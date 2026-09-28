El president Juanfran Pérez Llorca en el Debate de Política General de este lunes. Rober Solsona / EP

Pérez Llorca presenta su proyecto "para los próximos años" en la Comunitat: estos son sus 55 anuncios en el Debate

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha aprovechado este lunes en el Debate de Política General para presentar la que será su hoja de ruta "para los próximos años" en la Comunitat Valenciana.

Un proyecto en el que se incluyen un total de 55 medidas sobre sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, juventud, empleo, turismo, transportes, infraestructuras, emergencias, así como otras dedicadas a la recuperación del territorio tras la dana del 29 de octubre de 2024.

Un plan de gobierno que, tal y como ha presentado Llorca, "continuará con el proyecto que se inició en 2023, con iniciativas que tienen impacto en la vida de los valencianos". "Un cambio, el del Partido Popular, que seguirá, que no se acabará dentro de ocho meses", en mayo de 2027, cuando los valencianos están llamados a las urnas.

Entre los compromisos anunciados destacan la ampliación hasta los 50 años para acceder al aval del Institut Valencià de Finances para la compra de una vivienda o la modificación de la normativa actual para que una familia con dos hijos sea considerada familia numerosa, con el reconocimiento de las ayudas correspondientes.

También la concesión de ayudas de 300 euros para aquellos jóvenes de 18 a 24 años que deseen obtener el permiso de conducir o la creación de un fondo especial de 200 millones de euros para acometer obras contra inundaciones, así como mejorar el ciclo integral del agua.

Asimismo, Pérez Llorca también se ha comprometido a poner en marcha el llamado Pla Avancem Salut, que movilizará 2.459 millones de euros y contempla la incorporación de más de 2.000 camas hospitalarias entre 2026 y 2028, además de la construcción, ampliación o reforma de hospitales y centros de salud.

Tras los malos resultados de la autonomía en el Informe PISA, el president ha anunciado su intención de poner en marcha un plan específico de refuerzo de las asignaturas de Matemáticas y Lengua, dos materias en las que los alumnos valencianos han perdido entre 50 y 75 puntos respecto a 2015.

Llorca también ha anunciado una Ley contra la Soledad No Deseada, centrada en mejorar la prevención y atención de personas mayores, así como una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 60 millones de euros, o la cuota cero para los autónomos durante dos años, ampliable a cuatro en el caso de los jóvenes.

El jefe del Ejecutivo valenciano, asimismo, se ha comprometido a poner en marcha un "bono hostelería" dotado con casi 4 millones de euros y la reactivación de la comisión asesora encargada de la recuperación del Derecho Civil Valenciano.