Pérez Llorca, sobre el dosier en su contra: "Si me lo dan, lo presento en el juzgado para que me investiguen"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que está "súper tranquilo" respecto a la existencia del dosier anónimo contra él y su entorno remitido a Génova y cuya autoría nadie se atreve a concretar.

El líder del Gobierno valenciano ha retado a quien tenga ese informe a llevarlo a la justicia. "Si alguien dice que tiene un documento y no lo lleva al juzgado, o está mintiendo o sabe que no hay nada y lo que quiere es volver a esas cloacas a las que nos ha acostumbrado tanto el Partido Socialista", ha dicho.

"Yo estoy cansado de las 'leires', de los dosiers sin firmar, de los anónimos, de las falsedades, de los extorsionadores. Yo a ese juego no voy a entrar. Quiero dejar bien claro que si me dan el dosier, yo mismo lo presento personalmente en el juzgado para que me investiguen a mí, a todo mi entorno y a todo lo que quieran, porque estoy súper tranquilo", ha señalado.

Pérez Llorca se ha expresado de esta manera después de que el informe haya trascendido -eldiario.es ha publicado su contenido- y de que el portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, haya anunciado que su grupo lo ha recibido este mismo miércoles.

El síndic socialista ha apuntado a "presuntas irregularidades" y "sospechas de corrupción" que afectarían a Pérez Llorca, y a su entorno, por lo que ha asegurado que lo analizarán durante los próximos días para "estudiar todas las posibilidades judiciales" por si los hechos son constitutivos de delito.

El presidente de la Generalitat ha reaccionado este miércoles por primera vez al asunto. "Parece ser que hay un dosier por ahí que va en mi contra. Por lo tanto, tendrán que entender que al último que le llegará es a mí, ¿no?", ha ironizado. "Si alguien de verdad lo tiene, lo que tiene que hacer es llevarlo al juzgado y que se investiguen todos los hechos", ha añadido.

En este punto, ha aseverado que "en la política todo no vale". "Y esto de dañar siempre la imagen de una persona o atentar contra la vulnerabilidad de tu familia, o de tus familiares, o de tus amigos porque quieres sacar rédito político, me parece de una bajeza moral y me parece de una tristeza que me motiva para seguir en política", ha comentado.

"Yo me presenté política hace muchos años porque creo que lo que tenemos que hacer los políticos es trabajar para mejorar la vida de las personas. Y cuando veo esas actitudes me motivan para seguir trabajando para que ese tipo de políticos no gobierne las instituciones", ha apuntado, en referencia, tal vez, a la gente de su propio partido que haya podido encargarlo.

Sobre si le preocupa lo que pueda pensar de este asunto la dirección nacional del PP, ha contestado que "para nada". "Yo hablo con Feijóo. La semana pasada estuve hablando con él y a mí lo que me traslada mi partido es que sigamos trabajando así, que sigamos centrados en las personas, que sigamos siendo el partido mayoritario en la Comunidad Valenciana y que ofrezcamos proyectos de futuro, como yo es lo que intenté y presenté en el pasado Debate del Estado de la Comunitat", ha concluido.