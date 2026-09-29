Llorca exhibe su "proyecto" y reivindica su "estabilidad" frente al ataque por no ser candidato: "Están más preocupados que yo"

Al mismo tiempo que Juanfran Pérez Llorca se enfrentaba este lunes -por primera y última vez esta legislatura- a su debate más importante del año en el Parlamento autonómico, la Junta Directiva Nacional del PP se reunía para dejarlo todo igual en la organización valenciana. Sigue la gestora, no hay candidato autonómico y queda descartado el congreso regional por el momento. Eso sí, convocó un total de 21 cónclaves entre autonómicos y provinciales con la excepción clara de la Comunitat.

En dos realidades paralelas que se llevan desarrollando desde hace meses y que cada vez convergen menos, el presidente de la Generalitat se vestía el traje de candidato para 2027 con anuncios y promesas de gestión mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evitaba ratificarlo pese a que había llegado a ser su intención este mes, como publicó EL ESPAÑOL.

En todo caso, Pérez Llorca trató de mostrar calma. "Están ustedes muy preocupados por mi futuro y yo no", le respondió a la oposición durante la refriega.

E hizo lo que tenía que hacer porque no podía hacer otra cosa. Se presentó como presidente y expuso su proyecto "para los próximos años", tal como repitió en varias ocasiones. De hecho, algunos de los compromisos son plurianuales y abarcan hasta el final de la legislatura que viene (2031).

En un discurso de alrededor de dos horas, más bien plano, sin estridencias, sin apenas polémicas y que tampoco despertó muchas reacciones, el líder del Ejecutivo valenciano habló de gestión, de balance y de exigencias al Gobierno central con algún mensaje político que también resultaba relevante por el contexto.

Al finalizar, el grupo parlamentario se puso en pie para ovacionarlo. María José Catalá, alcaldesa de Valencia, fue la primera en levantarse en un gesto que no pasó desapercibido. Y entre los aplaudidores -aunque sin excesivas ganas- estaba su predecesor en el cargo, Carlos Mazón, que siguió la alocución en su escaño con algunas pausas.

Carlos Mazón aplaude a Juanfran Pérez Llorca durante el debate. Biel Aliño / EFE

Precisamente antes de entrar en el hemiciclo, Pérez Llorca se había reunido con el grupo. De acuerdo con las fuentes consultadas, les mostró su tranquilidad ante la publicación de los dossiers contra él que Génova niega de manera oficial que haya recibido o encargado pero que pocos dudas que obran en su poder.

Les comentó a los diputados que tenía conocimiento de ellos -por el momento ha trascendido uno de un detective privado publicado por eldiario.es, aunque habría más- y que los medios los seguirán publicando los próximos días.

También les trasladó que los informes hablan de sus propiedades privadas y de su revalorización, algo que les explicó que se debe al paso del tiempo y no a cambios en el plan urbanístico de su localidad, Finestrat, cuando era alcalde.

Lo cierto es que desde la dirección nacional no se oculta cierta inquietud por los famosos dossiers, aunque por el momento no dibujen ilegalidades. O al menos eso quieren hacer ver. La falta de apoyo a Pérez Llorca pretenden que quede patente pese al desgaste que está provocando en el propio PP valenciano, mientras se dejan circular quinielas de alternativas como la de la vicepresidenta Susana Camarero.

Así que el ambiente en Les Corts de este lunes era, por tanto, algo contradictorio. De un lado, un presidente que aparentaba serlo pese a que esperaba afrontar la jornada con mayor tranquilidad a través de una designación a tiempo. De otro, una sensación generalizada de falta de comprensión con la situación, de partido manifiestamente dividido y de una cuestión que sobrevuela cada vez más a la interna: ¿Debería reaccionar de alguna manera Pérez Llorca ante lo que se lee como una humillación constante de Génova?

Hay quien apuesta por que mantenga la tranquilidad y la paciencia, dando por hecho que será candidato más pronto que tarde. Otros opinan que tal vez sea hora de plantarse.

Autoreivindicación

El aludido no ha hecho ningún gesto por ahora que se interprete como pulso. De hecho, ha mantenido un perfil bajo desde el verano para evitar cualquier choque con la dirección nacional.

Ahora bien, en el debate supo dejar alguna píldora de autoreivindicación coincidente con lo que la propia dirección nacional le encargó cuando le señaló como presidente. "Me comprometí -dijo, en referencia a su investidura- a trabajar por la estabilidad, a gobernar desde el diálogo, a cerrar heridas, a fomentar el respeto institucional entre agentes sociales, económicos y políticos y a rebajar la tensión y la crispación", comentó.

Con una tribuna de invitados en la que destacaba la presencia de la ministra y líder del PSPV, Diana Morant, y la ausencia de los tres presidentes provinciales del PP y de los principales alcaldes -sí acudió, ya por la tarde, el de Elche, Pablo Ruz- Pérez Llorca volvió a dedicar palabras a las víctimas de la dana en el inicio de su discurso. "Esta intervención no puede avanzar sin que exprese, nuevamente, mi sentimiento de apoyo, solidaridad, acompañamiento y empatía hacia todas ellas ahora y siempre", señaló.

