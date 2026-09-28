Vox aparta a Badenas de los últimos cargos que conservaba en Valencia: ya solo le queda la Concejalía de Patrimonio

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Valencia ha decidido apartar a su exportavoz, Juanma Badenas, del Consejo Social de la Ciudad, el último puesto en un ente público que ostentaba y que deja ya al edil únicamente al frente de la Concejalía de Patrimonio.

Apenas dos semanas antes de que la Fiscalía imputara al edil por entrar sin permiso en el local del Sindicat d'Estudiants en julio, Vox decidió retirarle de este ente antes de que se aborde la aprobación del presupuesto anual, previsto para noviembre.

Desde que estalló la crisis interna de Vox en el consistorio, el partido ha ido quitandole al edil progresivamente al concejal las responsabilidades que ostentaba desde el inicio de la legislatura. No en vano, cabe recordar que Badenas fue el candidato de la formación de Santiago Abascal para la alcaldía en 2023 y, por ende, uno de los hombres fuertes del partido.

Hasta marzo de 2025 era el segundo teniente de alcalde y portavoz del grupo municipal, además de responsable de áreas como Empleo y Parques y Jardines. De la primera dependía, de hecho, uno de los organismos de mayor peso en el Cap i Casal: la Fundación Valencia Activa.

Una entidad que el Ayuntamiento acordó disolver hace apenas tres meses y que está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción. La investigación, que trascendió en mayo de 2025, se centra en comprobar todo el proceso de tramitación en las adjudicaciones a tres empresas para publicidad en medios de comunicación y encuestas.

Previamente a que todo esto pasara, Vox expulsó a Badenas de la formación de forma temporal tras conocerse el presunto amaño de un contrato por parte del edil en favor de la empresa en la que trabaja Javier Cebrián, el marido de la delegada del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana, la socialista Pilar Bernabé.

Horas después, su pareja, Cecilia Herrero, también concejal, decidió solicitar la baja voluntaria del partido. Y, con ello, la gobernabilidad del Ayuntamiento de Valencia quedó pendiendo de un hilo.

Mientras María José Catalá barajaba gobernar en solitario, José Gosálbez pasó a ocupar la portavocía municipal de Vox, Badenas perdió la segunda tenencia de alcaldía y su presencia en la Junta de Gobierno Local.

Pero los dos ediles críticos acabaron reincorporándose a su exgrupo y Catalá mantuvo su pacto con los voxistas. Ahora bien, remodeló las competencias que tenía atribuidas cada concejal y Badenas y Herrero quedaron al frente de delegaciones de mucho menor peso de las que ostentaban hasta el momento.

Gosálbez asumió las competencias de Empleo que anteriormente estaban en manos del exportavoz, mientras a él le quedó la concejalía de Patrimonio. El siguiente paso fue su salida de las comisiones de Urbanismo, Hacienda y Sugerencias. Podrían seguir acudiendo de oyentes, con voz pero sin voto.

Ahora, Vox da un paso más con su salida del Consejo Social de la Ciudad, un órgano consultivo y de participación que aborda cuestiones de urbanismo, grandes proyectos de la ciudad o de planificación estratégica. Su presupuesto se aprueba en noviembre y, a la vista de ello, el grupo ha decidido culminar con su vacío de funciones.

Con su salida, el concejal pierde así el último espacio de representación que todavía conservaba al margen de Patrimonio. Lo cierto es que su partido no puede retirarle la única competencia que le queda atribuida porque el reparto de delegaciones corresponde a la alcaldesa.

De este modo, el antiguo portavoz de Vox, que al comienzo de la legislatura ocupaba la segunda tenencia de alcaldía y dirigía áreas de peso del gobierno municipal, queda reducido a una única delegación municipal y sin responsabilidades en los principales órganos de gestión del consistorio.