Juanfran Pérez Llorca, este lunes durante su discurso en el Debate de Política General. Rober Solsona / EP

Pérez Llorca anuncia la cuota cero para autónomos durante dos años y que las familias con dos hijos serán numerosas

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este lunes la cuota cero para autónomos durante dos años -ampliada a cuatro años para jóvenes- y que las familias con dos hijos pasen a ser consideradas numerosas.

Así lo ha expuesto el líder del Ejecutivo autonómico durante su primer y último Debate de Política General de la legislatura en Les Corts. Un discurso en el que ha desplegado el modo candidato -ha señalado que presenta su proyecto "de los próximos años"- sin que todavía haya sido ratificado por Alberto Núñez Feijóo en una demora que ha sobrevolado la sesión en el Parlamento por la incomprensión que despierta en el PP valenciano.

Pese a todo el runrún orgánico, el líder del Ejecutivo autonómico ha expuesto una batería de medidas que ha calificado de "reales, con presupuesto y calendario" y que se convierten, de esta manera, en pinceladas del programa electoral de los populares para las próximas elecciones.

En el apartado de Vivienda, destacan tres. De un lado, la ampliación hasta los 50 años para acceder al aval público que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) concede para adquirir la primera vivienda con hasta el 100% del coste, algo que permite a los bancos dar mayores préstamos.

De otro, una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 60 millones de euros y el impulso de un seguro pagado por la Generalitat para propietarios de viviendas vacías que las alquilen a precios asequibles.

Por último, una subvención de 1.000 euros para los gastos de notaría, registro y gestoría a los jóvenes menores de 35 años que adquieran su primer piso.

Pérez Llorca ha anunciado igualmente una modificación normativa para considerar numerosas a las familias con dos hijos, con las ventajas y ayudas correspondientes. La medida afecta a 260.000 familias valencianas.

"Estabilidad"

El discurso del presidente de la Generalitat ha tenido su parte de intencionalidad política. Así, ha reivindicado el cumplimiento de lo que prometió en su investidura: "rebajar la tensión y la crispación y fomentar el diálogo".

"Prometí primero que nada estabilidad. Y la hemos conseguido: institucional, política y presupuestaria. Esta estabilidad no ha sido fruto de la casualidad, lo ha sido porque hemos conseguido pactar le pese a quien le pese. Agradezco a Vox la altura de miras. Somos partidos distintos que no pensamos igual, pero cuando hemos tenido que escoger entre la confrontación estéril y la responsabilidad han elegido lo segundo", ha comentado.

También ha mencionado a las víctimas de la dana. "Mis primeras palabras fueron para ellas. Y la intervención de hoy no puede avanzar sin que exprese, nuevamente, mi sentimiento de apoyo, solidaridad, acompañamiento y empatía a todas las víctimas de la dana", ha incidido.

Sanidad y fiscalidad

En materia de Sanidad, Pérez Llorca ha anunciado la inversión de 2.459 millones para acciones como la incorporación de 2.000 camas hospitalarias entre 2026 y 2028; la construcción, reforma o ampliación de centros de salud y hospitales; o la creación de puntos de atención 24 horas.

Además de la cuota cero para autónomos, en el apartado de fiscalidad el presidente de la Generalitat ha avanzado una nueva rebaja del tramo autonómico del IRPF y la elevación de los límites de renta para beneficiarse de las deducciones por nacimiento hasta los 60.000 euros en la declaración individual y los 78.000 euros en la conjunta.

Igualmente, se incorporarán por primera vez deducciones por la compra de audífonos y por los gastos veterinarios; y se rebajarán tanto el recibo del canon del agua un 10% como todas las tasas de la Generalitat en un 3%.

En cuanto a Emergencias, Pérez Llorca ha anunciado el impulso de un convenio colectivo único para todos los cuerpos de bomberos de la Comunitat.