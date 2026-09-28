El síndic del PSPV, José Muñoz, durante el último Debate de Política General de esta legislatura en Les Corts Valencianes. Efe / Biel Aliño

La izquierda exprime la falta de apoyo de Feijóo a Pérez Llorca y los dosieres en su contra y aúpa a Vicente Mompó

La falta de apoyo de Feijóo a Juanfran Pérez Llorca, los dosieres que "recogen presuntas corruptelas" en su contra o las declaraciones de Vicente Mompó de este lunes en la comisión de investigación de la dana del Congreso han sido los principales reproches que han centrado el discurso de José Muñoz, síndic del PSPV en Les Corts, en el último Debate de Política General de la legislatura.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha deslizado una línea argumental similar, aunque ha orientado su intervención a denunciar "la inacción" de "este Gobierno negligente".

"Nos pide que confiemos en usted, pero si Génova no lo hace, ¿por qué deberían hacerlo los valencianos?", ha afirmado el portavoz socialista. Para Baldoví, sin embargo, hace tiempo que Pérez Llorca "no merece el tratamiento de Molt honorable president", porque un presidente "que se arrodilla ante Vox y su jefe de Madrid no nos representa".

El PSPV ha sido crítico con el jefe del Consell, en el que opina que será su "primer y último Debate de Política General" porque a la hora de confirmar si será el próximo candidato a gobernar la Comunitat Valenciana, "nos remite a Madrid".

"Difícilmente usted podrá decidir sobre los demás si no sabe ni lo que va a pasar con su futuro. Cuando va a decidir sobre su futuro, decide Génova; las políticas públicas las decide Vox. Eso es intolerable", ha dicho.

En este sentido, ha aseverado: "Ni en 'Génova' confían en usted para ser el candidato de la Generalitat. Y hoy ha vuelto a sufrir otra humillación pública: 28 congresos ha convocado el PP y no el de la Comunitat. Ya está bien de humillar al 'president' de la Generalitat".

Como balance de legislatura, el síndic del PSPV ha cargado contra Llorca por necesitar "siempre" acuerdos con la extrema derecha para poder gobernar, "pactos infames en una servilleta y un expresidente -Carlos Mazón- indigno que sigue en su escaño porque la vida de 232 personas no es suficiente para sentarlo en el banquillo".

"Usted no puede gobernar de espaldas a la ciudadanía, porque el PP, más allá de hacer negocio con lo público, tiene un proyecto personal: aferrarse a ese sillón como pueda; y los valencianos y las valencianas lo van a poner en el rincón de pensar de la oposición", ha señalado.

También le ha preguntado al president si es "tan difícil comprometerse con algo", en una Generalitat que está, a su juicio, "paralizada y liderada por un dirigente "en comisión de servicios".

Sobre los dosieres publicados por sospechas de corrupción, el portavoz socialista ha cuestionado: "¿Quién los ha elaborado y enviado a Madrid? ¿Por qué aparecen justo cuando ustedes están peleando por la candidatura a la Comunitat Valenciana? Uno de ellos sería Vicente Mompó. Ha dicho que su gestión fue un desastre y que continúe Mazón como diputado, ya aforado, es un error, porque las víctimas tienen razón. Tela con la que tenéis montada".

"Usted cree que Mompó está detrás de estos dosieres? ¿Sí o no? ¿Cree que alguien está intentando debilitarle?", ha añadido.

"¿Puede asegurar que el dosier no tiene nada que ver con la ley del suelo? Esa ley que les ha entrado tanta prisa por aprobar y que tiene un varapalo histórico de la Abogacía de la Generalitat", ha expuesto a continuación, mientras exhibía un archivador del "dossier Pérez Llorca y su entorno".

Para Muñoz, ser president de la Generalitat significa "tener autoridad, voz propia, tomar decisiones, marcar prioridades y defender esta tierra, aunque le moleste a Génova y a Vox". "Y usted dejó de hacerlo" por ser "incapaz de pelear por la reforma de la financiación", ha agregado.

