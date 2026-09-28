Mompó (PP) se desmarca de la actuación de la Generalitat en la dana: "No aplaudo la gestión de ningún cargo público"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha afirmado que "no aplaude la gestión de ningún cargo público" durante la dana del pasado 29 de octubre y que no mintió en ninguna de sus comparecencias previas.

Así lo ha asegurado el presidente de la Diputación de Valencia en la comisión de investigación de la dana, donde ha reconocido que la gestión de la emergencia "fue un desastre" y ha asegurado que "las víctimas tenían razón desde el principio".

"Las víctimas son las únicas que tienen razón desde el principio después de todo el sufrimiento que han pasado", ha respondido ante la pregunta formulada por el diputado de Sumar, Nahuel González, sobre si el expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, debía continuar como aforado y conservar su escaño.

Por otro lado, ha recalcado que fue él quien corrigió por primera vez la hora de llegada de Mazón al Cecopi. "Fui yo el que dijo a qué hora llegó Mazón. Fui yo en una comisión de la diputación ante compañeros los que les dije que creían que estaban equivocados", ha asegurado.

En cuanto a la información que recibieron sobre la emergencia el día de la dana, en sus declaraciones ha sostenido que no recuerda que la alcaldesa de Torrent, su compañera del PP Amparo Folgado, le llamara el 29-O a las 18.30 para decirle que el barranco de l'Horteta, afluente del Poyo, ya estaba desbordado.

Mompó se ha mantenido así en la versión que ha venido dando desde que Folgado desvelara esa llamada el pasado mes de mayo en su declaración ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal sobre la tragedia.

"Ni niego ni desmiento, si sale la llamada en una factura no voy a decir que no la hubiese", le ha dicho al socialista Vicent Manuel Sarrià, insistiendo en que hasta hace un año su compañera de partido tampoco recordaba esa llamada en la que le habría dicho que "el barranco llevaba olas".

Mompó ha indicado que no puede concretar la hora y el minuto en que tuvo la primera información sobre el Poyo y solo ha apuntado que fue "después del envío del primer Es-Alert".

"Los que estábamos allí recibíamos la información que transmitíamos. No me entra en la cabeza que nadie de forma maliciosa ocultara información para que hubiera personas que se ahogaran", ha defendido.

Sobre el envío del Es-Alert, ha reiterado que se "discutió la necesidad" de usarlo o no y de si había que enviarlo a toda la provincia o sólo a algunos pueblos. "Por esas discusiones quizá se demoró", ha apuntado, tras señalar que él desconocía la existencia de este instrumento porque no tiene competencias en emergencias y que los técnicos eran "los que tenían las decisiones".

"Yo no sabría decirle si hubo el gesto concreto de que alguien pidiera permiso concreto a una persona antes de apretar el botón", le ha dicho al diputado de Junts Josep María Cervera.

"Decir que aquel día se hicieron las cosas bien sería irresponsable, habrá decisiones que deban revisarse, errores que deban explicarse, responsabilidades que deban determinarse. Yo también espero que sea así. Pero si de verdad queremos hacer Justicia hagámoslo sin atajos, sin relatos prefabricados, sin instrumentalizar a las víctimas y a todo el pueblo valenciano. Investiguen todo. Pregunten todo. Revisen todo. Pero miren hacia otros lados", ha concluido.

Salomé Pradas

Por otra parte, la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha respondido a algunas de las preguntas que se le han formulado en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados pese a que inicialmente se ha negado a hacerlo ante su "calidad de investigada" y por "consejo legal" de su equipo jurídico de defensa.

Pradas, formalmente imputada en la causa judicial penal que investiga la tragedia ocurrida en Valencia en octubre de 2024, se ha personado ante los diputados por segunda vez tras una citación previa el pasado 15 de diciembre, donde ha explicado que su "objeto" es "el mismo" por el que se le citó previamente, por lo que se ha remitido a lo ya declarado.

Sin embargo, tras la primera comparecencia de Àgueda Micó, diputada de Compromís, la exconsellera ha dado explicaciones y ha realizado apreciaciones sobre algunas de las preguntas que han formulado los presentes.

Pradas ha recordado que en estos momentos sigue abierta una investigación judicial en relación con la dana, un procedimiento ante el que, según ha destacado, ha comparecido en tres ocasiones: en abril de 2025, para declarar como investigada; en enero de 2026, para declarar en un careo y en julio 2026, para realizar una diligencia de reconocimiento de un documento manuscrito.

Frente a esto, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, la primera en arrancar con los interrogatorios, ha querido dejar claro que si ha sido citada por segunda vez es porque ahora tienen más información que hace nueve meses y le ha admitido que no entiende como no se defiende teniendo "un pie en la cárcel" y por qué protege al expresidente Carlos Mazón.

La compareciente ha hablado después de que Mikel Otero, de Bildu, le echara en cara que los "errores, mentirijillas, burdos intentos de manipulaciones y mentiras gordísimas" que, a su juicio, incluyó en el escrito de consideraciones que dejó a la comisión en su anterior comparecencia. "Su actitud demuestra que realmente de lo que se está preocupando no es de las víctimas sino de su propia estrategia en los juzgados", le ha afeado Otero.

"No quiero tapar a nadie, quiero que se sepa la verdad de absolutamente todo por las víctimas. Siempre he dicho lo mismo, no puedo decir algo diferente de lo que siempre he dicho y dejado por escrito. No puedo cambiar la versión porque es lo que yo viví", le ha dicho más adelante a Josep María Cervera, de Junts.