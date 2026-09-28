Pérez Llorca presenta su proyecto "para los próximos años" en la Comunitat: estos son sus 55 anuncios en el Debate
El presidente de la Generalitat presenta su hoja de ruta para "continuar con el proyecto -del PP- que se inició en 2023" más allá de mayo de 2027.
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El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha aprovechado este lunes en el Debate de Política General para presentar la que será su hoja de ruta "para los próximos años" en la Comunitat Valenciana.
Un proyecto en el que se incluyen un total de 55 medidas sobre sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, juventud, empleo, turismo, transportes, infraestructuras, emergencias, así como otras dedicadas a la recuperación del territorio tras la dana del 29 de octubre de 2024.
Un plan de gobierno que, tal y como ha presentado Llorca, "continuará con el proyecto que se inició en 2023, con iniciativas que tienen impacto en la vida de los valencianos". "Un cambio, el del Partido Popular, que seguirá, que no se acabará dentro de ocho meses", en mayo de 2027, cuando los valencianos están llamados a las urnas.
Entre los compromisos anunciados destacan la ampliación hasta los 50 años para acceder al aval del Institut Valencià de Finances para la compra de una vivienda o la modificación de la normativa actual para que una familia con dos hijos sea considerada familia numerosa, con el reconocimiento de las ayudas correspondientes.
También la concesión de ayudas de 300 euros para aquellos jóvenes de 18 a 24 años que deseen obtener el permiso de conducir o la creación de un fondo especial de 200 millones de euros para acometer obras contra inundaciones, así como mejorar el ciclo integral del agua.
Asimismo, Pérez Llorca también se ha comprometido a poner en marcha el llamado Pla Avancem Salut, que movilizará 2.459 millones de euros y contempla la incorporación de más de 2.000 camas hospitalarias entre 2026 y 2028, además de la construcción, ampliación o reforma de hospitales y centros de salud.
Tras los malos resultados de la autonomía en el Informe PISA, el president ha anunciado su intención de poner en marcha un plan específico de refuerzo de las asignaturas de Matemáticas y Lengua, dos materias en las que los alumnos valencianos han perdido entre 50 y 75 puntos respecto a 2015.
Llorca también ha anunciado una Ley contra la Soledad No Deseada, centrada en mejorar la prevención y atención de personas mayores, así como una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 60 millones de euros, o la cuota cero para los autónomos durante dos años, ampliable a cuatro en el caso de los jóvenes.
El jefe del Ejecutivo valenciano, asimismo, se ha comprometido a poner en marcha un "bono hostelería" dotado con casi 4 millones de euros y la reactivación de la comisión asesora encargada de la recuperación del Derecho Civil Valenciano.
Las 55 medidas
-Sanidad
1. Puesta en marcha del Pla Avancem Salut, con 2.459 millones de euros. Incluye acciones como:
-Incorporación de más de 2.000 camas hospitalarias entre 2026 y 2028 en las tres provincias.
-Construcción, reforma o ampliación de hospitales y centros de salud.
-Inversión de más de 120 millones en Atención Primaria para construir, ampliar o reformar 32 infraestructuras sanitarias en distintos municipios.
-Mejora de las Urgencias con la creación Puntos de Atención 24 horas, en los departamentos de salud.
-Extensión de los hospitales de crónicos y larga estancia a las ocho agrupaciones sanitarias, incorporando Doctor Moliner, un nuevo centro en Ontinyent y otro para la Vega Baja.
-Programa de entrega a domicilio el material clínico de pacientes con diabetes.
-Inversión de 49 millones en proyectos de inteligencia artificial.
-Financiación de la vacuna del meningococo B para los niños de 12 años y ampliación de la prueba del talón para mejorar el cribado neonatal.
-Puesta en marcha de la Ciudad Oncológica de La Fe. Demora máxima de 25 días para las operaciones de riesgo vital e Inicio del tratamiento del cáncer de mama en un máximo de seis semanas desde el diagnóstico.
-Creación del Centro Autonómico para Pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
-Educación
2. Plan específico de refuerzo de las asignaturas de Matemáticas y Lengua.
3. Despliegue del Plan EduClima, con 140 millones entre 2026 y 2029, para mejorar el confort térmico en las aulas.
4. Apertura durante este curso de diez nuevos centros educativos en municipios de las tres provincias.
5. Inicio en octubre de las principales licitaciones para reconstruir los centros educativos destruidos por la Dana.
6. Ayuda extraordinaria de 500 euros para material escolar por segundo año consecutivo destinado a los afectados por la Dana.
7. Impulso conjunto de una Ley de Ciencia y un Plan Integral de Investigación para dar continuidad a los proyectos, reducir trabas y convertir el conocimiento en oportunidades económicas y sociales.
-Servicios sociales, Mayores y Familia
8. Ampliación de las plazas concertadas en residencias hasta alcanzar las 9.232.
9. Creación de más de 2.000 plazas residenciales extraordinarias hasta 2030, con el objetivo de alcanzar las 12.000 plazas en la Comunitat Valenciana.
10. Puesta en marcha de unidades psicogeriátricas especializadas en residencias para mayores con enfermedades neurodegenerativas.
11. Aprobación de una Ley contra la Soledad No Deseada, centrada en mejorar la prevención y la atención a las personas mayores.
12. Entrada en vigor de la nueva Renta Valenciana de Inclusión el 20 de octubre, con un presupuesto de 228 millones de euros para atender a más de 56.000 personas.
13. Modificación normativa para considerar numerosas a las familias con dos hijos, con las ventajas y ayudas correspondientes.
14. Primera Ley Valenciana de Conciliación y Corresponsabilidad, con medidas de flexibilidad laboral, teletrabajo y fiscalidad.
