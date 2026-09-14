La Generalitat y los sindicatos avanzan para implantar la jornada laboral de 35 horas de los funcionarios valencianos

La Generalitat y los sindicatos han dado este lunes un nuevo paso en la Mesa Sectorial de Función Pública para hacer efectiva la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales para los funcionarios valencianos.

La Dirección General de Función Pública y las organizaciones sindicales han sellado un acuerdo que, en la práctica, elimina las trabas presupuestarias con las que podía toparse esta medida en el futuro para poder ser efectiva.

En concreto, se trata de la disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En ella, se permitía a cada Administración Pública "establecer sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general".

Sin embargo, introducía una salvedad: "Siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto".

Además, exigía que ello no afectase "al cumplimiento del objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8% de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos".

Este matiz ya fue eliminado de los Presupuestos a través del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI suscrito entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO.

Sin embargo, ahora el Gobierno valenciano ha decidido eliminar también las referencias que había en la normativa autonómica. En concreto, del actual Decreto 42/2019 de las condiciones de trabajo de los funcionarios valencianos, donde aún estaba condicionada la medida a la estabilidad presupuestaria.

Ahora, según recoge el texto del acuerdo al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, "el Consell deberá acordarlo en estos términos". Y, una vez lo haga, se realizará la "efectiva implantación de la jornada general de 35 horas y la de especial dedicación de 37,5 horas".

Según el comunicado de la Generalitat, esta mejora horaria se aplicará a más de 21.200 empleados de la administración valenciana.

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