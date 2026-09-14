Baldoví ve "evidente" que será candidato de Compromís a la Generalitat y aleja las primarias: "La realidad valenciana es otra"

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, no tiene ninguna duda de quién será el candidato de su partido a la Generalitat en las próximas elecciones: él mismo. "Será la persona que está ostentando la sindicatura" del grupo en el Parlamento valenciano, ha afirmado. "Es evidente, no podía ser de otra manera", ha añadido.

Lo único que falta, ha señalado, es un "formalismo" en el seno de la coalición. Es decir, que se reúna su ejecutiva. Sobre el momento en el que eso ocurrirá, ha indicado que será cuando los propios órganos de Compromís decidan. Así que se ha mostrado "tranquilo" y ha avanzado que se abordará "pronto".

"Siempre he dicho que allá donde Compromís decida que esté, estaré. Si decide que sea el candidato a 'president' de la Generalitat, estaré profundamente honrado de representar a una marca como Compromís", ha comentado.

Eso sí, Baldoví ha alejado cualquier opción de primarias abiertas al estilo de Irene Montero en Podemos. "Respeto muchísimo", ha asegurado, las "decisiones de Podemos y de Montero", pero, en su opinión, "la realidad valenciana es otra".

"En todo caso, habrá una ratificación en votación de la próxima candidatura a 'president' de la Generalitat", ha indicado en referencia a esa ejecutiva de la coalición que debería celebrarse próximamente para proclamarle cabeza de lista.

"Compromís y Joan Baldoví estamos centrados en combatir al PP, en construir una alternativa que habla más de personas que de siglas. Una alternativa que pasa, evidentemente, por que Compromís pueda recoger ese voto decepcionado del Partido Socialista y generar la confianza para poder echar al PP y a Vox de este gobierno", ha remarcado.

Además, ha diferenciado su situación de la que tiene el actual jefe del Gobierno valenciano, Juanfran Pérez Llorca, en el PPCV. "A mí, los míos, sí que me dicen que me quieren para 'president'. Y a ellos, los suyos, no te dicen ni lo que haces, Juanfran", ha apuntado.

"Yo voy a los pueblos y los candidatos a alcaldes o en las ejecutivas se me dice que la gente quiere que encabece la candidatura. En cambio, Pérez Llorca, una semana y otra, un acto y un acto, viene -el secretario general del PP Miguel- Tellado, viene Ester -Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso- y nadie le dice, Juanfran, tú serás mi elegido. No se lo dice nadie. Por lo tanto, esa es la diferencia fundamental entre Juanfran y Joan Baldoví", ha agregado el portavoz de Compromís.