que tienen en común.

Y todo ello sin olvidar el deporte, con su presencia diaria en los informativos y las retransmisiones de los equipos de la Comunitat Valenciana, concentradas en torno a los espacios Minut i Resultat, que presentan Josevi Sánchez y Sergi Escrivà. Porque este otoño, en À Punt, "tenim molt a vore".