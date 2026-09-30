El Gobierno valenciano prevé que los beneficios para las familias numerosas de dos hijos entren en vigor este 2026

La Generalitat prevé que los beneficios para las familias numerosas, que ahora pasarán a ser de dos hijos en la Comunitat Valenciana, entren en vigor este 2026. Así lo confirman fuentes del Gobierno autonómico, que ha acelerado la puesta en marcha de la medida después de que el presidente, Juanfran Pérez Llorca, lo anunciara el pasado lunes durante el Debate de Política General como una de las promesas estrella.

Será esta misma semana -mañana jueves- cuando el pleno del Consell apruebe el acuerdo de inicio de trámite. Posteriormente, se tendrá que llevar a cabo el impulso de todo el entramado normativo para introducir las ventajas y ayudas correspondientes. La previsión es que éste obtenga luz verde antes de que acabe el año.

De acuerdo con fuentes del Ejecutivo, el objetivo es que las familias con dos hijos puedan acceder, dentro de las competencias de la Generalitat, a medidas de apoyo similares a las de las familias numerosas: ayudas, bonificaciones y otros beneficios de protección familiar.

Esta ampliación, remarcan, no supondrá que las familias numerosas actuales de tres miembros -régimen general- o de cuatro o más -régimen especial- se vean perjudicadas ni pierdan ningún derecho ni beneficio. Ahora lo que se hará, comentan, es ampliar beneficios a las familias con dos hijos. Es decir, que crearán una nueva categoría.

Lo que se hace esta semana, indican, es iniciar todos los cambios normativos de competencia de la Generalitat: puntuación especial de un nuevo subtipo de familia en conceptos como transporte público, eventos culturales y de ocio, vivienda, escolares, etc.

El Gobierno valenciano exigirá, además, al central que modifique la normativa estatal para que se extienda al resto de España.

La medida, de acuerdo con la previsión del Ejecutivo valenciano, beneficiará a un total 260.000 familias y será coordinada por la Conselleria de Servicios Sociales que dirige Elena Albalat.

Cabe recordar que la iniciativa fue una promesa del expresidente de la Generalitat Ximo Puig durante su último Debate de Política General en 2023 antes de que la derecha llegara al Gobierno.

Después de perder el PSPV las elecciones, el propio grupo parlamentario recuperó la medida en sus enmiendas a la ley de Acompañamiento que el PP presentó aquel año. Los populares rechazaron aquellas enmiendas en aquel momento, pero al parecer les gustó una iniciativa que ahora Pérez Llorca ha hecho propia.

Vivienda y fiscalidad

Junto a las familias numerosas de dos hijos, otro de los anuncios más destacados del presidente de la Generalitat fue la cuota cero para autónomos durante dos años -ampliada a cuatro años para jóvenes-.

En materia de Vivienda, expuso la ampliación hasta los 50 años para acceder al aval público que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) concede para adquirir la primera vivienda con hasta el 100% del coste; una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 60 millones de euros; el impulso de un seguro pagado por la Generalitat para propietarios de viviendas vacías que las alquilen a precios asequibles; y una subvención de 1.000 euros para los gastos de notaría, registro y gestoría a los jóvenes menores de 35 años que adquieran su primer piso.

En fiscalidad, Pérez Llorca avanzó una nueva rebaja del tramo autonómico del IRPF y la elevación de los límites de renta para beneficiarse de las deducciones por nacimiento hasta los 60.000 euros en la declaración individual y los 78.000 euros en la conjunta.

Igualmente, se incorporarán por primera vez deducciones por la compra de audífonos y por los gastos veterinarios; y se rebajarán tanto el recibo del canon del agua un 10% como todas las tasas de la Generalitat en un 3%.