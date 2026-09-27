Políticas sociales, rebaja de impuestos y reconstrucción, ejes del discurso de Llorca en el Debate de Política General

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, hablará este lunes en el Debate de Política General en Les Corts del refuerzo de las políticas sociales, el impulso a la actividad económica, medidas para mejorar la economía de las familias, rebaja de impuestos y del estado de la reconstrucción tras la dana.



Pérez Llorca hará un balance de la acción del Consell en este último año y expondrá las nuevas líneas de actuación "para seguir avanzando hacia una Comunitat Valenciana más justa, dinámica y equilibrada", según ha informado la Generalitat en un comunicado.



Centrará su intervención en áreas como la sanidad, educación, servicios sociales y vivienda, y detallará las medidas dirigidas a mejorar la economía de las familias, favorecer la conciliación y ampliar la reducción de impuestos a las clases medias trabajadoras.

En materia económica, el president tratará sobre el diálogo social, la creación de empleo, la reducción de la burocracia, la atracción de inversiones y la reindustrialización.

Por lo que respecta a la reconstrucción de los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 hará un llamamiento al conjunto de las administraciones públicas para finalizar las actuaciones pendientes.



Asimismo, reclamará al Gobierno de España una financiación autonómica justa, inversiones estratégicas y el suministro de agua suficiente para el conjunto del territorio valenciano.



La mejora de la gestión de emergencias, las políticas de equilibrio territorial, las infraestructuras de transporte e hídricas, la protección del litoral y el apoyo al mundo rural serán otras de las líneas que expondrá.



Según la Generalitat, pondrá el foco además en la recuperación de la normalidad en el debate público y la estabilidad de las instituciones públicas frente a la confrontación y la polarización, incidiendo en propuestas encaminadas a solucionar los problemas.