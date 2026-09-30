El PSOE valenciano exhibe el presunto dossier de Pérez Llorca: "Estudiaremos todas las posibilidades judiciales"

El PSPV de Les Corts ha mostrado este miércoles el presunto dossier que afectaría al president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca, su entorno familiar y núcleo duro político al contener supuestas irregularidades. Un informe que fue remitido a Génova días atrás, justo antes de que el partido pudiera tomar una decisión sobre su candidatura para 2027.

Durante la segunda jornada del Debate de Política General, el portavoz socialista José Muñoz ha convocado con urgencia a los medios para anunciar que han recibido esta mañana el documento, de 36 páginas y elaborado supuestamente por un detective privado el pasado mes de junio.

"Ahora entiendo por qué Feijóo tiene dudas de si lo designa o no", ha dicho el síndic, que si bien ha reconocido que no han tenido "tiempo para analizarlo en profundidad", ha advertido que su formación estudiará "todas las posibilidades judiciales por si se diriman responsabilidades políticas y judiciales". "Dice cosas terribles", ha agregado.

"Se habla de operaciones urbanísticas, de sociedades y de personas vinculadas a negocios". "Hay de todo", ha dicho al ser preguntado sobre si el informe alude a la etapa de Llorca como alcalde de Finestrat o a algún otro período.

"Queremos ser prudentes, lo acabamos de recibir y hemos hecho un estudio superficial", ha remarcado para acto seguido decir que lo que más les ha llamado la atención del documento es "su consistencia".

En este sentido, ha explicado que el equipo jurídico de los socialistas valencianos analizará el dosier durante los próximos días para decidir si acuden a los tribunales.

En una atención a medios en los pasillos contiguos al hemiciclo del Parlamento valenciano, Muñoz ha desvelado que la caja vacía que llevó a la primera sesión del Debate del lunes y que simuló contener el informe "ahora sí está llena".

De ella ha extraído el documento, protegido en una funda de plástico, y cuya portada recoge el nombre del president, el número de expediente de investigación bajo el título "Síntesis ejecutiva del Informe Final Consolidado de Inteligencia" y su clasificación "confidencial. Uso reservado del comité destinatario".

Muñoz, además, ha avanzado que el grupo socialista solicitará la comparecencia de Pérez Llorca en el pleno de Les Corts para dar explicaciones sobre el dosier. "No vamos a permitir que la vergüenza de la corrupción del PP vuelva a la Comunitat Valenciana", ha reiterado, para insistir en que no permitirán que "este caso quede en nada".

El portavoz del PSPV ha exigido a Feijóo que si tiene "una sombra de sospecha" sobre el president, no permita que sea candidato y lo obligue a dimitir.

En todo caso, ha descartado distribuirlo entre los medios porque los abogados del partido, ha explicado, "han desaconsejado hacerlo dado que recoge presuntos delitos y datos personales".