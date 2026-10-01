La Generalitat Valenciana reivindica el "legado infinito" de Jaume I en su campaña del 9 d'Octubre

La campaña institucional de la Generalitat por el 9 d'Octubre de 2026 está centrada en el 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I el Conqueridor, bajo el lema Un llegat infinit, para reivindicar la vigencia del legado del monarca en la identidad del pueblo valenciano.

El presidente del Gobierno valenciano, Juanfran Pérez Llorca, presentó este jueves la campaña institucional con motivo del Día de la Comunitat Valenciana y la programación de actos, aunque remarcó que está sujeta a la evolución de los avisos meteorológicos.

La campaña toma como elemento central la Cimera Reial de Jaume I, reinterpretada con un lenguaje gráfico actual. La propuesta, con cartel creado por Eugenio Simó y vídeo de la agencia Casanova, incorpora formas triangulares que simbolizan la unión de Castellón, Valencia y Alicante, mientras los colores de la Reial Senyera refuerzan su vínculo con el territorio.

"750 años después, continúa existiendo un hilo que vincula a nuestra sociedad con su historia y una identidad común que hemos construido generación tras generación", afirmó.

En este sentido, señaló que la identidad "no es una pieza de museo, sino que se transforma, crece y enriquece con cada generación sin dejar de reconocer todo lo que hemos heredado".

El presidente animó a "celebrar nuestro pasado con orgullo, nuestro presente con ambición y nuestro futuro con esperanza", al tiempo que invitó a que "cada valenciano encuentre su manera de vivir y disfrutar la fiesta del 9 d'Octubre, que nos recuerda que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan".

El cartel

Por su parte, el creador del cartel explicó que ha utilizado un lenguaje gráfico "sintético, limpio y contemporáneo" para revisar el legado de Jaume I desde una perspectiva actual y, además, "vincular memoria y territorio".

El vídeo de la campaña, según indicó Esperanza Blanc de la agencia Casanova, exhibe todos los valores compartidos por los valencianos y su transmisión "de generación en generación".

Valores que "se unen para construir imágenes que todos podemos reconocer como propias" y que son "fragmentos de una memoria compartida".

El programa

El programa de actividades culturales, lúdicas y participativas incluye jornadas de puertas abiertas en el Palau de la Generalitat, conciertos de bandas de música, actividades infantiles, degustaciones gastronómicas, proyecciones audiovisuales y castillos de fuegos artificiales en municipios de la Comunitat Valenciana.

La programación comienza con la apertura al público del Palau de la Generalitat, que podrá visitarse hasta el 7 de octubre en el marco de las jornadas de puertas abiertas. Las visitas podrán realizarse de 11 a 14 y de 16 a 19 horas.

Los días 2, 3 y 4 de octubre se instalará en València una 'gastroneta' que ofrecerá degustaciones de mazapán, elaboradas por el Gremio de Panaderos y el Gremio de Confiteros, así como de horchata a cargo de José Panach.

Habrá actividades infantiles el 3 de octubre en Alicante, València, Castelló de la Plana y Elx, con propuestas dirigidas al público familiar que se desarrollarán en horario de mañana y tarde.

El 4 de octubre se celebrarán conciertos de bandas de música de manera simultánea en las cuatro ciudades, a partir de las 12 horas, en la plaza de la Virgen de València, el puerto de Alicante, la plaza de las Aulas de Castelló y la plaza de Baix de Elx.

En los días 6, 7 y 8 de octubre, la fachada del Palau de la Generalitat acogerá una proyección audiovisual de 360 grados con la imagen institucional de la celebración, que se podrá contemplar aproximadamente entre las ocho de la tarde y medianoche.

Como colofón a la programación, a las 00 horas del 9 d'Octubre se dispararán castillos de fuegos artificiales en Elx, Alicante y Castelló de la Plana, concretamente en el puente del Ferrocarril, el puerto de Alicante y el espacio situado entre el Auditorio y Palacio de Congresos de la capital de la Plana.