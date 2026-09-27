La Generalitat moviliza más de 3M€ para cinco proyectos de innovación educativa en el curso 2026-2027

La Conselleria de Educación ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución de la convocatoria de proyectos de innovación educativa para el curso 2026-2027.

Una iniciativa para la que moviliza más de 3 millones de euros con el fin de "fomentar la innovación pedagógica y favorecer la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los centros educativos" de la Comunitat Valenciana.

La convocatoria, impulsada por la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, regula la participación de los centros educativos en los proyectos 'Biblioinnova't', 'Escacs. Cada peça compta', 'Guardabosc', 'MAT180' e 'innov@ARTS'.

Estas son cinco iniciativas que abordan diferentes ámbitos de la innovación educativa y que permiten a los centros desarrollar proyectos adaptados a sus necesidades y características, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

'Biblioinnova't' promueve la transformación de las bibliotecas escolares en espacios activos de aprendizaje y fomenta la lectura y las diferentes alfabetizaciones.

Por otra parte, 'Escacs. Cada peça compta' utiliza el ajedrez como herramienta pedagógica para desarrollar capacidades y estrategias vinculadas al aprendizaje, mientras que 'Guardabosc' impulsa la educación ambiental y la sostenibilidad.

Asimismo, 'MAT180' está orientado al desarrollo y mejora de la competencia matemática e 'innov@ARTS' fomenta la creatividad y la expresión artística como elementos integrados en los procesos educativos.

La inversión prevista para el conjunto de la convocatoria supera los 3 millones de euros. De esta cantidad, 2.200.000 euros corresponden a 'Biblioinnova't'; 750.000 euros a 'MAT180'; 185.000 euros a 'innov@ARTS', y 31.000 euros a 'Guardabosc'. El proyecto 'Escacs. Cada peça compta' cuenta con una dotación específica destinada a materiales y formación para los centros participantes.

La directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, ha destacado que esta convocatoria "consolida una red de centros comprometidos con la innovación educativa y ofrece más oportunidades para desarrollar proyectos que mejoran los aprendizajes del alumnado desde ámbitos tan diversos como la lectura, las matemáticas, la sostenibilidad, las artes o el pensamiento estratégico".

Asimismo, ha subrayado que "la convocatoria unificada supone un avance en la simplificación administrativa, ya que facilita la participación de los centros mediante un procedimiento único y reduce las gestiones burocráticas asociadas a estos programas".

Toda la información relativa a la convocatoria, incluida la resolución, el vídeo explicativo, la tabla resumen de los proyectos y la guía para la presentación de solicitudes a través de OVICE está disponible en la página web del Servicio de Innovación Educativa.

La Generalitat ha precisado que la convocatoria para el curso 2026-2027 incorpora diversas mejoras destinadas a ampliar el alcance de los proyectos, reforzar su impacto en los centros y continuar avanzando en la simplificación de los procedimientos administrativos.

Una de las principales novedades es la consolidación de la convocatoria unificada, que concentra en un único procedimiento la solicitud de participación en los cinco proyectos de innovación educativa, ha remarcado la administración autonómica. De este modo, ha expuesto, se facilita la gestión por parte de los centros y se reduce la carga administrativa asociada a la participación en las diferentes iniciativas.

En el caso de 'Biblioinnova't', los centros dispondrán de una mayor autonomía para gestionar la dotación económica asignada, con la garantía de que al menos un 10 por ciento se destine a cada uno de los tres ámbitos fundamentales del proyecto: la transformación de espacios, la dinamización y el fomento de la lectura y otras alfabetizaciones múltiples, y la adquisición de fondos bibliográficos.

Por lo que respecta a 'Escacs. Cada peça compta', la convocatoria amplía hasta 100 el número de centros que podrán participar en el programa, "reforzando así la presencia del ajedrez educativo como recurso pedagógico en los centros de la Comunitat Valenciana".

En 'Guardabosc', además de incrementarse el número de centros beneficiarios, se incorpora la modalidad Guardabosc+, dirigida a reconocer y potenciar el trabajo de aquellos centros que cuentan con una trayectoria consolidada en el desarrollo del proyecto y que pueden avanzar en nuevas actuaciones vinculadas a la educación ambiental y la sostenibilidad.

'innov@ARTS' amplía sus posibilidades de colaboración y participación con una nueva colaboración con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y con la creación del programa innov@Folk, orientado a impulsar la difusión y la valorización del patrimonio cultural y artístico valenciano.