"El Gobierno de España ha puesto sobre la mesa 3.669 millones adicionales para cada año, para la construcción de viviendas, limitación de los alquileres y el Plan Edificant. Y usted dice que no. ¿Y por qué dice que no? Porque no quiere; porque su futuro depende de Feijóo. Eso es traicionar a los valencianos y mirar solo por su supervivencia", ha reiterado.

Frente a ello, Muñoz ha lanzado seis compromisos: que la Generalitat recupere las viviendas protegidas de Les Naus, aplicar la Ley de Vivienda estatal y votar a favor del decreto del Gobierno "para que no haya ninguna Maricarmen más desahuciada"; apoyar la propuesta de la nueva financiación; "verdad y justicia" con la dana y que el expresident Carlos Mazón entregue sus mensajes; "acabar con la corrupción"; atender las reivindicaciones de la comunidad educativa y retomar el Plan Edificant; y blindar la sanidad para evitar privatizaciones.

Un Llorca "débil"

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha defendido que "es el momento de construir un gobierno decente" en la Comunitat Valenciana frente al actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al que ve "débil ante las exigencias de Vox" por no estar confirmado como candidato electoral por el PP y por "no estar a la altura" del cargo.

El portavoz valencianista ha preguntado al jefe del Consell "cuánto tiempo más piensa seguir arrodillándose delante de Feijóo implorándole que le haga candidato". "¿Le queda algo de dignidad, señor Pérez Llorca?", le ha inquirido

Según el portavoz de la coalición valencianista, uno de los errores de Llorca ha sido mantener al mismo equipo de Mazón, a los consellers "Susana Camarero, José Antonio Rovira, Vicente Martínez Mus y Marciano Gómez, que hace meses que deberían estar en su casa por negligentes".

En este punto ha rescatado las declaraciones del presidente de la Diputación en el Congreso este lunes: "Lo ha dicho el señor Mompó: la gestión de la dana fue un desastre y aquí seguimos los mismos. Las incorporaciones no han sido mejores -en referencia a la consellera de Educación, Mª del Carmen Ortí-. Lo que está consiguiendo es menospreciar a la comunidad educativa en un conflicto al que no ha sabido responder".

El sindic de Compromís, Joan Baldoví, durante el último Debate de Política General de esta legislatura en Les Corts Valencianes. Efe / Biel Aliño

También ha esgrimido las facturas que paga el pueblo valenciano con sus políticas: "Pagan una factura los ciudadanos cuando rechazan 3.700 millones de financiación que podrían fortalecer la vivienda y los servicios públicos; cuando niegan la igualdad y la violencia machista; cuando recortan los derechos de las personas LGTBI; cuando son el primer Gobierno que, en vez de avanzar en derechos, retrocede".

"Pagan la factura los valencianos, nuestra lengua, nuestra cultura y los sectores culturales, a los que atacan sin contemplaciones. La quieren estrangular, igual que la recuperación de nuestro derecho civil", ha afirmado.

Frente a ello, Baldoví ha lanzado dos ideas "muy claras" a los valencianos: que "somos un pueblo digno, decente"-en recuerdo a los gestos de solidaridad de ciudadanos y voluntarioss tras la dana- y que "hay esperanza de cambio".

Durante su discurso, además, ha desgranado parte de su programa con el que se presentará como candidato a las elecciones autonómicas de 2027. Ha prometido como "prioridad número uno deshacer todo el mal que han hecho PP y Vox" mediante una ley "rápida y ágil" que ha asegurado que ya se está redactando.

"Si soy president, en el primer mes de mandato recuperaré los derechos robados a los valencianos", ha asegurado. Entre ellos están "recuperar la lucha contra la violencia machista, prohibir las terapias de conversión y recuperar las leyes LGTBI o restaurar una Agència Antifrau independiente y una televisión plural y en valenciano".

