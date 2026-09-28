Las peticiones de Llorca a Sánchez: fondo de nivelación, gestionar el Ingreso Mínimo Vital, obras hidráulicas...

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el Debate de Política General. José Cuéllar / Corts

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, aprovechó el Debate de Política General de este lunes para ponerle deberes al Gobierno de España. En concreto, para enumerar las 'cuentas pendientes' que el Ejecutivo central mantiene desde hace tiempo con la autonomía.

De las grandes infraestructuras ferroviarias a la condonación de la deuda, pasando por las obras para prevenir inundaciones en el barranco del Poyo o el Magro tras la trágica dana del 29 de octubre de 2024 que se cobró 233 vidas, o el pago del 50% de la dependencia, entre otras muchas.

En el último Debate de Política General de la legislatura y el primero de su breve mandato, Llorca quiso situar al Gobierno de Pedro Sánchez como el principal destinatario de buena parte de sus reivindicaciones.

La principal, la reforma "urgente" del modelo de financiación por un sistema que tenga en cuenta a las comunidades autónomas peor financiadas, "y no solo los intereses de Cataluña". A su juicio, con la propuesta actual -anunciada por ERC- el Ejecutivo hizo "lo de siempre: contentar a los separatistas e intentar imponer su modelo al resto de autonomías".

De forma paralela, el jefe del Consell reclamó que la reforma vaya acompañada de la puesta en marcha de un fondo de nivelación transitorio que permita a los territorios infrafinanciados disponer de los mismos recursos que la media hasta que entre en vigor el nuevo sistema que se apruebe.

Un mecanismo que hubiera permitido a la Comunitat, según los cálculos del president, disponer de 900 millones de euros adicionales si el Ejecutivo lo hubiera validado cuando Arcadi España llegó al Ministerio de Hacienda el pasado marzo tras la salida de María Jesús Montero para presentarse como candidata del PSOE a las elecciones andaluzas.

Por ello, recriminó al ministro que no quisiera "ni oír hablar" de este fondo "que tanto exigía cuando era conseller". España, cabe recordar, fue el responsable de Hacienda del Gobierno valenciano en el segundo Consell de Ximo Puig, de 2022 a 2023.

Con todo, Llorca vinculó la infrafinanciación con buena parte de las dificultades que tiene la Generalitat para sostener los servicios públicos de calidad. En sanidad, reclamó al Estado más de 1.100 millones de euros por la atención a pacientes desplazados, aquellos procedentes de otras comunidades así como a los extranjeros.

El president denunció, asimismo, que por cuarto año consecutivo Alicante se sitúe a la cola de las inversiones del Estado. "Es la provincia 52 de 52 en inversión estatal porque el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene lo que hay que tener: presupuestos", protestó.

Del mismo modo, afeó a la ministra de Sanidad, Mónica García, que lleve "más de un año sin querer sentarse" con los médicos. También que a la ministra de Ciencia, Diana Morant, se le "acumulen miles de expedientes de homologación de títulos de profesionales sanitarios que permitirían reforzar las plantillas".

Algo que, de abordarse con celeridad, permitiría "aliviar la presión del sistema". No obstante, la también secretaria general de los socialistas valencianos "se dedica a ser candidata del PSPV y no a gestionar", según Llorca, lo que habría repercutido en esta situación.

El jefe del Consell criticó, además, que a día de hoy el Gobierno siga sin pagar los "4.000 millones de euros en materia de dependencia" ni haya atendido la petición de la Generalitat de transferir la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como sí hizo "con gran celeridad y eficiencia en Cataluña y País Vasco".

La falta de respuesta, según explicó, impide a la Generalitat poder integrar esta prestación con la Renta Valenciana de Inclusión.

En este punto, aludió a la crisis migratoria para denunciar que el Gobierno quiera "imponer un modelo de reparto de menores migrantes que es irresponsable, partidista y que no cuenta con la planificación ni los recursos para garantizar una atención adecuada".

Mientras tanto, "reduce en un 70% la financiación destinada a las comunidades cuando el sistema está colapsado y tenemos una sobreocupación superior al 200%", censuró el jefe del Gobierno valenciano.

"Aquí, la primera responsabilidad es de quien no sabe –o no quiere o no le dejan– proteger nuestras fronteras", aseveró para acto seguido reiterar que la Comunitat sufre un "déficit" de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, además de contar con 125 vacantes en la unidad policial adscrita.

La reconstrucción tras la dana

A un mes de cumplirse dos años de la dana, Llorca quiso confrontar las "dos velocidades" a las que avanza la reconstrucción de los territorios dañados por las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

Así, reclamó al Gobierno la ampliación a 103 el número de municipios reconocidos como afectados, para que todos puedan acceder a las ayudas estatales y europeas.

También que el Estado revise los precios de las obras públicas para adaptarlos al incremento de los costes después de que 118 concursos hayan quedado desiertos, con el consiguiente bloqueo de 150 millones de euros en inversiones.

El president solicitó, asimismo, la modificación de la normativa para facilitar la contratación de las obras de reconstrucción, puesto que de los 1.745 millones de euros transferidos por el Gobierno a los ayuntamientos para rehabilitar las infraestructuras dañadas, los municipios apenas habrían ejecutado un 5% según la Cámara de Contratistas.

Pérez Llorca instó además al Ejecutivo a devolver a la Generalitat los 82 millones de euros que abonó en concepto de IVA de los contratos de emergencia.

Trenes, Cofrentes... y "agravios"

El jefe del Consell siguió con su lista de peticiones, como prorrogar la vida de la central nuclear de Cofrentes o eliminar el paso a nivel entre Alfafar y Sedaví. Y tras una intervención de dos horas, recriminó que no hubiera "ámbito de la gestión pública en la que el Gobierno central no ignore, desprecie o incluso maltrate a la Comunitat Valenciana desde hace ocho años".

"Estamos mejor que en junio de 2023 y podemos seguir mejorando, pero no será gracias al Gobierno de Pedro Sánchez. Será a pesar del Gobierno de Pedro Sánchez. Da igual dónde se mire: autogobierno, vivienda, atención a la dependencia, sanidad, economía, apoyo a agricultores, ganaderos y pescadores, políticas de reindustrialización y energía, educación y cultura… la desidia y los ninguneos son más que evidentes".

Apuntó entre los "olvidos y discriminaciones" algunas infraestructuras estratégicas de la Comunitat, como la estación central de València y el túnel pasante. "Ni siquiera hay proyectos y, de no hacerse, convertirá la ciudad en un tapón del ya retrasado Corredor Mediterráneo", dijo.

Tras enumerar los "agravios más indignantes" y acusarle de "boicotear el autogobierno de los valencianos" por llevar al Constitucional leyes autonómicas "para tumbarlas", Llorca exigió a Sánchez una mayor "sensibilidad y voluntad de diálogo".