Juanfran Pérez Llorca, en la tribuna este lunes. Biel Aliño / EFE

Promesas

En cuanto a los anuncios, hubo varios destacados. Entre ellos, la cuota cero para autónomos durante dos años -ampliada a cuatro años para jóvenes- o los relacionados con Vivienda: la ampliación hasta los 50 años para acceder al aval público que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) concede para adquirir la primera vivienda con hasta el 100% del coste; una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 60 millones de euros; el impulso de un seguro pagado por la Generalitat para propietarios de viviendas vacías que las alquilen a precios asequibles; y una subvención de 1.000 euros para los gastos de notaría, registro y gestoría a los jóvenes menores de 35 años que adquieran su primer piso.

En fiscalidad, Pérez Llorca avanzó una nueva rebaja del tramo autonómico del IRPF y la elevación de los límites de renta para beneficiarse de las deducciones por nacimiento hasta los 60.000 euros en la declaración individual y los 78.000 euros en la conjunta.

Igualmente, se incorporarán por primera vez deducciones por la compra de audífonos y por los gastos veterinarios; y se rebajarán tanto el recibo del canon del agua un 10% como todas las tasas de la Generalitat en un 3%.

El presidente de la Generalitat rescató asimismo una medida que ya anunció el que fuera líder del Gobierno valenciano Ximo Puig en su último año de legislatura: que las familias con dos hijos sean consideradas numerosas. El propio PSPV trató de sacarlo adelante vía enmiendas en 2023 y el PP lo rechazó, pero ahora lo ha recuperado. Beneficiará a 260.000 familias.

En materia de Sanidad, anunció la inversión de 2.459 millones para acciones como la incorporación de 2.000 camas hospitalarias entre 2026 y 2028; la construcción, reforma o ampliación de centros de salud y hospitales; o la creación de puntos de atención 24 horas.

Otras de las medidas fueron los 300 euros de subvención para que jóvenes de entre 18 y 24 años obtengan el carnet de conducir, el refuerzo de personal para las estaciones de ITV o la ampliación de 1.825 plazas residenciales durante 2026 y la creación de 2.000 hasta 2030.

La oposición aprovecha

Llegado el turno de la oposición, el portavoz del PSPV, José Muñoz, dedicó gran parte de su intervención a comentar la situación interna del PP, la interinidad de Pérez Llorca, los dossiers otra vez y, ya de paso, a convertir a Vicente Mompó en nuevo referente popular. Ciertamente lo tenía fácil, si bien escasearon las propuestas en materia de gestión por parte de los socialistas.

Muñoz apareció con lo que pretendía emular un fichero con el número del polémico dossier del detective, aunque la caja de cartón estaba vacía. "Hoy hemos escuchado el discurso de un perdedor. ¿Le ha llamado ya Feijóo o ha sido descartado? Es un presidente interino, cobarde y humillado ante Madrid. No defiende los intereses valencianos por su propia supervivencia política", le dijo el portavoz del PSPV.

José Muñoz, con el fichero de cartón que emulaba el dossier contra Pérez Llorca. Biel Aliño / EFE

A lo que añadió un argumento fuerza: "Nos pide que confiemos en usted. Pero si Génova no confía en usted, ¿por qué deberían hacerlo los valencianos?".

Además, le preguntó si defendía a Mompó en su declaración ante la comisión de investigación de la dana. El presidente de la Diputación había afirmado que la gestión de la emergencia "fue un desastre" y se había desmarcado de la actuación de la Generalitat.

"Convocad si tenéis cojones"

Posteriormente habló el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, quien siguió la línea del PSPV subrayando la debilidad de Pérez Llorca pero dedicó más tiempo a propuestas.

Así, le reprochó que “hace tiempo que no merece el tratamiento de ‘molt honorable’”. En concreto, “desde el mismo día que tomó la primera decisión de mantener al indecente Mazón como diputado”, “desde que enchufó a su pareja en la Diputación de Valencia” o desde que “renunció a 3.700 millones porque a Feijóo no le venía bien”, en alusión a la negativa del PP a aceptar la reforma de financiación autonómica propuesta por el Gobierno.

“Convocad elecciones ya si tenéis cojones”, le llegó a decir al PP.

Joan Baldoví, en su escaño de Les Corts. Biel Aliño / EFE

Entre sus propuestas, mencionó “recuperar la lucha contra la violencia machista, prohibir las terapias de conversión y recuperar las leyes LGTBI o restaurar una Agència Antifrau independiente y una televisión plural y en valenciano”. Además, ha apostado por ir más allá de “deshacer el destrozo que han dejado PP Y Vox” y avanzar en las reformas y transformaciones profundas que necesita la Comunitat.

Vox evita elevar el tono

Por último, Vox, en un discurso centrado en el control del cumplimiento del pacto de Presupuestos, lanzó su mensaje pero evitó confrontar en exceso con Pérez Llorca. La 'ruptura' entre ambos socios parlamentarios queda claro que sucederá más adelante, pues tienen pendientes de aprobar varias leyes todavía.

Su portavoz, José María Llanos, afeó al presidente de la Generalitat que no hubiera mencionado el principio de prioridad nacional, reivindicó la ley de Libertad Educativa y reclamó la reducción de los impuestos autonómicos vinculados a la compra de vivienda habitual.