Entre otras propuestas, están la de instaurar un nuevo sistema valenciano de emergencias, con un cuerpo único de bomberos, o una "auténtica revolución" en las políticas de vivienda que incluya limitar los precios del alquiler, "acabar con los apartamentos turísticos", más construcción pública y prohibir la compra a fondos buitre para "evitar casos como el de Maricarmen".

En educación, ha exigido una "gran" transformación para revertir los resultados del último informe PISA, así como mejorar las condiciones de docentes en lugar de "perseguirlos con la Gestapo educativa", en alusión al endurecimiento del papel de la Inspección aprobado por PP y Vox.

En sanidad ha abogado igualmente por una "revolución" en Atención Primaria y por dejar de derivar recursos a la privada para disponer de "una sanidad pública 100% pública": “Blindaremos por ley la gestión directa y recuperaremos todos los departamentos privatizados”.

En paralelo, ha expuesto que 150.000 niños y niñas viven "en pobreza extrema", por ello pondrá en marcha el comedor escolar gratuito y universal y una ayuda extra para que las familias puedan cuidar a sus hijos antes de la educación obligatoria.

"Las próximas elecciones serán mucho más que unas elecciones: serán la oportunidad de hacer justicia ante los que quieren imponer la impunidad. 2027 será el momento de ese pueblo digno que merece un gobierno decente".

"Valencianos y valencianas: llevamos más de tres años estériles, con una legislatura agónica y sin rumbo. El Gobierno no tiene más proyecto que seguir en el poder. Las próximas elecciones serán mucho más que una oportunidad: serán la oportunidad de hacer justicia frente a quienes quieren imponer la impunidad y el olvido", ha zanjado.

"Estabilidad y resposnabilidad"

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha reivindicado la "estabilidad y responsabilidad" que su grupo ha aportado a la Comunitat Valenciana con sus acuerdos con el PP, pero ha matizado que el programa de su partido va "más allá" y ha afeado al Pérez Llorca que en su discurso en el Debate de Política General no haya mencionado el principio de prioridad nacional que reivindican los de Santiago Abascal.

También ha celebrado que los presupuestos de 2026 incorporen las "propuestas y exigencias" de su grupo, pero ha avisado de que el hecho de que estas sean asumidas "no significa que el proyecto" del partido para la Comunitat se "agote".

"El programa de Vox va más allá", ha reivindicado, y en caso de depender "exclusivamente" de él habrían incorporado "muchas más medidas y profundizado en muchas de las ya acordadas".

El sindic de Vox, José María Llanos, durante el último Debate de Política General de esta legislatura en Les Corts Valencianes. Corts Valencianas / José Cuéllar

Llanos también ha cargado contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su política migratoria, en materia de vivienda o de economía y ha urgido un "cambio radical de las políticas de adoctrinamiento, clientelismo, corrupción, malgasto, e incompetencia a nivel estatal".

El síndic de Vox ha defendido que, con los acuerdos de su formación con el PP, se ha conseguido un "principio de desahogo" frente al "estrangulamiento social, económico y moral" del Botànic, pero ha lamentado que, "por más que se deriven competencias a las comunidades autónomas, los males de España nos afectan a todos" y más todavía con el sistema "fallido y fracasado" de las autonomías.

"Nos están llevando al abismo", ha sostenido, para asegurar que en la Comunitat ahora "las cosas están mucho mejor que con el PSOE y sus socios acomplejados de Compromís".

Así, ha insistido en que su grupo ha alcanzado acuerdos con el PP por "seriedad, responsabilidad y firme voluntad de luchar por el mejor bienestar de los valencianos". "Estamos convencidos de que ha sido lo mejor que podíamos hacer", ha argumentado.

Además, ha valorado que estos pactos han permitido que los valencianos estén "más seguros" con iniciativas como la Oficina de Arraigo y Retorno. "Se ha creado para el retorno, no para otra cosa, que le he visto un poco confundido", ha avisado a Llorca.