Imagen del Lakefront Trail de Chicago que la Generalitat toma como ejemplo para la ciclovía del parque inundable. EE

Los parques inundables permitirán recorrer una quincena de municipios de Valencia sin coger el coche

Los parques inundables metropolitanos de la Generalitat permitirán recorrer una quincena de municipios del área metropolitana de Valencia mediante 72 kilómetros de ciclovías sin coger el coche.

Este sendero conectará Picanya, Paiporta, Alfafar, Sedaví, Catarroja, Massanassa, Quart de Poblet, Manises, Paterna, Xirivella, Alaquàs, Aldaia, Pinedo, Torrent, así como las pedanías de La Torre, Forn d'Alcedo, Castellar y Pinedo, entre otros.

Así lo ha explicado el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, durante su participación en el congreso sobre resiliencia climática Internacional Urban and Regional Cooperation (IURC), que tiene lugar estos días en Valencia y que reúne a expertos de Bolonia (Italia), Sofía (Bulgaria), Hamburgo (Alemania), Kioto y Kawasaki (Japón), Pimpri Chinchwad (India) y Christchurch (Nueva Zelanda).

Durante su intervención, el alto cargo del Gobierno valenciano ha especificado la función que desempeñarán los parques inundables metropolitanos para minimizar futuros fenómenos meteorológicos extremos y ordenar el territorio.

"Estamos ante una nueva concepción de infraestructura que actuará como barrera natural para mitigar inundaciones y que, al mismo tiempo, permitirá vertebrar toda el área metropolitana de València a través de una red de senderos verdes y ciclovías que contribuirán a avanzar hacia una nueva movilidad más sostenible", ha señalado.

El comisionado ha apuntado que las ciclovías metropolitanas suponen una solución "muy útil" para los desplazamientos de medio y corto recorrido, "los más frecuentes en el área que circunda Valencia", y ha destacado la importancia de disponer de infraestructuras verdes que protejan al territorio.

Los parques inundables se extenderán a lo largo de 1.500 hectáreas de terreno y configurarán un corredor verde de 40 kilómetros. Esta infraestructura, que contará con 21 estaciones meteorológicas, se ha diseñado en colaboración con los ayuntamientos de los municipios afectados para integrar en sus usos las necesidades de estas localidades.

"Estos parques complementarán las obras hidráulicas que, de forma urgente y necesaria, tiene que llevar a cabo el Gobierno central para proteger a la población", ha resaltado el comisionado.

Mérida ha apuntado asimismo que, "en breve", la Generalitat publicará el concurso internacional de paisajismo para definir el diseño de los parques, así como la ejecución de los dos primeros tramos, con lo que el proyecto echará a andar.

Durante su intervención en el Congreso, el comisionado para la Recuperación también ha relatado a especialistas internacionales la gestión de la Generalitat tras la dana, "primero atendiendo la emergencia y, a continuación, la reconstrucción, la recuperación y el fortalecimiento del territorio ante futuros fenómenos meteorológicos extremos".

En esta línea, ha puesto en valor el Centro Mediterráneo de Inteligencia Climática (CMIR) impulsado por el Consell, que permitirá "saber la temperatura que hará dentro de 15 días, cuál será la tendencia dentro de un año y prepararnos con medidas ante lo que vaya a ocurrir".

El congreso sobre resiliencia climática Internacional Urban and Regional Cooperation (IURC) ha contado también con la participación del director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, que ha explicado la gestión de residuos que llevó a cabo la Generalitat tras la riada.

Blanco ha reivindicado que supuso una operación "sin precedentes" y se realizó "en circunstancias extremas", pero también constituyó "un ejemplo de coordinación institucional, cooperación técnica y compromiso del servicio público".

"Fuimos adaptando nuestra actuación a las circunstancias de cada momento, que eran muy cambiantes, para poder dar el mejor servicio a los ciudadanos y facilitar que recuperaran cuanto antes la normalidad", ha rememorado, y ha indicado que la Generalitat gestionó un millón de toneladas de residuos generadas por la dana en el que supuso el contrato más caro de la reconstrucción, 280 millones, para la recogida de residuos y escombros.

En el transcurso de esta jornada del congreso han estado también presentes la secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas y Acción Exterior, Ruth Merino, y la directora general de Representación ante la Unión Europea, las Comunidades Autónomas y Acción Exterior, Raquel Aguado.