-Vivienda
15. Nueva convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 60 millones de euros, acompañada de subvenciones para rehabilitación, accesibilidad, cobro seguro del alquiler y apoyo a víctimas de la okupación.
16. Seguro pagado por la Generalitat para propietarios de viviendas vacías que las alquilen a precios asequibles.
17. Ampliación hasta los 50 años para acceder al aval del IVF (Institut Valencià de Finances) para la compra de una vivienda.
-Autónomos, Fiscalidad y Empleo
18. Puesta en marcha de la cuota cero para autónomos durante dos años (ampliada a cuatro años para los jóvenes), y líneas específicas para mujeres autónomas.
19. Nueva rebaja del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), elevación del mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio y ampliación de los límites de renta para beneficiarse de las deducciones por nacimiento hasta los 60.000 euros en la declaración individual y los 78.000 en la conjunta.
20. Nuevas deducciones fiscales por la compra de audífonos y por gastos veterinarios, así como nuevos incentivos fiscales para el voluntariado individual y corporativo.
21. Rebaja del 10% en el canon del agua y reducción lineal del 3% de todas las tasas de la Generalitat.
-Juventud y Formación Profesional
22. Subvención de 1.000 euros para gastos de notaría, registro y gestoría en la compra de la primera vivienda por jóvenes menores de 35 años.
23. Ayuda de 300 euros para que jóvenes de 18 a 24 años obtengan el permiso de conducir.
24. Firma de los convenios necesarios para garantizar que todo el alumnado de Formación Profesional pueda realizar prácticas en empresas.
-Turismo, Cultura Audiovisual e Industria
25. Plan estratégico de turismo entre 2027 y 2030. Creación de la Mesa de Conectividad Turística. Recuperación del vuelo directo Valencia-Nueva York el 2 de junio. Nueva edición de The Ocean Race.
26. Llegada de más de 200 obras de Sorolla de la Hispanic Society de Nueva York, que se expondrán en el Museo de la Ciudad de Valencia.
27. Creación de una Film Commission para toda la Comunitat Valenciana junto con una convocatoria de ayudas a rodajes y un plan de formación audiovisual.
28. 24 millones de euros para atraer grandes proyectos estratégicos.
29. Nueva ley de apoyo a empresas emergentes, destinada a reducir barreras administrativas y facilitar la creación de empresas. Fondo de 60 millones para invertir en sectores emergentes.
30. Fondo público-privado de crecimiento industrial tecnológico de 100 millones de euros.
31. Habilitación de diez millones de metros cuadrados de suelo industrial.
32. Nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, para agilizar los trámites urbanísticos y aumentar la disponibilidad de suelo industrial y residencial.
-ITV, Transporte e Infraestructuras
33. Incorporación inmediata de más personal a las estaciones de ITV, con el objetivo de realizar más de 10.000 inspecciones anuales adicionales a vehículos pesados. Apertura de tres nuevas estaciones de ITV en Onda, Segorbe y Torrent.
34. Entrada en servicio de 22 nuevas unidades de tranvía, 16 para Metrovalencia y seis para el TRAM d’Alacant.
35. Impulso de distintas infraestructuras viarias, entre ellas, la CV-60 entre l’ Olleria y Gandia; la ampliación de la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja; el Eje de la Cerámica; las rondas de Castellón, Elche, Vilamarxant y Ontinyent.
36. Finalización, licitación, tramitación o redacción de nuevas infraestructuras judiciales en València, Alicante, Ontinyent, Sagunto, Torrent, Xàtiva y Castellón.
-Agricultura y Seguridad
37. Nueva línea de ocho millones para incorporar a 200 jóvenes al sector agrario.
38. Aprobación del Estatuto de las Mujeres Rurales, Agricultoras y de la Mar de la Comunitat Valenciana.
39. Nueva línea de ayudas para instalar videovigilancia en caminos rurales y accesos a campos y polígonos industriales.
40. Primer Plan Autonómico de Seguridad Local y Convivencia.
-Prevención, Emergencias y Medio Ambiente
41. Convenio colectivo único para todos los cuerpos de bomberos de la Comunitat Valenciana.
42. Finalización durante el año de la base terrestre de emergencias de Olocau y la base aérea contra incendios de Benagéber.
43. Ampliación del Centro de Coordinación de Emergencias de L’Eliana.
44. Nueva Ley Forestal, con compensaciones a propietarios que conserven el monte y simplificación de los trámites para las labores preventivas.
45. Fondo especial de 200 millones de euros para obras contra inundaciones y mejora del ciclo integral del agua.
46. Ampliación del proyecto de parques inundables al barranco de Aiguadoliva, en Vinaròs, y al entorno del río Montnegre, entre Tibi y El Campello.
47. Creación del primer Centro Mediterráneo de Inteligencia Climática de Europa y puesta en marcha de EMERVALSAT, con vigilancia mediante satélites y drones para gestionar emergencias climáticas.
-Recuperación tras la Dana
48. Plantación de 400.000 árboles autóctonos en cauces y riberas para aumentar la resiliencia frente a inundaciones e incendios. Nueva convocatoria de ayudas por 23 millones para áreas industriales.
49. Nuevo Bono Hostelería, dotado con 3,9 millones de euros.
50. Plan de Promoción Turística Endavant, con diez millones de euros.
-Cultura y Autogobierno
51. Plan valenciano de apoyo a la música y a la creación musical.
52. Ampliación de la dotación presupuestaria y alcance del Plan Restaura.
53. Programa “Comunitat Valenciana, Capital del 27”.
54. Revisión de la legislación valenciana sobre mecenazgo.
55. Reactivación de la Comisión Asesora de Derecho Civil Valenciano.